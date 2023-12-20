Galaxy A55, Exynos 1480 ve AMD Xclipse 530 GPU ile orta seviyede kral olacak

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Galaxy A55’te yer alacak bir yonganın test edildiğini görmüştük ancak bu işlemci söz ettiğimiz Galaxy A55 üzerinde çalışmıyordu. Şimdi ise aynı yonganın doğrudan Galaxy A55 üzerinde çalıştığını ve Geekbench’te test edildiğini görüyoruz. Bu, Samsung'un yaptığı ilginç GPU seçimini de doğruluyor.

Galaxy A55, orta seviyede fark yaratabilir

Samsung’un Galaxy S55’te Exynos 1480 olarak pazarlanacağına inanılan bir yongadan gücünü alacak. Fiirma A54'te Exynos 1380 ve A53'te Exynos 1280’i kullanmıştı, dolayısıyla bu isimlendirme kesin gibi diyebiliriz. İsimlendirme bir yana Samsung, yeni yongada ilginç bir şekilde seleflerinin aksine Mali GPU’yu kullanmayacak. Firma bunun yerine AMD RDNA2 tabanlı Xclipse 530 GPU'yu tercih edecek. Hatırlanacağı gibi AMD’nin RDNA2 tabanlı Xclipse grafik birimleri Samsung’un amiral gemi işlemcisi Exynos 2200’de de kullanılmıştı.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla Galaxy A55, Exynos 1480’in yardımıyla oyunlarda ışın izleme özelliğini kullanıcılara sunabilir. Elbette bu bir olasılık ancak en nihayetinde bu, muhtemelen A5x serisinin şimdiye kadar elde ettiğinden daha güçlü bir GPU olacak. Öte yandan CPU tarafında, Exynos 1380'e kıyasla iyileştirmeler mevcut, ancak bunlar şaşırtıcı değil - A55, tek çekirdekli testte 1.127 puan ve çok çekirdekli testte 3.090 puan alırken, A54 sırasıyla yaklaşık 1.108 ve 2.797 puan alıyor.

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Geekbench testinde ayrıca prototip cihazın 8GB RAM’e sahip olduğunu görüyoruz ki bu da A54'teki maksimum miktardı. Önceki söylentilere göre Galaxy A55, 6,5 inç FHD+ 120 Hz OLED ekrana, 50 MP ana kameraya ve 25W kablolu şarj desteğine sahip olacak.

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Galaxy A55, Exynos 1480 ve AMD GPU ile orta seviyede kral olacak