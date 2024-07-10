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    Anlık Bildirim

    Samsung: Galaxy AI, bu yıl 200 milyondan fazla cihazda olacak

    Samsung, Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde yeni cihazlarının yanı sıra yeni Galaxy AI özelliklerini tanıttı. Şirket, bu yılın sonuna kadar 200 milyondan fazla cihaza geleceğinin sözünü verdi.
    samsung galaxy ai 200 milyon cihazda kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu yılın başlarında Galaxy S24 serisiyle birlikte yapay zeka destekli özellikleri Galaxy AI altında tanıtmıştı. Galaxy AI, yalnızca telefonlar değil, akıllı saatler, kulaklıklar ve diğer cihazlarda da mevcut. Şirket, Galaxy AI’nin bu yılın sonuna kadar dünya genelinde 200 milyon cihazda kullanılabileceğinin sözünü verdi.

    Galaxy AI halihazırda mevcut uyumlu cihazlara sunulduğundan, Samsung'un Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 3 Pro, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra satışlarını da hesaba katarak bu sayıyı verdiği düşünülüyor.

    Galaxy AI, birkaç ay önce One UI 6.1 güncellemesiyle birçok üst seviye telefon ve tablet modellerine (Galaxy S, Galaxy Tab S ve Galaxy Z serisi) geldi. Samsung, uyumlu katlanabilir telefonlar ve tabletler için One UI 6.1.1 güncellemesiyle Galaxy AI’a daha fazla özellik ekleyecek. Bu güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta/ay içinde Galaxy S serisi telefonlara da gelmesi bekleniyor.

    Samsung'un bugünkü etkinlikte tanıttığı yeni Galaxy AI özelliklerinden bazıları arasında; mesajlaşma uygulamaları için yapay zeka destekli yanıt önerileri ve Samsung Notlar'da çizim yardımı yer alıyor. Çizim Yardımcısı, mevcut bir görüntünün üzerine kaba bir çizim yaparak bu çizimi gerçekçi bir resme dönüştürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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