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    Samsung Galaxy A71 de Android 12 güncellemesine kavuştu

    Samsung, Android 12 güncellemelerine devam ediyor. Ocak ayında üst seviye telefonlarına Android 12 güncellemesini bitiren Samsung, yönünü tabletlere ve orta seviye telefonlarına döndürmüş durumda.
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    Galaxy A71 Android 12 güncellemesi
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy S10 ve Note 10 ailesi dahil olmak üzere üst seviye akıllı telefonlarına Android 12 güncellemesini ulaştıran Samsung, son haftalarda orta seviye akıllı telefonlarına ve tabletlerine de Android 12’yi getirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Galaxy A51’e başlatılan Android 12 güncellemesi, şimdi de Galaxy A71 için kullanıma sunuldu.

    One UI 4.1 ile birçok yenilik geliyor

    Popüler orta seviye akıllı telefonu Galaxy A71, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesinden de One UI 4’ü atlayarak direkt olarak One UI 4.1 güncellemesine kavuşuyor. Android 12 ile birçok gizlilik ve güvenlik yeniliğine sahip olan A71, artık dinamik renk teması ve akıllı widget desteği de sunacak. Ayrıca sanal bellek desteği ve sanal belleğin boyutunu ayarlama da One UI 4.1 ile kullanıma sunulmuş durumda. Güncelleme şimdilik yalnızca A71’in 5G versiyonu için çıkmış durumda ancak önümüzdeki haftalarda tüm modeller için kullanıma sunulacaktır.

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    S
    serpilxarslann 7 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 8 saat önce

    direk 10k

    LooF 8 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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