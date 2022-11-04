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Elon Musk'ın devrimsel ilk prototip Hyperloop tüneli artık yok. Kaliforniya, Hawthorne'daki SpaceX genel merkezinin yakınında bulunan tünelin kaldırılacağını ve yerine çalışanlar için park alanları yapılacağını bildirdi.

TÜBİTAK yerli Hyperloop teknolojisi için yarışma düzenliyor 2 ay önce eklendi

Yerine park alanı yapılacak

Yer üstü Hyperloop tünellerinin ilki olan, test amaçlı ve yarışmalar için kullanılan Hawthorne tüneli ise artık kaldırılıyor ve boşalan alan SpaceX çalışanları için otopark haline getiriliyor. Yaklaşık 1.6 kilometre uzunluğunda olan bu tünel kurulduğunda dünyanın dört bir yanında gelen öğrencilere açılmış ve yarışlara konuk olmuştu.

Hatırlayacağınız üzere Musk’ın ulaşımda devrim yaratacak tünel sistemi olan Hyperloop projesi vardı. İşkence haline gelen araç trafiğini çözmek için yola çıkan Musk, hem yer altında hem de yer üstünde çeşitli Hyperloop projelerine kurduğu The Boring Company ile girişmişti.

Bu arada Musk'ın Boring Company şirketi, birkaç yıldır Las Vegas'ın altında bir tünel sistemi inşa etmek için çalışmaya devam ediyor. Öte yandan Chicago için geliştirilen proje siyasi engellerle karşılaşarak belirsizliğe mahkum kaldı. Ayrıca Los Angeles - Washington projesi de rafa kaldırıldı. Bununla birlikte The Boring Company tam ölçekli Hyperloop sistemini bu yıl içerisinde test etmeyi planlıyor.

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Elon Musk'ın Hyperloop tünelinin yerine park alanı yapıldı