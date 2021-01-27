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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy A02 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Galaxy A02 giriş seviyesi modelde 6.5 inçlik LCD ekran, polikarbonat gövde, 4 çekirdekli MediaTek işlemci, çift arka kamera, 5000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.
    11 dk.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy A02 tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Samsung’un yeni yıldaki ikinci giriş seviyesi akıllı telefonu olacak Galaxy A02 tanıtıldı. Tayland’da resmiyet kazanan Galaxy A02 modelinin Galaxy M02s modeline göre daha ucuz olması bekleniyor.

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    Galaxy A02 özellikleri

    Galaxy A02 modelinde 6.5 inçlik 720x1600 piksel çözünürlüğünde V çentik tasarımlı TFT LCD ekran yer alıyor. Polikarbonat malzemeden imal edilen gövdede parmak izi okuyucuya yer verilmemiş. 164.0 x 75.9 x 9.1mm ölçüler ve 206gr ağırlık mevcut.

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    4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan MediaTek MT6739W yonga setinin güç verdiği telefonda 570MHz PowerVR Rogue GE8100 grafik birimi yer alıyor. Sisteme 2GB/3GB RAM ve 32GB/64GB depolama eşlik ediyor.

    Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera mevcut. 5000mAh kapasiteli batarya hızlı şarjdan mahrum. Ara yüz ise Android 10 üzerinde One UI 2.x Core olarak belirlenmiş. Galaxy A02 3GB RAM/32GB seçeneğinin 100$ civarında olması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/27/samsung-galaxy-a02-launch-specs-features-price/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    33 dakika önce
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