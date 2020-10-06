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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify, artık şarkı sözlerine göre arama yapmanıza izin veriyor

    Spotify, mobil uygulamasında artık şarkı sözlerini kullanarak şarkı aramanıza izin verecek. Şarkının ya da şarkıcının adından emin olmadığınız zamanlarda istediğinizi bulabilmeniz adına büyük kolaylık
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Spotify, artık şarkı sözlerine göre arama yapmanıza izin veriyor
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    Spotify ve Apple Music arasında devam eden özellik savaşı devam ediyor. Spotify, Apple Music kullanıcılarının birkaç yıldır sahip olduğu bir şarkı sözü arama özelliğini mobil uygulamalarına ekliyor. Spotify artık kullanıcıların iOS ve Android uygulamalarında şarkı sözlerine göre şarkı aramasına izin veriyor.

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    Kullanıcılar, Shazam gibi müzik tanıma uygulamaları aracılığıyla hangi şarkıyı çaldıklarını bulabilirler ancak genellikle bulmak istedikleri şarkının o an çalıyor olması gerekir. Spotify'ın yeni özelliği, şarkının sözlerinin bir kısmını bildiğiniz ama şarkının ya da şarkıcının adından emin olmadığınız zamanlarda işe yarıyor.

    Arama kısmına aklınızdaki şarkının birkaç sözünü yazarak aradığınız şarkıyı, Spotify kütüphanesinde olmasında halinde bulabileceksiniz. Şarkı sözüne göre arama yaptığınızda Spotify, şarkının altında 'Şarkı sözü eşleşmesi' bildirisi yapıyor.

    Spotify'ın , şarkı sözleri konusunda son zamanlarda uygulamaya eklediği tek özellik bu değil. Uygulama, geçtiğimiz Haziran ayında Musixmatch tarafından sağlanan gerçek zamanlı şarkı sözlerini 26 bölgesel pazara eklemişti.



    https://www.engadget.com/spotify-lyric-search-154658075.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 2 hf. en beğenilen
    Şarkı sözü kütüphanesine sahipsin, içinde arama bile yaptırıyorsun ama yıllar önce masaüstü uygulamasından kalkan şarkı sözleri özelliği hala geri gelmedi.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ribas0 (Ribas Diègo) 2 hf.
    Bir şarkıyı önce sözlerini Youtube'a yazıp, şarkının adını öğrenip Spotify'a yazıyordum ve senenin 2020 olması gücüme gidiyordu. Teşekkür bile edesim gelmiyor :D
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    Stand Alone (STAND ALONE) 2 hf.
    Bedavadan YouTube üzerinden dinliyorum. Bu paralı servislere neden bedel ödüyor insanlar anlamıyorum anlayamıyorum.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf. Stand Alone
    Ses kalitesi aynı zaten değil mi . YouTube'da ki şarkılar 128Kbps kalitesindeler. Bu oran Spotify'da 320Kbps,Apple Music'te 256-512Kbps,Deezer'da 1411Kbps ve Tidal'de 9200Kbps ve üstüne kadar çıkmakta.Hiç müzik servisi kullanmamış olduğunuz belli zaten. YouTube üzerindeki müzik videolarının çoğunda şarkıya ek gereksiz kısımlar mevcuttur,bir çoğu sansürlüdür ayrıca albümlerdeki tüm şarkılar bulunmaz. Not:Tidal kullanıyorum,Spotify'a tek kuruş vermem. Şarkı sözleri yok,ses kalitesi açık ara en kötüsü,arşivini bir çok kişi öve öve bitiremez ama arşiv konusunda Apple Music daha iyidir.
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    0ldskool (Old is Koool) 2 hf.
    Güzel gelişme.
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    Juggernaut005 2 hf.
    Hele şükür
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    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 2 hf. en beğenilen
    Şarkı sözü kütüphanesine sahipsin, içinde arama bile yaptırıyorsun ama yıllar önce masaüstü uygulamasından kalkan şarkı sözleri özelliği hala geri gelmedi.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf.
    Haberde belirtildiği gibi Apple Music'te zaten vardı.
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    face1tr 2 hf. esmerbuyucu
    apple music kullanıyorum, öyle bir özellik yok
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    keremec (Kerem Safa ) 2 hf.
    Sonunda.
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