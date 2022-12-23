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    Samsung Galaxy A23 5G modelinde gizemli problem

    Galaxy A23 5G akıllı telefon modelinde yer alan bir hata nedeniyle sistemin kararsız hale geldiği ve uzun bir süre bu hatanın giderilemediği konuşuluyor. Tüketici de bunun farkında. 
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    Galaxy A23 5G Tam Boyutta Gör
    Zaman zaman akıllı telefonlarda ortaya çıkan bazı yazılım veya donanım problemleri üreticilerin başına oldukça fazla iş açabiliyor. Galaxy A23 5G modelini adeta mezara gönderecek bir hata ortaya çıktı.

    Galaxy A23 5G neden sorunlu?

    Güney Kore’den gelen bilgiler Galaxy A23 5G akıllı telefon modelinin çalışmasını bozacak derecede bir hata barındırdığını gösteriyor. Samsung uzun bir çalışma sonucunda bu hatayı gidermiş olsa da tüketicinin rahatsızlığı satışları olumsuz etkilendi.

    Galaxy A23 5G için Samsung’un satış beklentisi 12.6 milyon civarındaydı ancak bu beklenti 4 milyon gibi çok düşük bir rakama gerilemiş durumda. Gelecek yıl için de 5 milyon civarında bir hedef konulmuş.

    Henüz hata hakkında net bir detay yok ancak modelin Eylül ayına kadar sarkmasının arkasında da bunun olduğu ifade ediliyor. Kısaca Samsung hatanın farkında olmasına rağmen yine de telefonu piyasaya sürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 6 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 6 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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