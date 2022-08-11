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    Samsung Galaxy A23e’nin render görüntüleri ortaya çıktı

    Galaxy A serisini sürekli olarak güncelleyen Samsung, yakında Galaxy A23e’yi tanıtacak. Giriş seviyesinde sade ve şık tasarımı ile dikkat çekecek modelin görüntüleri sızdırıldı.
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    Galaxy A23e'nin görselleri sızdırıldı
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    Giriş seviyesi ve orta seviyesi pazarında Galaxy A serisi ile büyük başarılara imza atan Samsung, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy A23’ün üçüncü versiyonu olacak A23e’den render görüntüleri sızdırıldı.

     Tek kameraya sahip olacak

    Pricebaba, A23e’nin render görsellerini paylaştı. Galaxy A23 cihazları arasında en ucuzu olması beklenen cihaz, oldukça sade bir tasarıma sahip olacak. Cihazın 5.8 inçlik ekranını, kalın çerçeveler kaplıyor. Plastik olduğu düşünülen arka hazne ise tek kameraya ev sahipliği yapıyor.

    USB-C ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olacak cihazın 5G bağlantısına ve microSD girişine sahip olması bekleniyor. Cihazın Android 12 tabanlı One UI 4.1’e sahip olacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Donanımsal özellikleri hakkında detaylı bilgilere sahip olmadığımız cihaz; açık mavi, beyaz ve siyah seçenekleri ile önümüzdeki haftalarda tanıtılacaktır.

    Galaxy A23e'nin görselleri sızdırıldı
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