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    Samsung Galaxy A36 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı

    Samsung, önümüzdeki yıl için orta sınıf akıllı telefonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Orta seviyede popüler olan Galaxy A35'in takipçisi Galaxy A36 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy A36 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki yıl için orta sınıf akıllı telefonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Orta seviyede popüler olan Galaxy A35'in takipçisi Galaxy A36 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy A36 ile ilgili ilk bilgiler geldi

    Geekbench'in veritabanında SM-A336B model numarasıyla ortaya çıkan telefon, Samsung'un model numaralandırmasına göre Galaxy A36'ya işeret ediyor. Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, telefon Android 15 ve büyük olasılıkla One UI 7.0 üzerinde çalışıyor. Cihaz, 'Parrot' kod adlı bir yonga seti ve anakart kombinasyonu kullanıyor. Telefonun 6 GB RAM'e sahip olduğu görülüyor. Ancak Galaxy A36 gelecek yılın başlarında piyasaya sürüldüğünde 8 GB RAM'li bir versiyonu da büyük ihtimal olacak.

    Samsung Galaxy A36 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Telefonun 8 çekirdekli CPU'su, 2,4 GHz hızında dört yüksek performanslı çekirdeğe ve 1,8 GHz hızında dört güç tasarruflu çekirdeğie sahip. Geekbench listesini daha derinlemesine incelendiğinde, işlemcinin Adreno 710 GPU'yu içerdiği görülüyor. Dolayısıyla yonga setinin, Snapdragon 6 Gen 3 ya da Snapdragon 7s Gen 2 olması muhtemel. Her iki işlemci de Samsung'un 4 nm (4LPX) üretim süreci kullanılarak üretiliyor. Dolayısıyla yonga seti, Galaxy A35'te kullanılan Exynos 1380'den daha gelişmiş bir süreçle üretildiği için, Galaxy A36'nın daha uzun pil ömrü sunmasını bekleyebiliriz.

    Galaxy A16 5G, bu haftanın başlarında 6 büyük Android işletim sistemi güncellemesi vaadiyle piyasaya sürüldüğünden, Galaxy A36'nın da güncelleme garantisine sahip olması muhtemel.

    Galaxy A36'nın diğer ayrıntıları şu an için belli değil. Ancak yakın zamanda piyasaya çıkan Samsung modellerine bakarak telefonun ekran boyutunun büyüyerek 6,7 inçe yükselmesi muhtemel. Benzer şekilde ekran çerçevelerinin küçülmesi ve ekran parlaklığının yükselmesi de beklenebilir.

    Samsung'un getirebileceği bir diğer iyileştirme ise kamera alanında olabilir. Galaxy A55'e benzer şekilde 32 MP selfie kamerası ve 12 MP ultra geniş açılı kamera telefonda yer alabilir.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-a36-geekbench-android-15/ https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8333976
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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