Samsung Galaxy A54 5G onayı aldı, yakında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor

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Çin pazarında zorunlu bir sertifika olan CCC sertifikasını alan Samsung Galaxy A54 5G’in yakında ülkede satışa çıkması bekleniyor. Galaxy A serisi Çin pazarında çok fazla boy göstermiyor. 2021 yılında çıkan Galaxy A52 5G ve bu yılın başlarında çıkan Galaxy A53 5G modellerinden başka herhangi bir A serisi telefon Çin pazarında yer almıyor. Galaxy A54 5G ile Samsung’un Çin pazarındaki ürün sayısını artırması bekleniyor.

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Samsung Galaxy A54 5G’nin net çıkış tarihini bilmiyoruz ancak tutarlı bir tahminde bulunabiliriz. Güney Koreli teknoloji devi Ocak 2021’de Galaxy A52 5G için 3C sertifikasını almış ve Mart ayında telefonu piyasaya sürmüştü. Benzer şekilde Galaxy A53 5G için de bu yıl Ocak’ta alınan 3C sertifikasından sonra telefon Mart ayında resmiyete kavuşmuştu. Dolayısıyla Galaxy A54 5G’nin Ocak ayında duyurulmasını bekleyebiliriz.

Galaxy A54'ün beklenen teknik özellikleri

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Öte yandan 3C sertifikasyonunda görünen SM-A5460 model numaralı Samsung cihazı, Galaxy A54 5G’nin adından da anlaşılacağı üzere 5G özelliğine sahip. 25W hızlı şarj desteğinin de telefonda bulunacağı söylenirken cihazın kutusundan şarj cihazının çıkması beklenmiyor. Geçmişteki sızıntılara ve söylentilere göre Galaxy A54 5G, 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı kamera ve 5 MP makro kamera ile birlikte gelecek. Telefonda 120 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlük sunan 6.5 inç Super AMOLED ekran ve 32 MP ön kamera olması bekleniyor. Selefinden ayrı olarak bataryası biraz daha iyi olacak: 5100mAh. Samsung, A serisine dört yıl yazılım desteği garantisi veriyor. Dolayısıyla kutunda Android 13 ve One UI 5.0 ile çıkmasını beklediğimiz telefon Android 17 güncellemesini de birkaç yıl sonrasında alabilir.

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Samsung Galaxy A54 5G onayı aldı, yakında piyasaya çıkıyor