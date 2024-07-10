Samsung: Galaxy AI, bu yıl 200 milyondan fazla cihazda olacak

Galaxy AI halihazırda mevcut uyumlu cihazlara sunulduğundan, Samsung'un Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 3 Pro, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra satışlarını da hesaba katarak bu sayıyı verdiği düşünülüyor.
Galaxy AI, birkaç ay önce One UI 6.1 güncellemesiyle birçok üst seviye telefon ve tablet modellerine (Galaxy S, Galaxy Tab S ve Galaxy Z serisi) geldi. Samsung, uyumlu katlanabilir telefonlar ve tabletler için One UI 6.1.1 güncellemesiyle Galaxy AI’a daha fazla özellik ekleyecek. Bu güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta/ay içinde Galaxy S serisi telefonlara da gelmesi bekleniyor.
Samsung'un bugünkü etkinlikte tanıttığı yeni Galaxy AI özelliklerinden bazıları arasında; mesajlaşma uygulamaları için yapay zeka destekli yanıt önerileri ve Samsung Notlar'da çizim yardımı yer alıyor. Çizim Yardımcısı, mevcut bir görüntünün üzerine kaba bir çizim yaparak bu çizimi gerçekçi bir resme dönüştürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.