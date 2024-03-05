Samsung, yeni Galaxy A serisi için tarihi verdi: İşte Galaxy A55 & A35 tanıtım tarihi

2024 Samsung Galaxy A serisi 11 Mart'ta tanıtılacak
Samsung, tanıtım tarihini duyururken Galaxy AI ile ilgili hiçbir detay paylaşmadı. Galaxy A55 ve A35, muhtemelen Galaxy S24 serisinin yapay zeka özelliklerinden hiçbirine sahip olmayacak. Telefonların One UI 6.1 yazılımıyla gelmesi bekleniyor. Galaxy A55, metal çerçeve, AMD destekli GPU’ya sahip yeni orta seviye Exynos işlemci gibi özelliklere sahip olmasıyla daha öne çıkan model olacak. Samsung A55 modelinin ayrıca markanın 12GB RAM’e sahip ilk orta sınıf telefonu olacağı söyleniyor.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.