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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A34, OIS destekli kamera ve Dimensity 900 işlemciyle geliyor

    Samsung Galaxy A34'ün çıkışı yaklaşıyor. Güvenilir bir kaynak bu ayın sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonun tüm temel özelliklerini açıkladı.
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    Galaxy A34, OIS destekli kamera ve Dimensity 900 ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung yakında yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala güvenilir bir kaynak Galaxy A34 5G adı altında çıkış yapacak modelin tüm temel özelliklerini açıkladı.

    Aktarılan bilgilere göre cihaz gücünü MediaTek Dimensity 900 yonga setinden alacak. Bu işlemciye konfigürasyona bağlı olarak 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı eşlik edecek.

    Samsung Galaxy A34 5G'de Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç sAMOLED ekran göreceğiz. Akıllı telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilinden alacak.

    Şubat sonunda gelebilir

    İnternete düşen detaylara bakılırsa cihaz OIS (optik görüntü sabitleme) destekli 48 megapiksel ana kamera içerecek. Kamera sistemi 8 ve 2 megapiksel sensörlerle tamamlanacak. Ön tarafta 13 megapiksel selfie kamerası görev yapacak.

    Samsung Galaxy A34 5G için Wi-Fi 6 bağlantısı, IP67 suya dayanıklılık sertifikası ve Android 13 işletim sistemi de konuşuluyor. Cihaz bu ayın sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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