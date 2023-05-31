Füzyon enerjisinde önemli adım: Araştırmacılar rekor sıcaklığa ulaştı!

Ancak füzyon enerjisi üretmenin önünde yüksek sıcaklık ve basınç gereksinimi, plazma kararsızlığı, maliyet, ölçeklenebilirlik ve enerji dengesini bulma gibi çeşitli engeller bulunmakta. Kısaca, füzyonu oluşturmak için verdiğimiz enerjiden daha fazlasını sürekli olarak şimdilik elde edemiyoruz. Geçtiğimiz yıl ABD’de nükleer füzyonda verilen enerjinin miktarından daha fazla enerji elde edilse de aşılacak engeller önümüzde duruyor. Yapılan yeni bir çalışmada ise bir başka önemli adım atıldı. Bilim insanları küçük bir reaktörde çok yüksek sıcaklıklara erişti.
Nükleer füzyonda yeni adım
Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL), Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı (PPPL) ve Tokamak Energy araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, füzyon enerjisi araştırmalarında önemli bir başarıya imza atıyor. Ekip, füzyon enerji santrallerinin ticari düzeyde enerji üretebilmesi için gerekli olan yaklaşık 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaşmayı başardı. Bu başarı ve kullanılan ST40 adındaki cihaz tamamıyla benzersiz zira, diğer füzyon cihazlarına göre çok daha küçük ve daha küresel bir plazmaya sahip.
Ticari füzyon santralleri için umut verici
Sonuçlar, kompakt yüksek alanlı küresel tokamaklara dayalı füzyon enerji santrallerinin gelecekteki gelişimi için umut veriyor. Bu gelişmeler, sürdürülebilir ve temiz enerji üretimi için umut verici bir yol sunan daha verimli ve ekonomik olarak uygulanabilir füzyon enerjisi çözümlerine yol açabilir.Kaynakça https://www.eurekalert.org/news-releases/990809 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-4326/acbec8 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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