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    Galaxy Buds 3 Pro tanıtıldı: Galaxy AI özellikleriyle geliyor

    Samsung, Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde yeni katlanır telefonları, akıllı saat, yüzüğün yanı sıra kulaklıklarını tanıttı. Galaxy Buds 3 Pro, AirPods Pro'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor.

    Samsung, yeni kablosuz kulak içi kulaklık Galaxy Buds 3 Pro'yu tanıttı. Buds3 Pro, yepyeni bir tasarımla geliyor ve ses kalitesi, arama netliği, aktif gürültü engelleme (ANC), pil ömrü, kontroller ve kişiselleştirme dahil olmak üzere hemen hemen her açıdan geliştirilmiş.

    Galaxy Buds 3 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Buds 3 Pro kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Buds 3 Pro’da tasarımı tamamen yeniledi. Yeni kulaklıklar, AirPods Pro’ya oldukça benziyor. Bu tasarım, daha büyük bir batarya için yer, gelişmiş çağrı kalitesi, daha güvenilir kontroller ve biraz daha şık görünüm gibi çeşitli avantajlar sağlıyor. Kulaklıklarda 'Blade Lights' olarak adlandırılan LED ışık şeritleri dikkat çekiyor. Bu ışık şeritleri, pil seviyesini görmeniz ve gece kulaklıklarınızı bulmanızı kolaylaştırmak için var.

    Galaxy Buds 3 Pro’nun ses kalitesi, yeni çift sürücülü ses kurulumu, çift amplifikatörler ve daha yüksek kaliteli ses codec bileşeninin birleşimiyle önceki nesle kıyasla daha iyi. Kulaklıkta altı mikrofon bulunuyor, toza ve suya dayanıklılık sağlayan IP57 sertifikasına sahip. Bu kablosuz kulaklıklar iki sürücüye sahip; 10.5 mm dinamik sürücü ve 6.1 mm düzlemsel sürücü. Samsung, kablosuz kulaklıklarında ilk kez düzlemsel sürücüleri kullanıyor.

    Her sürücü için ayrı bir amplifikatörün kullanılması, sesin daha kontrollü olmasını sağlıyor. Samsung ayrıca Samsung Seamless Codec Ultra High Quality (SSC UHQ) olarak adlandırılan yeni bir ses codec bileşenini de tanıttı. AptX Lossless ve LDAC codec bileşenlerine benzer şekilde neredeyse kayıpsız olan 24 bit 96KHz ses iletimi sunuyor.

    Samsung, nihayet sesi tercihlerinize göre ayarlayabilmeniz için ayrı bir ekolayzır sunuyor. Ayrıca dinlediğiniz müzik türüne göre ses ayarını değiştiren uyarlanabilir bir ekolayzır da mevcut.

    Galaxy Buds 3 Pro, Aktif Gürültü Engellemenin (ANC) yanı sıra, dış gürültüyü sürekli takip eden ve ANC ile Ortam Sesi güçlerini buna göre ayarlayan Uyarlanabilir ANC'ye sahip. Siren Algılama ve Ses Algılama özellikleri, yakındaki acil durum sirenleri ve doğrudan önünüzdeki insanların sesleri gibi şeyleri algılayarak dış dünyadan tamamen kopmamanızı sağlıyor.

    Galaxy Buds 3 Pro, Galaxy AI ile geliyor. Yapay zeka özelliklerinden biri, Galaxy telefonlarda veya tabletlerdeki çeviri modunu desteklemesi. Çevrilmiş sesi doğrudan kulaklığınızdan dinleyebiliyorsunuz. Uyarlanabilir ANC ve Uyarlanabilir EQ özellikleri de Galaxy AI tarafından destekleniyor.

    Yeni modelin tanıtılmasıyla birlikte Galaxy Buds ile AirPods arasındaki arama kalitesi farkı kapanmış oldu. Gövde tasarımı, mikrofonların ağzınıza daha yakın olmasını sağlayarak sesinizi daha net kaydetmenizi sağlıyor. Şirket ayrıca, sesi 16KHz civarında daha geniş bir ses bant genişliğinde kaydeden Süper Geniş Bant (SW) Çağrısını da kullanıyor. Buna ek olarak gürültülü ortamlarda sesinizi duyurabilmeniz için yapay zekayı kullanıyor.

    Galaxy Buds 3 Pro, daha güvenli kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.4 özelliğine sahip. Kulaklık, aynı zamanda LC3 codec Bluetooth LE Audio ve Auracast özelliğine sahip. Buds Auto Switch özelliği sayesinde kulaklık, aktif olarak kullandığınız cihaza bağlı olarak Galaxy dizüstü bilgisayarınız, akıllı telefonunuz veya tabletiniz arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Samsung Find uygulamasından kulaklığın yerine görebiliyorsunuz ancak yeni AirPods Pro’daki gibi şarj kutusunda hoparlör yok.

    Galaxy Buds3 Pro’nun yeni tasarımı müziği çalmak/duraklatmak, sonraki veya önceki şarkıya geçmek ve ANC'yi kapatmak/açmak gibi hareketleri daha kolay yapmanızı sağlıyor. Yerleşik IR sensörleri sayesinde kulaklık, otomatik müziği duraklatıyor ve devam ettiriyor. Sesli komutlarlarla da müziği kontrol edebiliyorsunuz.

    Galaxy Buds3 Pro, şeffaf kapakla geliyor ve USB-C şarj portuna sahip. Qi kablosuz şarj desteği de mevcut. Samsung, ANC açıkken 6 saat, ANC kapalıyken 7 saat, şarj kutusuyla birlikte 30 saat pil ömrü sunduğunu söylüyor.

    Galaxy Buds 3 Pro fiyatı

    Galaxy Buds 3 Pro, 7000 TL fiyat etiketiyle, gümüş ve beyaz renk seçenekleriyle ön siparişe açıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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