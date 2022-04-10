Galaxy A53 5G ülkemizde ön satışa başladı

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Samsung’un geçtiğimiz ay tanıttığı orta seviyede mücadele edecek yeni Galaxy A53 5G akıllı telefon modeli ülkemizde ön siparişe başladı. Samsung’un fiyat konusunda biraz özen gösterdiği gözlerden kaçmıyor.

Galaxy A53 5G özellikleri ve fiyatı

6.52 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran

Exynos 1200 yonga seti (2+6 çekirdek)

6GB RAM

128GB depolama

64MP+12MP+5MP+5MP arka kamera

32MP ön kamera

4500mAh batarya

25W hızlı şarj

8699TL

Samsung Galaxy A53'ün Avrupa fiyatı ortaya çıktı 1 ay önce eklendi

Biraz daha orta seviyeye hitap eden Galaxy A53 5G modeli 120Hz tazeleme hızı ile geliyor. Arka kamerada OIS, IP67 sertifikası, Dolby Atmos destekli çift hoparlör ekstraları arasında. Yeni yonga seti ise gece modunu daha verimli hale getirirken video için en iyi kare hızını ayarlayabiliyor. Avrupa’da 450 Avro fiyatı olan Galaxy A53 5G modeli neredeyse vergisiz karşılığı olarak piyasaya sürülmüş gibi görünüyor.



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Galaxy A53 5G ülkemizde: İşte özellikleri ve fiyatı