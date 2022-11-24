Tam Boyutta Gör Samsung'un mevcut akıllı telefon kamera sensörlerindeki ISOCELL markası, bir kameradaki bitişik iki pikselden kaynaklanan paraziti azaltmakta. İlk kez 2014 yılında Samsung Galaxy S5'te görülen ISOCELL, daha sonrasında Samsung'un geliştirmeleriyle ISOCELL Plus ve ISOCELL 2.0'a yerini bıraktı.

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Samsung'un yeni nesil görüntü sensörü: XISOCELL

Samsung'un ticari marka tescil başvurusunu tespit eden son rapor, yeni nesil görüntü sensörlerinin XISOCELL markası altında geleceğini gösteriyor. Bununla birlikte rapor, marka adı dışında Samsung'un yeni nesil kamera görüntü sensörlerinin özellikleri hakkında ne yazık ki daha fazla ayrıntı vermedi.

Tam Boyutta Gör Samsung'un ayrıca iPhone 12 Pro Max'te görülene çok benzeyen bir sensör kaydırmalı görüntü sabitleme teknolojisi üzerinde çalıştığı da bildirildi. California merkezli iPhone üreticisi Cupertino, tekniğin bir görüntüyü saniyede 5.000'den fazla kez sabitleyebileceğini iddia etti.

Bununla birlikte, yeni nesil XISOCELL görüntü sensörlerinin ve söylentiye göre sensör kaydırmalı görüntü sabitleme teknolojisinin Samsung'un yaklaşmakta olan S23 amiral gemisi serisinde yer alıp almayacağı henüz net değil.

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Samsung yeni nesil XISOCELL görüntü sensörü üzerinde çalışıyor