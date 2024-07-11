Google, Samsung'un yeni cihazlarına gelecek güncellemeleri duyurdu

Circle to Search, daha karmaşık problemleri çözecek
Gemini, ekrandaki içeriğe göre önerilerde bulunacak
Yeni Galaxy Z serisiyle birlikte Gemini yakında ekranınızdakilere göre ilgili önerilerde bulunacak. Gemini'yi açmak için ekranın köşesini kaydırmanız veya "Hey Google" demeniz yeterli. Örneğin; YouTube’da bir şey izliyorsanız videonun içeriği hakkında bilgi almanızı sağlayacak bir öneri gösterilecek. Galaxy Z Fold6'nın geniş ekranı özellikle çoklu görevler için kullanışlı. Yakında bir video izlerken Gemini’yi açabilecek ve ekranın bir köşesine taşıyabileceksiniz. Google, Android’deki Gemini uygulamasının şu anda 200'den fazla ülkede 29 dilde kullanılabildiğini söylüyor. Galaxy serisine ilişkin bu güncellemeler önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.