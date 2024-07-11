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    Google, Samsung'un yeni cihazlarına gelecek güncellemeleri duyurdu

    Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 ve yeni Galaxy Watch modellerini tanıttı. Google, Samsung'un en yeni cihazlarına gelecek güncellemeleri duyurdu.
    samsung galaxy z fold 6 & z flip6 gelecek google güncellemeleri Tam Boyutta Gör
    10 Temmuz’da Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6, Galaxy AI iyileştirmeleri içeren One UI 6.1.1 ile geliyor. Google, Circle to Search, Gemini ve YouTube TV’nin Samsung’un yeni katlanabilir cihazlarında daha iyi çalışmasını sağlayacak daha fazla optimizasyon yaptıklarını duyurdu. İşte Samsung cihazlara gelecek Google güncellemeleri:

    Circle to Search, daha karmaşık problemleri çözecek

    circle to search samsung galaxy z fold 6 Tam Boyutta Gör
    Circle to Search, bu yılın başlarında Android cihazlarda uygulama değiştirmeden arama yapmanın kolay bir yolu olarak tanıtıldı. Bir süre sonra çeşitli fizik ve matematik problemleri için çeviri özelliği eklendi ve hatta kişinin ev ödevi yardımcısı oldu. Circle to Search, bu ayın başlarından itibaren sembolik matematik gibi daha karmaşık konuları öğrenmenize ve ekrandaki barkodları ve QR kodları taramanıza yardımcı olacak. Circle to Search, Samsung Galaxy Z Fold6 ve Flip6 gibi katlanabilir cihazlarda ve tabletlerde destekleniyor, bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla Samsung cihazına gelecek.

    Gemini, ekrandaki içeriğe göre önerilerde bulunacak

    Yeni Galaxy Z serisiyle birlikte Gemini yakında ekranınızdakilere göre ilgili önerilerde bulunacak. Gemini'yi açmak için ekranın köşesini kaydırmanız veya "Hey Google" demeniz yeterli. Örneğin; YouTube’da bir şey izliyorsanız videonun içeriği hakkında bilgi almanızı sağlayacak bir öneri gösterilecek. Galaxy Z Fold6'nın geniş ekranı özellikle çoklu görevler için kullanışlı. Yakında bir video izlerken Gemini’yi açabilecek ve ekranın bir köşesine taşıyabileceksiniz. Google, Android’deki Gemini uygulamasının şu anda 200'den fazla ülkede 29 dilde kullanılabildiğini söylüyor. Galaxy serisine ilişkin bu güncellemeler önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

    WearOS 5 ile gelen ilk akıllı saatler

    wearos 5 galaxy watch ultra 7 Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7, WearOS 5’i çalıştıran ilk akıllı saatler olacak. Bu güncelleme, iyileştirilmiş güç verimliliği (daha uzun pil ömrü), yeni saat yüzü formatı ve fazlasını getiriyor. Bu saatler One UI 6 Watch üzerinde çalışıyor. Bu yeni yazılım Galaxy AI destekli kişiselleştirilmiş sağlık ipuçları, daha doğru uyku takibi, enerji puanı ve egzersiz rutinleri sunuyor.

    Kaynakça https://blog.google/products/android/google-updates-samsung-galaxy-unpacked-2024/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-z-fold-6-optimization-google-apps-gemini-youtube-tv/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 14 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 16 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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