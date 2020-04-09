Galaxy A21 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Bu hafta Galaxy A serisinde yer alan bazı modellerin global tanıtımını yapan Samsung bir tane de yeni model duyurdu. Giriş seviyesine yakın mücadele edecek Galaxy A21 resmiyet kazandı.

İlginizi Çekebilir

Yeni alt seviye Galaxy A telefonlar 128GB depolama seçeneği sunacak

Galaxy A21 özellikleri ve fiyatı

Galaxy A21 modelinde 6.5 inçlik 720 x 1600 piksel çözünürlüğünde nokta çentikli Super AMOLED ekran yer alıyor. Çerçevesiz ekran görünümünü alt çenenin biraz bozduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "SoundCloud içerik üreticilerine bağış yolunu açıyor"

8 çekirdekli bir yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000MAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile desteklenmiş. Arka kısımda bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

Kamera tarafında ise 16MP çöünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensörden oluşan bir paket mevcut. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde. Galaxy A21 için 250$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.theverge.com/2020/4/8/21212085/samsung-galaxy-a01-a11-a21-a51-a71-5g-mid-range-android-price-release-date

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.