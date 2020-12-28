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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy A51 ve Galaxy M31 için Android 11 beta programı başladı

    Samsung Galaxy A51 ve Galaxy M31 orta seviye akıllı telefonlar için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesinin beta programı belirli ülkelerde erişime açılmış durumda.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy A51 ve Galaxy M31 için Android 11 beta programı başladı
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    Samsung’un Android 11 güncelleme programı içerisinde yer alacak popüler orta seviye akıllı telefonları Galaxy A51 ve Galaxy M31 için belirli ülkelerde beta sürecine kabuller başladı.

    Beta süreci başlıyor

    One UI 3.0 ara yüzünü Samsung telefonlarına getirecek olan Android 11 güncellemesi gelecek yılın ortalarına kadar devam edecek geniş bir program içerisinde başlamış durumda. Program kapsamındaki telefonlar sırayla beta sürecine alınıyor.

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    Android 11 güncellemesi ilk etapta amiral gemileri için başladı. Galaxy S20 serisi, Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy S10 Lite modelleri güncellemeyi ilk alanlar oldu. Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy Z katlanabilir serisi kısa süre içerisinde güncellemelerini kavuşacak.

    Samsung’un daha alt kitleye hitap eden Galaxy A ve Galaxy M serisi akıllı telefonları ise Mart ayından itibaren güncellemelerini alacak. Galaxy A51, Galaxy M21, M30S ve M31 modelleri ilk sırada yer alıyor.

    Kısa süre önce Galaxy A51 için Güney Kore’de, Galaxy M31 için de Hindistan’da beta programı başlatıldı. Samsung Memebers uygulaması üzerinden kullanıcılar beta programına kayıt olabiliyor. İşler yolunda giderse Samsung’un daha erken güncelleme verme ihtimali de var.



    https://9to5google.com/2020/12/23/samsung-opens-android-11-beta-to-galaxy-a51-m31-devices/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

    6 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Halilowich (H Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung 3 yıl güncelleme sözü vermişti. Sözlerini düzgün tutarlarsa Samsung kullanmaya devam ederim.
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    Mr.Chesterfield 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    M serisinin en güçlü telefonu m51,m31 den daha sonra güncelleme alıyor.Çok saçma bir politika..
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