Galaxy Buds 3 Pro tanıtıldı: Galaxy AI özellikleriyle geliyor

Samsung, yeni kablosuz kulak içi kulaklık Galaxy Buds 3 Pro'yu tanıttı. Buds3 Pro, yepyeni bir tasarımla geliyor ve ses kalitesi, arama netliği, aktif gürültü engelleme (ANC), pil ömrü, kontroller ve kişiselleştirme dahil olmak üzere hemen hemen her açıdan geliştirilmiş.
Galaxy Buds 3 Pro özellikleri ile neler sunuyor?
Galaxy Buds 3 Pro’nun ses kalitesi, yeni çift sürücülü ses kurulumu, çift amplifikatörler ve daha yüksek kaliteli ses codec bileşeninin birleşimiyle önceki nesle kıyasla daha iyi. Kulaklıkta altı mikrofon bulunuyor, toza ve suya dayanıklılık sağlayan IP57 sertifikasına sahip. Bu kablosuz kulaklıklar iki sürücüye sahip; 10.5 mm dinamik sürücü ve 6.1 mm düzlemsel sürücü. Samsung, kablosuz kulaklıklarında ilk kez düzlemsel sürücüleri kullanıyor.
Her sürücü için ayrı bir amplifikatörün kullanılması, sesin daha kontrollü olmasını sağlıyor. Samsung ayrıca Samsung Seamless Codec Ultra High Quality (SSC UHQ) olarak adlandırılan yeni bir ses codec bileşenini de tanıttı. AptX Lossless ve LDAC codec bileşenlerine benzer şekilde neredeyse kayıpsız olan 24 bit 96KHz ses iletimi sunuyor.
Samsung, nihayet sesi tercihlerinize göre ayarlayabilmeniz için ayrı bir ekolayzır sunuyor. Ayrıca dinlediğiniz müzik türüne göre ses ayarını değiştiren uyarlanabilir bir ekolayzır da mevcut.
Galaxy Buds 3 Pro, Aktif Gürültü Engellemenin (ANC) yanı sıra, dış gürültüyü sürekli takip eden ve ANC ile Ortam Sesi güçlerini buna göre ayarlayan Uyarlanabilir ANC'ye sahip. Siren Algılama ve Ses Algılama özellikleri, yakındaki acil durum sirenleri ve doğrudan önünüzdeki insanların sesleri gibi şeyleri algılayarak dış dünyadan tamamen kopmamanızı sağlıyor.
Galaxy Buds 3 Pro, Galaxy AI ile geliyor. Yapay zeka özelliklerinden biri, Galaxy telefonlarda veya tabletlerdeki çeviri modunu desteklemesi. Çevrilmiş sesi doğrudan kulaklığınızdan dinleyebiliyorsunuz. Uyarlanabilir ANC ve Uyarlanabilir EQ özellikleri de Galaxy AI tarafından destekleniyor.
Yeni modelin tanıtılmasıyla birlikte Galaxy Buds ile AirPods arasındaki arama kalitesi farkı kapanmış oldu. Gövde tasarımı, mikrofonların ağzınıza daha yakın olmasını sağlayarak sesinizi daha net kaydetmenizi sağlıyor. Şirket ayrıca, sesi 16KHz civarında daha geniş bir ses bant genişliğinde kaydeden Süper Geniş Bant (SW) Çağrısını da kullanıyor. Buna ek olarak gürültülü ortamlarda sesinizi duyurabilmeniz için yapay zekayı kullanıyor.
Galaxy Buds 3 Pro, daha güvenli kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.4 özelliğine sahip. Kulaklık, aynı zamanda LC3 codec Bluetooth LE Audio ve Auracast özelliğine sahip. Buds Auto Switch özelliği sayesinde kulaklık, aktif olarak kullandığınız cihaza bağlı olarak Galaxy dizüstü bilgisayarınız, akıllı telefonunuz veya tabletiniz arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Samsung Find uygulamasından kulaklığın yerine görebiliyorsunuz ancak yeni AirPods Pro’daki gibi şarj kutusunda hoparlör yok.
Galaxy Buds3 Pro’nun yeni tasarımı müziği çalmak/duraklatmak, sonraki veya önceki şarkıya geçmek ve ANC'yi kapatmak/açmak gibi hareketleri daha kolay yapmanızı sağlıyor. Yerleşik IR sensörleri sayesinde kulaklık, otomatik müziği duraklatıyor ve devam ettiriyor. Sesli komutlarlarla da müziği kontrol edebiliyorsunuz.
Galaxy Buds3 Pro, şeffaf kapakla geliyor ve USB-C şarj portuna sahip. Qi kablosuz şarj desteği de mevcut. Samsung, ANC açıkken 6 saat, ANC kapalıyken 7 saat, şarj kutusuyla birlikte 30 saat pil ömrü sunduğunu söylüyor.
Galaxy Buds 3 Pro fiyatı
Galaxy Buds 3 Pro, 7000 TL fiyat etiketiyle, gümüş ve beyaz renk seçenekleriyle ön siparişe açıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.