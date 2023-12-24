Galaxy A23 5G için Android 14 güncellemesi yayınlandı

Galaxy A23 5G için Android 14 tabanlı One UI 6 çıktı
Samsung, Galaxy A23’ün 5G versiyonu için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini dağıtmaya başladı. A236BXXU4DWKA versiyonlu güncelleme, Kasım 2023 güvenlik yaması ile birlikte bazı Avrupa ülkelerinde dağıtılmaya başlandı. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda küresel olarak yayınlanması bekleniyor.
Bu güncelleme ile Galaxy A23 5G kullanıcıları; görsel olarak yenilenmiş hızlı panele, yenilenmiş medya kontrolcüsüne, yapay zekâ destekli gelişmiş kamera ve galeri özelliklerine, yenilenmiş bildirim çubuğuna, daha hızlı ve güvenilir arama çubuğuna ve daha birçok yeni özelliğe kavuşacak. Android 14, Galaxy A23 5G için yayınlanan son sürüm güncellemesi olacak ancak cihazın önümüzdeki aylarda One UI 6.1 güncellemesini alması bekleniyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.