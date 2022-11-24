Samsung yeni nesil XISOCELL görüntü sensörü üzerinde çalışıyor

Samsung'un yeni nesil görüntü sensörü: XISOCELL
Samsung'un ticari marka tescil başvurusunu tespit eden son rapor, yeni nesil görüntü sensörlerinin XISOCELL markası altında geleceğini gösteriyor. Bununla birlikte rapor, marka adı dışında Samsung'un yeni nesil kamera görüntü sensörlerinin özellikleri hakkında ne yazık ki daha fazla ayrıntı vermedi.
Bununla birlikte, yeni nesil XISOCELL görüntü sensörlerinin ve söylentiye göre sensör kaydırmalı görüntü sabitleme teknolojisinin Samsung'un yaklaşmakta olan S23 amiral gemisi serisinde yer alıp almayacağı henüz net değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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