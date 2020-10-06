G Suite yerini yeni özelliklerle beraber Google Workspace'e bıraktı: Microsoft Office'e rakip olacak

Tam Boyutta Gör

Google'ın Apps for Work'ü G Suite olarak yeniden adlandırmasının üzerinden dört yıl geçti. Google, üretkenlik uygulamaları portföyünü yeniden şekillendiriyor. Şirket, Gmail, Takvim, Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Meet dahil olmak üzere Google'ın tüm üretkenlik uygulamalarının birbirleriyle dahi iyi entegre edilmiş hali olan Google Workspace'i duyurdu.

Google'ın en güçlü yönlerinden biri, her zaman çeşitli ürünleri ve hizmetleri arasındaki akıllı entegrasyon olmuştur ve şimdi şirket, özellikle ekip halinde çalışırken bu entegrasyonları daha derin hale getirmek ve iş akışını daha doğal hale getirmek için onlarca küçük adım atıyor. Google, bu konuda sektörde öncü olan Microsoft Office'i kendisine rakip olarak görüyor ve tüm bu gayreti sektörde bir numara olmak adına sergiliyor.

Ayrıca Bkz. "Spotify, artık şarkı sözlerine göre arama yapmanıza izin veriyor"

Google Workspace ile Google hizmetleri daha entegre olacak

Google Workspace'de bugün kullanıma sunulan özelliklerden biri, Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'dan birinde @bahsettiğinizde, akıllı bir çip, bağlam sağlayan ve eylemler öneren ayrıntıları görüntülemenizi sağlıyor. Bu kişiyi Kişiler'e ekleyebilir veya e-posta, sohbet veya video yoluyla ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Google, Facebook ve Twitter CEO'larına mahkeme celbi gönderilecek

Google Workspace'de yeni bir sekme açmanıza gerek kalmadan bağlantılı dosyaları doğrudan Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'da ön izleyebileceksiniz.

Google Workspace önümüzdeki haftalarda, Chat'teki bir oda içinde bir belge (Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar) oluşturmanıza ve üzerinde ortak çalışma yapmanıza olanak tanıyacak. Bu, içeriği paylaşmayı ve doğrudan kurumunuz dışındaki herhangi biriyle birlikte çalışmayı kolaylaştıracak bir özellik.

Ayrıca önümüzdeki aylarda Google, resim içinde resim özelliğiyle Meet'i, Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'da kullanıma sunacak.

Güvenlik geliştirmeleri ve değişen logolar

Tüm bu geliştirmelerle birlikte Google, güvenlikle ilgili de adımlar atıyor. Kötüye kullanımda bulunan kullanıcıların toplantıları kesintiye uğratmasını önlemek için Meet'te yeni sınıflandırma, denetim günlüğü ve algılama yetenekleri, spam içerikli Sohbet odalarının otomatik sınıflandırılması ve Google Workspace yönetici konsolunda yeniden tasarlanmış kurallar sayfası gibi bir dizi güvenlik özelliğinin Workspace'e geldiği duyuruldu.

Tam Boyutta Gör

Google Workspace ile Gmail, Dökümanlar ve Takvim uygulamalarının da logosu değişiyor. Gmail, Dökümanlar ve Takvim uygulamalarının logoları, Google'a ait uygulamaların çoğunda olduğu gibi benzer renklere sahip olacak. Google, logo değişikliklerini uygulamalar arası uyumluluğun bir parçası olarak görüyor.

Google Workspace ile gelen özellerin tamamı şu an için yalnızca masaüstü sürümde bulunuyor. Google, özelliklerin tamamının mobil sürümlere de geleceğini ancak biraz beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.