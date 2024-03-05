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    Samsung, yeni Galaxy A serisi için tarihi verdi: İşte Galaxy A55 & A35 tanıtım tarihi

    Yeni duyuruyla 2024 Samsung A serisi ne zaman çıkacak sorusu resmi olarak yanıt buldu. Samsung yeni A serisi üyeleri Galaxy A55 ve Galaxy A35 tanıtım tarihi ve bilinen özellikler haberimizde.
    2024 samsung a serisi tanıtım tarihi Tam Boyutta Gör
    Samsung, ilgi gören Galaxy A serisine yakında iki yeni model ekleyecek. 2024 Samsung A serisini bekleyenler için güzel haber geldi. Markanın yeni orta sınıf akıllı telefonları Galaxy A55 ve Galaxy A35’in Mart ayında tanıtılabileceği söylentisinden sonra resmi duyuru yapıldı.

    2024 Samsung Galaxy A serisi 11 Mart'ta tanıtılacak

    samsung galaxy a55 & a35 tanıtım tarihi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Hindistan sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden 2024 Galaxy A serisinin yeni modelleri Galaxy A55 ve A35’in 11 Mart’ta tanıtılacağını duyurdu. Telefonların fiyatı ne kadar olacak, çıkış tarihi ne zaman henüz resmi olarak belli değil. Samsung’un yeni telefonlar hakkında söylediği şeyler su ve toza dayanıklı premium tasarım, güçlü işlemci, düşük ışıkta fotoğraf çekme yetenekleri ile sınırlı. Ek olarak, iki A serisi telefon yedi yıl güncelleme almayacak.

    Samsung, tanıtım tarihini duyururken Galaxy AI ile ilgili hiçbir detay paylaşmadı. Galaxy A55 ve A35, muhtemelen Galaxy S24 serisinin yapay zeka özelliklerinden hiçbirine sahip olmayacak. Telefonların One UI 6.1 yazılımıyla gelmesi bekleniyor. Galaxy A55, metal çerçeve, AMD destekli GPU’ya sahip yeni orta seviye Exynos işlemci gibi özelliklere sahip olmasıyla daha öne çıkan model olacak. Samsung A55 modelinin ayrıca markanın 12GB RAM’e sahip ilk orta sınıf telefonu olacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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