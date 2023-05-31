Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Füzyon enerjisinde önemli adım: Araştırmacılar rekor sıcaklığa ulaştı!

    Füzyon enerjisinde önemli bir gelişime imza atıldı. Araştırmacılar füzyonda kullanılan tokamak cihazıyla güneşten bile yüksek seviyede rekor sıcaklıklara ulaştı.
    Oy Ver
    Füzyon enerjisinde araştırmacılar rekor sıcaklığa ulaştı! Tam Boyutta Gör
    Özellikle son yıllarda bilim dünyası füzyon enerjisinde ciddi başarılara imza atıyor. Nükleer füzyon, insanlık için önemli zira ortada sınırsız enerji söz konusu. Nükleer füzyona örnek olarak Güneş'in çekirdeğinde gerçekleşen reaksiyonları verebiliriz. Füzyon enerjisinden yararlanmak, sera gazı emisyonu ya da uzun ömürlü radyoaktif atık üretmediği için uzun zamandır bilim insanlarının ve araştırmacıların hedefi olmuştur.

    Ancak füzyon enerjisi üretmenin önünde yüksek sıcaklık ve basınç gereksinimi, plazma kararsızlığı, maliyet, ölçeklenebilirlik ve enerji dengesini bulma gibi çeşitli engeller bulunmakta. Kısaca, füzyonu oluşturmak için verdiğimiz enerjiden daha fazlasını sürekli olarak şimdilik elde edemiyoruz. Geçtiğimiz yıl ABD’de nükleer füzyonda verilen enerjinin miktarından daha fazla enerji elde edilse de aşılacak engeller önümüzde duruyor. Yapılan yeni bir çalışmada ise bir başka önemli adım atıldı. Bilim insanları küçük bir reaktörde çok yüksek sıcaklıklara erişti.

    Nükleer füzyonda yeni adım

    Füzyon enerjisinde araştırmacılar rekor sıcaklığa ulaştı! Tam Boyutta Gör
    Füzyonu başarmak için farklı reaktör tipleri bulunuyor, bunlardan birisi de tokamak temelli olanlar. Tokamaklar, esasında manyetik hapsetme füzyonunda kullanılan bir cihaz olarak özetlenebilir. Bu reaksiyonlarda, reaktör çekirdeğindeki füzyon yakıtının sıcak plazmasını kontrol etmek ve hapsetmek için güçlü bir manyetik alan kullanılıyor. Ana hedef, füzyon reaksiyonlarının sürekli olarak gerçekleşebileceği ve sınırsız bir enerji kaynağı sağlayan kararlı bir plazma durumunu sürdürebilmek. Bunun için de son derece yüksek sıcaklıklar gerekiyor.

    Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL), Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı (PPPL) ve Tokamak Energy araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, füzyon enerjisi araştırmalarında önemli bir başarıya imza atıyor. Ekip, füzyon enerji santrallerinin ticari düzeyde enerji üretebilmesi için gerekli olan yaklaşık 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaşmayı başardı. Bu başarı ve kullanılan ST40 adındaki cihaz tamamıyla benzersiz zira, diğer füzyon cihazlarına göre çok daha küçük ve daha küresel bir plazmaya sahip.

    Ticari füzyon santralleri için umut verici

    Füzyon enerjisinde araştırmacılar rekor sıcaklığa ulaştı!
    Araştırmacılar bu sonuçları elde etmek için, 1990'larda TFTR tokamakta 10 milyon watt'tan fazla füzyon gücü üreten TFTR tokamaktakine benzer bir yaklaşım kullandı. Ekip, plazmayı ısıtmak için 1,8 milyon watt yüksek enerjili nötr parçacık kullandı. Plazma boşalması ya da füzyon reaksiyonlarının aktif olarak gerçekleştiği süre sadece 0,15 saniye olmasına rağmen, çekirdekteki iyon sıcaklıkları 100 milyon santigrat derecenin üzerine çıktı.

    Sonuçlar, kompakt yüksek alanlı küresel tokamaklara dayalı füzyon enerji santrallerinin gelecekteki gelişimi için umut veriyor. Bu gelişmeler, sürdürülebilir ve temiz enerji üretimi için umut verici bir yol sunan daha verimli ve ekonomik olarak uygulanabilir füzyon enerjisi çözümlerine yol açabilir.

    Kaynakça https://www.eurekalert.org/news-releases/990809 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-4326/acbec8
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tahta kurusundan kurtuldum megane 2 motor sesi çok bağırıyor elle avans ayarı nasıl yapılır zıplamak boy uzatır mı kumru kuluçka süresi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion 5
    Lenovo Legion 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız