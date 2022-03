Samsung Galaxy A71 de Android 12 güncellemesine kavuştu

Tam Boyutta Gör

Galaxy S10 ve Note 10 ailesi dahil olmak üzere üst seviye akıllı telefonlarına Android 12 güncellemesini ulaştıran Samsung, son haftalarda orta seviye akıllı telefonlarına ve tabletlerine de Android 12’yi getirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Galaxy A51’e başlatılan Android 12 güncellemesi, şimdi de Galaxy A71 için kullanıma sunuldu.

One UI 4.1 ile birçok yenilik geliyor

Popüler orta seviye akıllı telefonu Galaxy A71, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesinden de One UI 4’ü atlayarak direkt olarak One UI 4.1 güncellemesine kavuşuyor. Android 12 ile birçok gizlilik ve güvenlik yeniliğine sahip olan A71, artık dinamik renk teması ve akıllı widget desteği de sunacak. Ayrıca sanal bellek desteği ve sanal belleğin boyutunu ayarlama da One UI 4.1 ile kullanıma sunulmuş durumda. Güncelleme şimdilik yalnızca A71’in 5G versiyonu için çıkmış durumda ancak önümüzdeki haftalarda tüm modeller için kullanıma sunulacaktır.

