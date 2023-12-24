Galaxy A23 5G için Android 14 güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör Son yıllarda Android güncelleme güvencesi ve hızlı güncelleme dağıtımı ile bilinen Samsung, Android 14 dağıtımında da başarılı bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz haftalarda birçok üst seviye akıllı telefon ve tableti için One UI 6 güncellemesini dağıtan firma, giriş ve orta seviye cihazları için de başarılı bir performans sergiliyor.

Samsung’dan Galaxy A52 5G için Android 14 sürprizi 4 gün önce eklendi

Galaxy A23 5G için Android 14 tabanlı One UI 6 çıktı

Samsung, Galaxy A23’ün 5G versiyonu için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini dağıtmaya başladı. A236BXXU4DWKA versiyonlu güncelleme, Kasım 2023 güvenlik yaması ile birlikte bazı Avrupa ülkelerinde dağıtılmaya başlandı. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda küresel olarak yayınlanması bekleniyor.

Bu güncelleme ile Galaxy A23 5G kullanıcıları; görsel olarak yenilenmiş hızlı panele, yenilenmiş medya kontrolcüsüne, yapay zekâ destekli gelişmiş kamera ve galeri özelliklerine, yenilenmiş bildirim çubuğuna, daha hızlı ve güvenilir arama çubuğuna ve daha birçok yeni özelliğe kavuşacak. Android 14, Galaxy A23 5G için yayınlanan son sürüm güncellemesi olacak ancak cihazın önümüzdeki aylarda One UI 6.1 güncellemesini alması bekleniyor.



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Galaxy A23 5G için Android 14 güncellemesi çıktı