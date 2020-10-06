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    G Suite yerini yeni özelliklerle beraber Google Workspace'e bıraktı: Microsoft Office'e rakip olacak

    Google, Gmail, Drive, Dokümanlar ve Meet gibi işletmeler için çevrimiçi üretkenlik ve ortak çalışma araçları seti olan G Suite'in markasını değiştirerek Google Workspace adını alıyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    G Suite yerini yeni özelliklerle beraber Google Workspace'e bıraktı: Microsoft Office'e rakip olacak
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    Google'ın Apps for WorkG Suite olarak yeniden adlandırmasının üzerinden dört yıl geçti. Google, üretkenlik uygulamaları portföyünü yeniden şekillendiriyor. Şirket, Gmail, Takvim, Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Meet dahil olmak üzere Google'ın tüm üretkenlik uygulamalarının birbirleriyle dahi iyi entegre edilmiş hali olan Google Workspace'i duyurdu.

    Google'ın en güçlü yönlerinden biri, her zaman çeşitli ürünleri ve hizmetleri arasındaki akıllı entegrasyon olmuştur ve şimdi şirket, özellikle ekip halinde çalışırken bu entegrasyonları daha derin hale getirmek ve iş akışını daha doğal hale getirmek için onlarca küçük adım atıyor. Google, bu konuda sektörde öncü olan Microsoft Office'i kendisine rakip olarak görüyor ve tüm bu gayreti sektörde bir numara olmak adına sergiliyor.

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    Google Workspace ile Google hizmetleri daha entegre olacak

    Google Workspace'de bugün kullanıma sunulan özelliklerden biri, Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'dan birinde @bahsettiğinizde, akıllı bir çip, bağlam sağlayan ve eylemler öneren ayrıntıları görüntülemenizi sağlıyor. Bu kişiyi Kişiler'e ekleyebilir veya e-posta, sohbet veya video yoluyla ulaşabilirsiniz.

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    Google Workspace'de yeni bir sekme açmanıza gerek kalmadan bağlantılı dosyaları doğrudan Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'da ön izleyebileceksiniz.

    Google Workspace önümüzdeki haftalarda, Chat'teki bir oda içinde bir belge (Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar) oluşturmanıza ve üzerinde ortak çalışma yapmanıza olanak tanıyacak. Bu, içeriği paylaşmayı ve doğrudan kurumunuz dışındaki herhangi biriyle birlikte çalışmayı kolaylaştıracak bir özellik.

    Ayrıca önümüzdeki aylarda Google, resim içinde resim özelliğiyle Meet'i, Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'da kullanıma sunacak.

    Güvenlik geliştirmeleri ve değişen logolar

    Tüm bu geliştirmelerle birlikte Google, güvenlikle ilgili de adımlar atıyor. Kötüye kullanımda bulunan kullanıcıların toplantıları kesintiye uğratmasını önlemek için Meet'te yeni sınıflandırma, denetim günlüğü ve algılama yetenekleri, spam içerikli Sohbet odalarının otomatik sınıflandırılması ve Google Workspace yönetici konsolunda yeniden tasarlanmış kurallar sayfası gibi bir dizi güvenlik özelliğinin Workspace'e geldiği duyuruldu.

    G Suite yerini yeni özelliklerle beraber Google Workspace'e bıraktı: Microsoft Office'e rakip olacak
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    Google Workspace ile Gmail, Dökümanlar ve Takvim uygulamalarının da logosu değişiyor. Gmail, Dökümanlar ve Takvim uygulamalarının logoları, Google'a ait uygulamaların çoğunda olduğu gibi benzer renklere sahip olacak. Google, logo değişikliklerini uygulamalar arası uyumluluğun bir parçası olarak görüyor.

    Google Workspace ile gelen özellerin tamamı şu an için yalnızca masaüstü sürümde bulunuyor. Google, özelliklerin tamamının mobil sürümlere de geleceğini ancak biraz beklenmesi gerektiğini belirtiyor.



    Kaynakça https://www.theverge.com/2020/10/6/21503649/google-workspace-g-suite-gmail-chat-meet-docs https://workspace.google.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    51 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    FreeOffice deneyin. Docx sorunsuz açıyor, kaydediyor. Linux, Mac, Windows masaüstü uygulaması var.
    Yanıtla +1
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf.
    Bu Google workspace masaüstü uygulama sürümü desteği de sağlayacaksa bir şeyler değişebilir. Ama yine tarayıcı üstünden olacaksa ms office tarayıcı versiyonu da ücretsiz zaten.
    Yanıtla +1
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf.
    Valla rakip oluversin, office çok pahalı. Satın alınabilen son sürümü 2019, 3000tl civarıydı. 365 ise aylık 350 tl falan. Docx falan da açabilmesi gerekir ama. Herkes office kullanırken açılmayan uzantı olmamalı. Bir ara libre office kullandım ama sıkıntı çıkartıyordu arada, bıraktım.
    3 Yanıt Yanıtla
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf. Spider_hip
    Hocam şu an 365 bireysel yıllık 480 lira görünüyor. Dediğiniz kadar olduğunu hiç hatırlamıyorum. Ben Üniversitede iken okul mail adresim ile 150 liraya 4 yıllık almıştım. 2 farklı cihaza izin verdiğinden kardeşimle kullanmıştık. Çok uygun olmuştu. Şu an ikimizde de süresi biteli yıllar oldu ama açılışta sadece uyarı verip kullandırmaya devam ediyor.
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    Clusive 2 hf. Spider_hip
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Microsoft 365 Aile ₺639,99 / yılMicrosoft 365 Bireysel ₺ 479,99 / yılOffice Ev ve Öğrenci 2019 ₺ 959,99 / yıl(PC ve Mac için tek seferlik satın alma)
    1 Yanıt Yanıtla
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    spenx01 (Basta Bbb) 2 hf. Spider_hip
    ebayden, edu uzantili email alabilirsin 1 dolara. o email ile office 365 ucretsiz ve de 2 tb onedrive
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf.
    Tarayıcıdan çalışırken uygulama rahatlığını yakalayamıyorum. Google için güzel bir başlangıç olabilir fakat şu noktada Microsoft'un da web çözümleri var. Gerçek bir rakip olmak istiyorlarsa daha fazla ilgi göstermeliler.
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    Clusive 2 hf.
    Microsoft 365 ile pek rakip olabilecek seviyede değil şu anda.
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    astegon (astegon CF) 2 hf. Clusive
    Ben farklı düşünüyorum. Google bir çok konuda daha entegre çözümler sunuyor G Suite ile.
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