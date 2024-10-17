Samsung Galaxy A36 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı

Samsung Galaxy A36 ile ilgili ilk bilgiler geldi
Geekbench'in veritabanında SM-A336B model numarasıyla ortaya çıkan telefon, Samsung'un model numaralandırmasına göre Galaxy A36'ya işeret ediyor. Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, telefon Android 15 ve büyük olasılıkla One UI 7.0 üzerinde çalışıyor. Cihaz, 'Parrot' kod adlı bir yonga seti ve anakart kombinasyonu kullanıyor. Telefonun 6 GB RAM'e sahip olduğu görülüyor. Ancak Galaxy A36 gelecek yılın başlarında piyasaya sürüldüğünde 8 GB RAM'li bir versiyonu da büyük ihtimal olacak.
Galaxy A16 5G, bu haftanın başlarında 6 büyük Android işletim sistemi güncellemesi vaadiyle piyasaya sürüldüğünden, Galaxy A36'nın da güncelleme garantisine sahip olması muhtemel.
Galaxy A36'nın diğer ayrıntıları şu an için belli değil. Ancak yakın zamanda piyasaya çıkan Samsung modellerine bakarak telefonun ekran boyutunun büyüyerek 6,7 inçe yükselmesi muhtemel. Benzer şekilde ekran çerçevelerinin küçülmesi ve ekran parlaklığının yükselmesi de beklenebilir.
Samsung'un getirebileceği bir diğer iyileştirme ise kamera alanında olabilir. Galaxy A55'e benzer şekilde 32 MP selfie kamerası ve 12 MP ultra geniş açılı kamera telefonda yer alabilir.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-a36-geekbench-android-15/ https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8333976 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.