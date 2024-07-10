Samsung: Galaxy AI, bu yıl 200 milyondan fazla cihazda olacak

Tam Boyutta Gör Samsung, bu yılın başlarında Galaxy S24 serisiyle birlikte yapay zeka destekli özellikleri Galaxy AI altında tanıtmıştı. Galaxy AI, yalnızca telefonlar değil, akıllı saatler, kulaklıklar ve diğer cihazlarda da mevcut. Şirket, Galaxy AI’nin bu yılın sonuna kadar dünya genelinde 200 milyon cihazda kullanılabileceğinin sözünü verdi.

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Galaxy AI halihazırda mevcut uyumlu cihazlara sunulduğundan, Samsung'un Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 3 Pro, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra satışlarını da hesaba katarak bu sayıyı verdiği düşünülüyor.

Galaxy AI, birkaç ay önce One UI 6.1 güncellemesiyle birçok üst seviye telefon ve tablet modellerine (Galaxy S, Galaxy Tab S ve Galaxy Z serisi) geldi. Samsung, uyumlu katlanabilir telefonlar ve tabletler için One UI 6.1.1 güncellemesiyle Galaxy AI’a daha fazla özellik ekleyecek. Bu güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta/ay içinde Galaxy S serisi telefonlara da gelmesi bekleniyor.

Samsung'un bugünkü etkinlikte tanıttığı yeni Galaxy AI özelliklerinden bazıları arasında; mesajlaşma uygulamaları için yapay zeka destekli yanıt önerileri ve Samsung Notlar'da çizim yardımı yer alıyor. Çizim Yardımcısı, mevcut bir görüntünün üzerine kaba bir çizim yaparak bu çizimi gerçekçi bir resme dönüştürüyor.

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Galaxy AI, bu yıl 200 milyondan fazla cihazda kullanılabilecek