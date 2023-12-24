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    Galaxy A23 5G için Android 14 güncellemesi yayınlandı

    Güncelleme takviminde hızla ilerleyen Samsung, giriş ve orta seviyesi akıllı telefonları için de Android 14 güncellemesini dağıtmaya başladı. Bu listeye şimdi de Galaxy A23 5G eklendi.
    Galaxy A23 5G için Android 14 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Android güncelleme güvencesi ve hızlı güncelleme dağıtımı ile bilinen Samsung, Android 14 dağıtımında da başarılı bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz haftalarda birçok üst seviye akıllı telefon ve tableti için One UI 6 güncellemesini dağıtan firma, giriş ve orta seviye cihazları için de başarılı bir performans sergiliyor.

    Galaxy A23 5G için Android 14 tabanlı One UI 6 çıktı

    Samsung, Galaxy A23’ün 5G versiyonu için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini dağıtmaya başladı. A236BXXU4DWKA versiyonlu güncelleme, Kasım 2023 güvenlik yaması ile birlikte bazı Avrupa ülkelerinde dağıtılmaya başlandı. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda küresel olarak yayınlanması bekleniyor.

    Bu güncelleme ile Galaxy A23 5G kullanıcıları; görsel olarak yenilenmiş hızlı panele, yenilenmiş medya kontrolcüsüne, yapay zekâ destekli gelişmiş kamera ve galeri özelliklerine, yenilenmiş bildirim çubuğuna, daha hızlı ve güvenilir arama çubuğuna ve daha birçok yeni özelliğe kavuşacak. Android 14, Galaxy A23 5G için yayınlanan son sürüm güncellemesi olacak ancak cihazın önümüzdeki aylarda One UI 6.1 güncellemesini alması bekleniyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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