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    Samsung Galaxy A53 5G beklenen Android 13 güncellemesine kavuştu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Andorid 13 güncellemelerine devam ediyor. Firmanın en iyi orta sınıf telefonu olarak ifade edilen Galaxy A53 5G, One UI 5 ve Android 13 güncellemesine kavuştu.
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    Galaxy A53 5G Android 13 Tam Boyutta Gör

    Samsung, Galaxy A53 5G kullanıcılarını sevindirdi. Samsung kısa bir süre önce Avrupa ülkelerini kapsayan bölgede Galaxy A53 5G için kararlı Android 13 güncellemesi ve onun birlikte gelen One UI 5.0 kullanıcı arayüzünü yayınladı. Samsung’un Android 13 güncellemelerine hız kesmeden devam etmesi bekleniyor. Samsung’un Android 13 güncelleme takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Galaxy A53 5G için Android 13 güncellemesi çıktı

    Galaxy A53 5G için Android 13 güncellemesi çıktı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Orta sınıfta oldukça iyi bir seçenek olan Galaxy A53 5G, Mart ayında Android 12 tabanlı One UI 4.1 sürümüyle piyasaya çıkmıştı. Şimdi ise Galaxy A53 5G, üst seviye Galaxy S22, S22+, S22 Ultra , S21, S21+, S21 Ultra , S20, S20+, S20 Ultra, Note 20 ve Note 20 Ultra'nın ayak izlerini izleyerek Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesine kavuştu. Öte yandan telefonun kararlı One UI 5.0 güncellemesini Aralık 2022'de alması planlanmıştı, ancak Samsung güncellemeyi bir ay erkene çekmiş durumda.

    Galaxy A53 5G için Android 13 güncellemesi yaklaşık 2GB boyutunda ve donanım yazılımı sürümü A536BXXU4BVJG ile geliyor. Güncelleme içeriğinde One UI 5.0 ve Ekim 2022 güvenlik yaması bulunuyor. Güncelleme kısa süre içinde tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulacak. Diğer pazarlarda ise güncellemenin önümüzdeki birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yani Türkiye için Galaxy A53 5G Android 13 güncellemesi önümüzdeki günlerde çıkacaktır.

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