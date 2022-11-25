Samsung, Galaxy A72 için beklenen Android 13 güncellemesini yayınladı

Galaxy A72 için Android 13 güncellemesi çıktı
Kararlı Android 13 güncellemesi Galaxy A72 için A725FXXU4CVJB yazılım sürümüyle birlikte dağıtılacak. Güncelleme ilk olarak Rusya pazarındaki cihazlar için geçerli konumda ancak bu ay içerisinde ve önümüzdeki birkaç hafta içinde Türkiye dahil diğer pazarlarda da güncellemenin verilmesini bekliyoruz. Zira Samsung bu modelleri yıl sonuna kadar güncelleme vereceğini zaten açıklamıştı.
Güncellemeyle birlikte ayrıca Kasım 2022 güvenlik yaması da dahili olarak yüklenecek. Bu süreç zarfında belirli aralıklarla telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncelleme bölümünü kontrol etmenizde fayda var. Samsung, Galaxy A72'yi geçen yılın başlarında Galaxy A52 ve Galaxy A52 5G ile birlikte piyasaya sürdü. Telefon, Android 11 ile piyasaya çıktı ve 2021'in sonlarında Android 12 güncellemesini aldı. Cihaz, gelecekte en az bir Android işletim sistemi güncellemesi daha alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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