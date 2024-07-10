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    Yenilenen tasarımıyla Galaxy Buds 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanır telefonları, akıllı saatlerinin yanı sıra yeni kulaklıklarını da tanıttı. Yeni tasarımıyla Galaxy Buds 3 neler sunuyor hep birlikte bakalımç
    Samsung Galaxy Buds 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bugün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanır telefonları, akıllı saatlerinin yanı sıra yeni kulaklıklarını da tanıttı. Üste seviye Galaxy Buds 3 Pro'nun yanında daha uygun fiyatlı seçenek olarak piyasa sürülen Galaxy Buds 3 neler sunuyor?

    Galaxy Buds 3 özellikleri

    Tamamen yenilenen bir tasarıma sahip olan Galaxy Buds 3, silikon uçlu Buds 3 Pro'nun aksine açık tasarıma sahip bir kulaklık. Güçlü ve dinamik bir ses için yeni 11 mm hoparlörler ile gelen Galaxy Buds 3, Hi-Fi ses deneyimi için Samsung Seamless Codec ile 24bit/96kHz ses desteğine sahip. 

    Samsung Galaxy Buds 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Galaxy AI ile gerçek zamanlı çeviriadaptif aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan Galaxy Buds 3, yapay zeka destekli algoritmalar ile iç ve dış mikrofonlar aracılığıyla algılanan sesi kulağın şekline ve kulaklık takma alışkanlıklarına göre gerçek zamanlı olarak analiz ederek optimize edebiliyor. Bunların dışında 360 Audio uzamsal ses özelliğiyle ile başınızın konumuna göre sesin konumu belirlenerek dinleme ve  deneyimi arttırılıyor.

    Galaxy Buds 3'ün diğer özellikleriyse şöyle: Auracast desteği, sesli komutlarla kontrol, 6.5 saate kadar pil ömrü (kutusuyla beraber 30 saat), Bluetooth 5.4, 30 dakika boyunca 1 metre suya dayanıklılık sunan IP57 sertifikası.

    Galaxy Buds 3 fiyatı

    Galaxy Buds 3, 4.499 TL fiyattan Samsung sitesinde ön siparişe açılmış durumda.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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