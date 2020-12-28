Galaxy A51 ve Galaxy M31 için Android 11 beta programı başladı

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Samsung’un Android 11 güncelleme programı içerisinde yer alacak popüler orta seviye akıllı telefonları Galaxy A51 ve Galaxy M31 için belirli ülkelerde beta sürecine kabuller başladı.

Beta süreci başlıyor

One UI 3.0 ara yüzünü Samsung telefonlarına getirecek olan Android 11 güncellemesi gelecek yılın ortalarına kadar devam edecek geniş bir program içerisinde başlamış durumda. Program kapsamındaki telefonlar sırayla beta sürecine alınıyor.

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Android 11 güncellemesi ilk etapta amiral gemileri için başladı. Galaxy S20 serisi, Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy S10 Lite modelleri güncellemeyi ilk alanlar oldu. Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy Z katlanabilir serisi kısa süre içerisinde güncellemelerini kavuşacak.

Samsung’un daha alt kitleye hitap eden Galaxy A ve Galaxy M serisi akıllı telefonları ise Mart ayından itibaren güncellemelerini alacak. Galaxy A51, Galaxy M21, M30S ve M31 modelleri ilk sırada yer alıyor.

Kısa süre önce Galaxy A51 için Güney Kore’de, Galaxy M31 için de Hindistan’da beta programı başlatıldı. Samsung Memebers uygulaması üzerinden kullanıcılar beta programına kayıt olabiliyor. İşler yolunda giderse Samsung’un daha erken güncelleme verme ihtimali de var.

https://9to5google.com/2020/12/23/samsung-opens-android-11-beta-to-galaxy-a51-m31-devices/

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