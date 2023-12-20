Galaxy A55, Exynos 1480 ve AMD Xclipse 530 GPU ile orta seviyede kral olacak

Galaxy A55, orta seviyede fark yaratabilir
Samsung’un Galaxy S55’te Exynos 1480 olarak pazarlanacağına inanılan bir yongadan gücünü alacak. Fiirma A54'te Exynos 1380 ve A53'te Exynos 1280’i kullanmıştı, dolayısıyla bu isimlendirme kesin gibi diyebiliriz. İsimlendirme bir yana Samsung, yeni yongada ilginç bir şekilde seleflerinin aksine Mali GPU’yu kullanmayacak. Firma bunun yerine AMD RDNA2 tabanlı Xclipse 530 GPU'yu tercih edecek. Hatırlanacağı gibi AMD’nin RDNA2 tabanlı Xclipse grafik birimleri Samsung’un amiral gemi işlemcisi Exynos 2200’de de kullanılmıştı.
Geekbench testinde ayrıca prototip cihazın 8GB RAM’e sahip olduğunu görüyoruz ki bu da A54'teki maksimum miktardı. Önceki söylentilere göre Galaxy A55, 6,5 inç FHD+ 120 Hz OLED ekrana, 50 MP ana kameraya ve 25W kablolu şarj desteğine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.