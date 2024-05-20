Google: Microsoft, müşterilerini siber saldırılara karşı koruyamıyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft’ta son dönemlerde yaşanan siber güvenlik sorunlarının sayısı artıyor. Google tarafından yayınlanan yeni bir rapor da tam olarak buradaki soruna parmak basıyor. Arama devi Google, Microsoft'un kendi sistemlerini ve dolayısıyla müşterilerinin verilerini güvende tutamadığının altını çiziyor.

Google’dan Microsoft’ta güvenlik uyarısı

Google, yayınladığı raporunda geçtiğimiz yıl Çinli bilgisayar korsanlarının Microsoft Exchange sistemlerine sızılmasına odaklanılıyor. Firma, Microsoft’u yaşanılan güvenlik ihlalini kamuoyuna doğru bir şekilde açıklayamadığı için eleştiriyor. Google ayrıca o dönemde yapılan ancak hatalı olan federal soruşturma bulgularının Microsoft tarafından düzeltilmediğine de atıfta bulunuyor.

Google aynı zamanda Microsoft'un halen Exchange sistemlerinin anahtarını saldırganların nasıl ele geçirdiğini bilmediğini, firmanın hem kendisini hem de müşterilerini siber saldırılardan koruyamayacağını vurguluyor. Öte yandan Google, hem işletmeler hem de kamu sektörü kuruluşları için daha iyi bir alternatif gerektiğini söyleyerek Google Workspace’i öne çıkarıyor.

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Arama devi, Microsoft'un hizmetlerinden Google Workspace Enterprise Plus'a geçiş yapanlara özel indirimler sunuyor. İşletmeler üç yıllık bir sözleşme imzaladıkları takdirde 18 ay boyunca hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

Ek olarak Microsoft için son dönemler siber güvenlik açısında pek iyi geçmiyor. Çinli korsanların Exchange saldırılarının yanında Rus korsanlarında ciddi saldırıları yaşandı. Hatta Microsoft, “Rus hacker’lar kaynak kodlarımıza erişti” açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz yıl 38TB’lık veri yanlışlıkla şirket tarafından sızdırılmıştı.

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