Yenilenen tasarımıyla Galaxy Buds 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tamamen yenilenen bir tasarıma sahip olan Galaxy Buds 3, silikon uçlu Buds 3 Pro'nun aksine açık tasarıma sahip bir kulaklık. Güçlü ve dinamik bir ses için yeni 11 mm hoparlörler ile gelen Galaxy Buds 3, Hi-Fi ses deneyimi için Samsung Seamless Codec ile 24bit/96kHz ses desteğine sahip.
Galaxy Buds 3'ün diğer özellikleriyse şöyle: Auracast desteği, sesli komutlarla kontrol, 6.5 saate kadar pil ömrü (kutusuyla beraber 30 saat), Bluetooth 5.4, 30 dakika boyunca 1 metre suya dayanıklılık sunan IP57 sertifikası.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.