Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy A21 tanıtıldı

    6.5 inçlik Super AMOLED çentikli ekran, 4 kameralı paket, 4000mAh batarya şeklinde özellikleri olan Galaxy A21 giriş seviyesine yakın bir fiyat etiketi ile geliyor.
    17 sa.
    1,1b
    1
    7
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy A21 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Bu hafta Galaxy A serisinde yer alan bazı modellerin global tanıtımını yapan Samsung bir tane de yeni model duyurdu. Giriş seviyesine yakın mücadele edecek Galaxy A21 resmiyet kazandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni alt seviye Galaxy A telefonlar 128GB depolama seçeneği sunacak

    Galaxy A21 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy A21 modelinde 6.5 inçlik 720 x 1600 piksel çözünürlüğünde nokta çentikli Super AMOLED ekran yer alıyor. Çerçevesiz ekran görünümünü alt çenenin biraz bozduğunu söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "SoundCloud içerik üreticilerine bağış yolunu açıyor"

    8 çekirdekli bir yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000MAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile desteklenmiş. Arka kısımda bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

    Kamera tarafında ise 16MP çöünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensörden oluşan bir paket mevcut. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde. Galaxy A21 için 250$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.theverge.com/2020/4/8/21212085/samsung-galaxy-a01-a11-a21-a51-a71-5g-mid-range-android-price-release-date Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mu5tafa (mustafa kök) 16 sa. en beğenilen
    4 kamera yerine 2 tane koy rami 4 gb, hafızayı 64 yap bir şeye benzesin.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hareketliperde (tuluy ....) 16 sa.
    giriş seviyesi küçük olur.aloo ufaltın şu telefonları
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 sa.
    Bir Samsung klasiği İlk çıkış 250 daha sonra 150 dolara düşer :::)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    chnyldz03 13 sa.
    samsung çöpe doymuyordu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 13 sa.
    Kabak cekirdegi gibi 8 cekirdekli denilmesi tuhaf kaciyor ! ARM in hangi islemcileridir belirtin zahmet olacak reklamlarinda lansmanlarinda haberlerinde ...


    KAbak CEkirdeig bagisiklik sistemine cok iyi geliyor Cinko bakimdan da baya zengin

    Kendi arayuzu ile zaten RAM ve dahili depolama baya bir isgal edecektir! Net kullanilabilir RAM ve depolama en fazla 1 GB beklerim! Tam bir facia ... Samsung en az 4 GB RAM giris seviyelerine koymasi gerekirdi ...


    Turkiye'de her turlu daha da pahali olacagi icin anca ALGISAL olarak orta seviye diye kakalarlar belki pahali fiyatindan oturu ...
    Getirilmesin aman aman ...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hareketliperde (tuluy ....) 16 sa.
    giriş seviyesi küçük olur.aloo ufaltın şu telefonları
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    evlbleef 16 sa. yeni yorumcu
    İşlemciyi neden açıklamıyor bu Samsung? 8 çekirdek denilmiş sadece.

    İnternette bir kaynak Helio P35 diyor başka bir kaynak Exynos 7904 diyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mu5tafa (mustafa kök) 16 sa. en beğenilen
    4 kamera yerine 2 tane koy rami 4 gb, hafızayı 64 yap bir şeye benzesin.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    pro-üye (olcay parlak) 16 sa.
    Abi şaka gibi hem tasarımda, hem donanımda geri gitmişler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 sa. PS Plus zammı karantina nedeniyle iptal edildi 7 sa. Intel’in 2020 için 10 nm yol haritası sızdı: Heterojen masaüstü işlemci geliyor 7 sa. Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 42282'ye çıktı 7 sa. OnePlus 8 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı 8 sa. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yeni mobil uygulamasıyla artık telefonunuzda 8 sa. Samsung Galaxy Beans özellikleri ve fiyatı detaylandı 9 sa. Hastalara uzaktan ilaç ve yemek servisi yapan araç göreve başladı 9 sa. Huawei OLED ekranlı ilk televizyonunu duyurdu! İşte pop-up kameralı Vision X65 özellikleri ve fiyatı 10 sa. İnceleme: Comet Lake işlemcisi sıvı soğutmayla 80 dereceyi görüyor 10 sa. PC için Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları kütüphanede yerini aldı 11 sa. 4. nesil Ryzen işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı 11 sa. LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı 12 sa. Koronavirüs salgını, hava durumu tahmin faaliyetlerini de zorlaştırıyor 13 sa. Samsung Galaxy S20 serisinin en çok satan modeli "Ultra" 13 sa. Huawei, alt seviyede 5G modem tedariğini MediaTek ve Samsung’dan yapacak 14 sa. Çin, patent başvurularında 40 yıldır lider olan ABD'yi geçti 15 sa. Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülleri'nin kazananları belli oldu 15 sa. Torba yasa ile sosyal medya platformlarına yeni yaptırımlar geliyor 16 sa. Boeing 737 MAX'te yeni yazılım hataları bulundu 16 sa. Honor 30 Pro'nun resmi görselleri yayınlandı 17 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy A21 tanıtıldı Sonraki Guardians of the Galaxy 3'ten ilk resmi bilgiler geldi 1 gün The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda 1 gün Bir Ryzen masaüstü işlemcili dizüstü daha: OriginPC EON15-X 1 gün Microsoft'un yaklaşan akıllı telefonu Surface Duo ile çekilen ilk fotoğraf yayınlandı 1 gün AMD yongaseti sürücüsündeki sorunları düzeltti 1 gün Huawei de kredi kartı çıkarmaya hazırlanıyor 1 gün SK Hynix, 6500 MB/s’ye ulaşabilen PE8000 sürücülerini duyurdu 1 gün Galaxy Note 9'ların ekranında sararma sorunu ortaya çıktı 1 gün ASUS 7.5 mm inceliğinde 2 yeni freesync monitörünü duyurdu 1 gün Crucial NVME SSD ailesini P2 ile genişletti 1 gün Aktif Gürültü Engellemesi iyi "Energy Sistem Travel 7'yi denedik" 1 gün Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı: 4117 1 gün Willow Cove çekirdekli Core i7-1185G7’nin ilk testi beklentilerin gerisinde 1 gün 2021 Fiat Strada pickup tanıtıldı 1 gün Zoom hakkında ilk dava geldi 1 gün Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da! 1 gün Xiaomi, Apple HomePod'a benzeyen bir akıllı hoparlör tasarladı 1 gün Twitter’ın kurucusu koronavirüs ile mücadele için 1 milyar dolar bağışladı 1 gün AMD Ryzen 9 4900U geliyor 1 gün WhatsApp Android daha gelişmiş arama ve daha güvenli yedekleme sunacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Torba yasa ile sosyal medya platformlarına yeni yaptırımlar ge...
    DonanımHaber
    Galaxy Note 9'ların ekranında sararma sorunu ortaya çıktı
    DonanımHaber
    iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görüne...
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim