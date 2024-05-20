Google: Microsoft, müşterilerini siber saldırılara karşı koruyamıyor

Google’dan Microsoft’ta güvenlik uyarısı
Google, yayınladığı raporunda geçtiğimiz yıl Çinli bilgisayar korsanlarının Microsoft Exchange sistemlerine sızılmasına odaklanılıyor. Firma, Microsoft’u yaşanılan güvenlik ihlalini kamuoyuna doğru bir şekilde açıklayamadığı için eleştiriyor. Google ayrıca o dönemde yapılan ancak hatalı olan federal soruşturma bulgularının Microsoft tarafından düzeltilmediğine de atıfta bulunuyor.
Google aynı zamanda Microsoft'un halen Exchange sistemlerinin anahtarını saldırganların nasıl ele geçirdiğini bilmediğini, firmanın hem kendisini hem de müşterilerini siber saldırılardan koruyamayacağını vurguluyor. Öte yandan Google, hem işletmeler hem de kamu sektörü kuruluşları için daha iyi bir alternatif gerektiğini söyleyerek Google Workspace’i öne çıkarıyor.
Arama devi, Microsoft'un hizmetlerinden Google Workspace Enterprise Plus'a geçiş yapanlara özel indirimler sunuyor. İşletmeler üç yıllık bir sözleşme imzaladıkları takdirde 18 ay boyunca hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.
Ek olarak Microsoft için son dönemler siber güvenlik açısında pek iyi geçmiyor. Çinli korsanların Exchange saldırılarının yanında Rus korsanlarında ciddi saldırıları yaşandı. Hatta Microsoft, “Rus hacker’lar kaynak kodlarımıza erişti” açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz yıl 38TB’lık veri yanlışlıkla şirket tarafından sızdırılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.