Samsung Galaxy A23e’nin render görüntüleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Giriş seviyesi ve orta seviyesi pazarında Galaxy A serisi ile büyük başarılara imza atan Samsung, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy A23’ün üçüncü versiyonu olacak A23e’den render görüntüleri sızdırıldı.

Tek kameraya sahip olacak

Pricebaba, A23e’nin render görsellerini paylaştı. Galaxy A23 cihazları arasında en ucuzu olması beklenen cihaz, oldukça sade bir tasarıma sahip olacak. Cihazın 5.8 inçlik ekranını, kalın çerçeveler kaplıyor. Plastik olduğu düşünülen arka hazne ise tek kameraya ev sahipliği yapıyor.

Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 Türkiye fiyatları belli oldu 12 sa. önce eklendi

USB-C ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olacak cihazın 5G bağlantısına ve microSD girişine sahip olması bekleniyor. Cihazın Android 12 tabanlı One UI 4.1’e sahip olacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Donanımsal özellikleri hakkında detaylı bilgilere sahip olmadığımız cihaz; açık mavi, beyaz ve siyah seçenekleri ile önümüzdeki haftalarda tanıtılacaktır.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.