Yenilenen tasarımıyla Galaxy Buds 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Samsung, bugün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanır telefonları, akıllı saatlerinin yanı sıra yeni kulaklıklarını da tanıttı. Üste seviye Galaxy Buds 3 Pro'nun yanında daha uygun fiyatlı seçenek olarak piyasa sürülen Galaxy Buds 3 neler sunuyor?

Galaxy Buds 3 özellikleri

Tamamen yenilenen bir tasarıma sahip olan Galaxy Buds 3, silikon uçlu Buds 3 Pro'nun aksine açık tasarıma sahip bir kulaklık. Güçlü ve dinamik bir ses için yeni 11 mm hoparlörler ile gelen Galaxy Buds 3, Hi-Fi ses deneyimi için Samsung Seamless Codec ile 24bit/96kHz ses desteğine sahip.

Tam Boyutta Gör Galaxy AI ile gerçek zamanlı çeviri, adaptif aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan Galaxy Buds 3, yapay zeka destekli algoritmalar ile iç ve dış mikrofonlar aracılığıyla algılanan sesi kulağın şekline ve kulaklık takma alışkanlıklarına göre gerçek zamanlı olarak analiz ederek optimize edebiliyor. Bunların dışında 360 Audio uzamsal ses özelliğiyle ile başınızın konumuna göre sesin konumu belirlenerek dinleme ve deneyimi arttırılıyor.

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Galaxy Buds 3'ün diğer özellikleriyse şöyle: Auracast desteği, sesli komutlarla kontrol, 6.5 saate kadar pil ömrü (kutusuyla beraber 30 saat), Bluetooth 5.4, 30 dakika boyunca 1 metre suya dayanıklılık sunan IP57 sertifikası.

Galaxy Buds 3 fiyatı

Galaxy Buds 3, 4.499 TL fiyattan Samsung sitesinde ön siparişe açılmış durumda.

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Samsung Galaxy Buds 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı