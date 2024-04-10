Google, Workspace için yeni yapay zeka destekli video oluşturma platformu Google Vids'i tanıttı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, Gemini'yi Workspace uygulamalarına entegre ederek yapay zekanın kullanım alanlarını genişletmişti. Cloud Next 2024'te ise şirket; video, yazma, prodüksiyon ve düzenleme asistanı görevi gören Google Vids adında yeni bir yapay zeka destekli Workspace uygulamasını duyurdu.

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İşte Google Vids ile yapabilecekleriniz:

İlk olarak Haziran ayında Workspace Labs'te kullanıma sunulacak Google Vids, yapay zeka desteğiyle videonuzu stok videolardan, resimlerden ve arka plan müziğinden önerilen sahnelerle otomatik olarak oluşturmakta. Oldukça geniş bir kütüphaneye sahip Google Vids ile aynı zamanda kendi sesinizi kaydedebilir veya önceden ayarlanmış bir ses seçebilirsiniz. Ayrıca diğer Workspace uygulamaları ile entegre olduğundan dolayı Drive'daki belgeleri ve diğer dosyaları da kolayca eklemeniz mümkün.

Tam Boyutta Gör Google Vids'i kullanmak için ise önce hedefinizi, hedef kitlenizi ve videonuzun uzunluğunu belirlemeniz gerekli. Sonrasında oluşturmak istediğiniz videonun türüne göre bir şablon seçmelisiniz. Böylece Google'ın yapay zekası videonuzu otomatik olarak oluşturur. Videonuzu özelleştirmek için ise stok medya, seslendirme veya diğer öğeler ekleyebilirsiniz.

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