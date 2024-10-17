Samsung Galaxy A36 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki yıl için orta sınıf akıllı telefonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Orta seviyede popüler olan Galaxy A35'in takipçisi Galaxy A36 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A36 ile ilgili ilk bilgiler geldi

Geekbench'in veritabanında SM-A336B model numarasıyla ortaya çıkan telefon, Samsung'un model numaralandırmasına göre Galaxy A36'ya işeret ediyor. Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, telefon Android 15 ve büyük olasılıkla One UI 7.0 üzerinde çalışıyor. Cihaz, 'Parrot' kod adlı bir yonga seti ve anakart kombinasyonu kullanıyor. Telefonun 6 GB RAM'e sahip olduğu görülüyor. Ancak Galaxy A36 gelecek yılın başlarında piyasaya sürüldüğünde 8 GB RAM'li bir versiyonu da büyük ihtimal olacak.

Tam Boyutta Gör Telefonun 8 çekirdekli CPU'su, 2,4 GHz hızında dört yüksek performanslı çekirdeğe ve 1,8 GHz hızında dört güç tasarruflu çekirdeğie sahip. Geekbench listesini daha derinlemesine incelendiğinde, işlemcinin Adreno 710 GPU'yu içerdiği görülüyor. Dolayısıyla yonga setinin, Snapdragon 6 Gen 3 ya da Snapdragon 7s Gen 2 olması muhtemel. Her iki işlemci de Samsung'un 4 nm (4LPX) üretim süreci kullanılarak üretiliyor. Dolayısıyla yonga seti, Galaxy A35'te kullanılan Exynos 1380'den daha gelişmiş bir süreçle üretildiği için, Galaxy A36'nın daha uzun pil ömrü sunmasını bekleyebiliriz.

Android 15, beklenen pil özelliğiyle gelmedi 10 sa. önce eklendi

Galaxy A16 5G, bu haftanın başlarında 6 büyük Android işletim sistemi güncellemesi vaadiyle piyasaya sürüldüğünden, Galaxy A36'nın da güncelleme garantisine sahip olması muhtemel.

Galaxy A36'nın diğer ayrıntıları şu an için belli değil. Ancak yakın zamanda piyasaya çıkan Samsung modellerine bakarak telefonun ekran boyutunun büyüyerek 6,7 inçe yükselmesi muhtemel. Benzer şekilde ekran çerçevelerinin küçülmesi ve ekran parlaklığının yükselmesi de beklenebilir.

Samsung'un getirebileceği bir diğer iyileştirme ise kamera alanında olabilir. Galaxy A55'e benzer şekilde 32 MP selfie kamerası ve 12 MP ultra geniş açılı kamera telefonda yer alabilir.

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Samsung Galaxy A36 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı