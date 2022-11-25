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    Samsung, Galaxy A72 için beklenen Android 13 güncellemesini yayınladı

    Samsung hız kesmeden Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini dağıtmaya devam ediyor. Teknoloji devi şimdide popüler Galaxy A72 için beklenen Android 13 güncellemesinin dağıtımına başladı.
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    Galaxy A72 andorid 13 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy A52/A52 5G ve Galaxy M32 5G modellerinin ardından A serisini güncellemeye devam ediyor. Samsung görünen o ki ilk olarak A serisinin 2021 yılında çıkan orta seviye modellerini güncellemeyi tercih etmiş. Güney Koreli teknoloji devi şimdi ise serinin daha üst modeli olan Galaxy A72 için Andorid 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesinin dağıtımına başlamış durumda.

    Galaxy A72 için Android 13 güncellemesi çıktı

    Kararlı Android 13 güncellemesi Galaxy A72 için A725FXXU4CVJB yazılım sürümüyle birlikte dağıtılacak. Güncelleme ilk olarak Rusya pazarındaki cihazlar için geçerli konumda ancak bu ay içerisinde ve önümüzdeki birkaç hafta içinde Türkiye dahil diğer pazarlarda da güncellemenin verilmesini bekliyoruz. Zira Samsung bu modelleri yıl sonuna kadar güncelleme vereceğini zaten açıklamıştı.

    Güncellemeyle birlikte ayrıca Kasım 2022 güvenlik yaması da dahili olarak yüklenecek. Bu süreç zarfında belirli aralıklarla telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncelleme bölümünü kontrol etmenizde fayda var. Samsung, Galaxy A72'yi geçen yılın başlarında Galaxy A52 ve Galaxy A52 5G ile birlikte piyasaya sürdü. Telefon, Android 11 ile piyasaya çıktı ve 2021'in sonlarında Android 12 güncellemesini aldı. Cihaz, gelecekte en az bir Android işletim sistemi güncellemesi daha alacak.

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