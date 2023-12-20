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    Anlık Bildirim

    Galaxy A55, Exynos 1480 ve AMD Xclipse 530 GPU ile orta seviyede kral olacak

    Galaxy A55, önümüzdeki yıl Samsung'un en premium orta sınıf akıllı telefonu olarak Galaxy A54'ün yerini alacak. Şimdi ise Galaxy A55, AMD GPU’lu Exynos 1480 ile test edildi.
    Galaxy A55, Exynos 1480 ve AMD GPU ile orta seviyede kral olacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Galaxy A55’te yer alacak bir yonganın test edildiğini görmüştük ancak bu işlemci söz ettiğimiz Galaxy A55 üzerinde çalışmıyordu. Şimdi ise aynı yonganın doğrudan Galaxy A55 üzerinde çalıştığını ve Geekbench’te test edildiğini görüyoruz. Bu, Samsung'un yaptığı ilginç GPU seçimini de doğruluyor.

    Galaxy A55, orta seviyede fark yaratabilir

    Samsung’un Galaxy S55’te Exynos 1480 olarak pazarlanacağına inanılan bir yongadan gücünü alacak. Fiirma A54'te Exynos 1380 ve A53'te Exynos 1280’i kullanmıştı, dolayısıyla bu isimlendirme kesin gibi diyebiliriz. İsimlendirme bir yana Samsung, yeni yongada ilginç bir şekilde seleflerinin aksine Mali GPU’yu kullanmayacak. Firma bunun yerine AMD RDNA2 tabanlı Xclipse 530 GPU'yu tercih edecek. Hatırlanacağı gibi AMD’nin RDNA2 tabanlı Xclipse grafik birimleri Samsung’un amiral gemi işlemcisi Exynos 2200’de de kullanılmıştı.

    Galaxy A55, Exynos 1480 ve AMD GPU ile orta seviyede kral olacak Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla Galaxy A55, Exynos 1480’in yardımıyla oyunlarda ışın izleme özelliğini kullanıcılara sunabilir. Elbette bu bir olasılık ancak en nihayetinde bu, muhtemelen A5x serisinin şimdiye kadar elde ettiğinden daha güçlü bir GPU olacak. Öte yandan CPU tarafında, Exynos 1380'e kıyasla iyileştirmeler mevcut, ancak bunlar şaşırtıcı değil - A55, tek çekirdekli testte 1.127 puan ve çok çekirdekli testte 3.090 puan alırken, A54 sırasıyla yaklaşık 1.108 ve 2.797 puan alıyor.

    Geekbench testinde ayrıca prototip cihazın 8GB RAM’e sahip olduğunu görüyoruz ki bu da A54'teki maksimum miktardı. Önceki söylentilere göre Galaxy A55, 6,5 inç FHD+ 120 Hz OLED ekrana, 50 MP ana kameraya ve 25W kablolu şarj desteğine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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