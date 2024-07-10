Galaxy Watch Ultra 7 tanıtıldı: Samsung'un en dayanıklı akıllı saati

- Samsung Galaxy Watch Ultra akıllı saat neler sunuyor?
- Samsung Galaxy Watch Ultra fiyatı
- Samsung Galaxy Watch Ultra özellikleri
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Samsung Galaxy Watch Ultra akıllı saat neler sunuyor?
Galaxy Watch Ultra 7 modeli, tamamıyla yeni çift GPS sistemiyle geliyor. Yeni çift frekanslı (L1 + L5) sistemi ve gelişmiş algoritması ile yoğun bölgelerde geliştirilmiş GPS konumlandırması, egzersizler için ideal bir kullanım sunuyor. Akıllı saat, big.LITTLE teknolojisiyle geliştirilen 3nm işlemcili ilk akıllı saat olma özelliğine de sahip. Samsung, yeni işlemci ve algoritma sayesinde güç verimliliği, çalışma performansı ve tepki süresinde iyileştirilme sağlandığını söylüyor. Güç tasarrufu özellikleriyle daha uzun kullanım süresi elde edilirken, Stamina modu egzersiz sırasında uzun süreli ölçümü destekliyor.
Samsung Watch Ultra, eski nesle kıyasla 3.2 kat daha gelişmiş kalp atış hızı ölçümü yapıyor. Yeni tasarlanan BioActive Sensör, kullanıcının egzersiz ve uyku sırasında kalp atış hızına ait verileri daha net bir ölçüm teknolojisiyle sunuyor.
Galaxy Watch 7, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki boyut seçeneğiyle gelirken, Watch Ultra modeli 47 mm boyutla geliyor. Saatin 1.5 inç Super AMOLED ekranı 480x480 çözünürlük sağlıyor ve dayanıklılığı artıran safir cam mevcut. 2GB RAM 32GB depolama alanı sunan saat, Exynos W1000 işlemciden güç alıyor ve 590 mAh bataryaya sahip. Uyku apnesi takibi gibi yeni sağlık özellikleri getiren One UI Watch 6 sürümüyle geliyor.
Samsung Galaxy Watch Ultra fiyatı
Samsung Galaxyh Watch Ultra, 650 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
Samsung Galaxy Watch Ultra özellikleri
- Ekran: 1.5 inç, 480×480, 327 ppi, Super AMOLED
- Kasa boyutu: 47 mm
- İşlemci: Exynos W1000
- Bellek: 2GB RAM
- Depolama: 32GB
- Pil: 590mAh
- İşletim Sistemi: One UI Watch 6.0
- Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4/ 5GHz, NFC, GPS çift frekansı (L1+L5)
- Dayanıklılık: IP6X, 10 ATM, IP68, MIL-STD-810H
- Boyut ve ağırlık: 47.4 x 47.1 x 12.1 mm, 60.5 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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