Samsung, yeni Galaxy A serisi için tarihi verdi: İşte Galaxy A55 & A35 tanıtım tarihi

Tam Boyutta Gör Samsung, ilgi gören Galaxy A serisine yakında iki yeni model ekleyecek. 2024 Samsung A serisini bekleyenler için güzel haber geldi. Markanın yeni orta sınıf akıllı telefonları Galaxy A55 ve Galaxy A35’in Mart ayında tanıtılabileceği söylentisinden sonra resmi duyuru yapıldı.

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2024 Samsung Galaxy A serisi 11 Mart'ta tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Samsung, Hindistan sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden 2024 Galaxy A serisinin yeni modelleri Galaxy A55 ve A35’in 11 Mart’ta tanıtılacağını duyurdu. Telefonların fiyatı ne kadar olacak, çıkış tarihi ne zaman henüz resmi olarak belli değil. Samsung’un yeni telefonlar hakkında söylediği şeyler su ve toza dayanıklı premium tasarım, güçlü işlemci, düşük ışıkta fotoğraf çekme yetenekleri ile sınırlı. Ek olarak, iki A serisi telefon yedi yıl güncelleme almayacak.

Samsung, tanıtım tarihini duyururken Galaxy AI ile ilgili hiçbir detay paylaşmadı. Galaxy A55 ve A35, muhtemelen Galaxy S24 serisinin yapay zeka özelliklerinden hiçbirine sahip olmayacak. Telefonların One UI 6.1 yazılımıyla gelmesi bekleniyor. Galaxy A55, metal çerçeve, AMD destekli GPU’ya sahip yeni orta seviye Exynos işlemci gibi özelliklere sahip olmasıyla daha öne çıkan model olacak. Samsung A55 modelinin ayrıca markanın 12GB RAM’e sahip ilk orta sınıf telefonu olacağı söyleniyor.

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Samsung Galaxy A55 & A35 tanıtım tarihi duyuruldu