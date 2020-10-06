Spotify, artık şarkı sözlerine göre arama yapmanıza izin veriyor

Spotify ve Apple Music arasında devam eden özellik savaşı devam ediyor. Spotify, Apple Music kullanıcılarının birkaç yıldır sahip olduğu bir şarkı sözü arama özelliğini mobil uygulamalarına ekliyor. Spotify artık kullanıcıların iOS ve Android uygulamalarında şarkı sözlerine göre şarkı aramasına izin veriyor.İlginizi Çekebilir Spotify, fotoğraflardan şarkı önerisi yapabilecek bir özellik üzerinde çalışıyor
Ayrıca Bkz. "HarmanyOS 2.0'ı hangi işlemcili Huawei cihazlarının alacağı belli oldu"
Kullanıcılar, Shazam gibi müzik tanıma uygulamaları aracılığıyla hangi şarkıyı çaldıklarını bulabilirler ancak genellikle bulmak istedikleri şarkının o an çalıyor olması gerekir. Spotify'ın yeni özelliği, şarkının sözlerinin bir kısmını bildiğiniz ama şarkının ya da şarkıcının adından emin olmadığınız zamanlarda işe yarıyor.
Arama kısmına aklınızdaki şarkının birkaç sözünü yazarak aradığınız şarkıyı, Spotify kütüphanesinde olmasında halinde bulabileceksiniz. Şarkı sözüne göre arama yaptığınızda Spotify, şarkının altında 'Şarkı sözü eşleşmesi' bildirisi yapıyor.
Spotify'ın , şarkı sözleri konusunda son zamanlarda uygulamaya eklediği tek özellik bu değil. Uygulama, geçtiğimiz Haziran ayında Musixmatch tarafından sağlanan gerçek zamanlı şarkı sözlerini 26 bölgesel pazara eklemişti.
https://www.engadget.com/spotify-lyric-search-154658075.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS