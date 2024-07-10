Galaxy Watch Ultra 7 tanıtıldı: Samsung'un en dayanıklı akıllı saati

Tam Boyutta Gör Samsung, 10 Temmuz’da Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde yeni akıllı saatlerini tanıttı. Düzenli fitness yapan kullanıcılar için ideal olduğu söylenen Galaxy Watch 7 ile birlikte ekstrem sporlarla uğraşanların tercih edeceği ultra dayanıklı Galaxy Watch Ultra tanıtıldı. Peki, Apple Watch Ultra’nın rakibi neler sunuyor? İşte Galaxy Watch Ultra 7’nin dikkat çeken özellikleri:

Samsung Galaxy Watch Ultra akıllı saat neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Watch Ultra’nın ekstrem sporlarla uğraşan ve performansını sürekli ölçerek rekorlarını tazelemek isteyen kullanıcılar için ideal bir akıllı saat olduğunu söylüyor. Şirket, tasarımın dış mekanda en iyi kullanım performansını sunmak için geliştirildiğini belirtiyor. Dayanıklılık açısından, havacılık endüstrisinde kullanılan düzeyde titanyum materyale sahip olan saat, okyanus derinliği ölçütünde suya karşı dayanıklı (10ATM ve IPx8), Amerikan askeri standartları düzeyinde dayanıklı (810H ve safir cam), ekstrem sıcaklıklar (55℃ -20℃) ve toza karşı dayanıklı (IP6x) yapısıyla dış mekan aktiviteleri ve fitness için en iyi seçeneklerden biri.

Galaxy Watch Ultra 7 modeli, tamamıyla yeni çift GPS sistemiyle geliyor. Yeni çift frekanslı (L1 + L5) sistemi ve gelişmiş algoritması ile yoğun bölgelerde geliştirilmiş GPS konumlandırması, egzersizler için ideal bir kullanım sunuyor. Akıllı saat, big.LITTLE teknolojisiyle geliştirilen 3nm işlemcili ilk akıllı saat olma özelliğine de sahip. Samsung, yeni işlemci ve algoritma sayesinde güç verimliliği, çalışma performansı ve tepki süresinde iyileştirilme sağlandığını söylüyor. Güç tasarrufu özellikleriyle daha uzun kullanım süresi elde edilirken, Stamina modu egzersiz sırasında uzun süreli ölçümü destekliyor.

Samsung Watch Ultra, eski nesle kıyasla 3.2 kat daha gelişmiş kalp atış hızı ölçümü yapıyor. Yeni tasarlanan BioActive Sensör, kullanıcının egzersiz ve uyku sırasında kalp atış hızına ait verileri daha net bir ölçüm teknolojisiyle sunuyor.

Galaxy Watch 7, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki boyut seçeneğiyle gelirken, Watch Ultra modeli 47 mm boyutla geliyor. Saatin 1.5 inç Super AMOLED ekranı 480x480 çözünürlük sağlıyor ve dayanıklılığı artıran safir cam mevcut. 2GB RAM 32GB depolama alanı sunan saat, Exynos W1000 işlemciden güç alıyor ve 590 mAh bataryaya sahip. Uyku apnesi takibi gibi yeni sağlık özellikleri getiren One UI Watch 6 sürümüyle geliyor.

Samsung Galaxy Watch Ultra fiyatı

Samsung Galaxyh Watch Ultra, 650 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Samsung Galaxy Watch Ultra özellikleri

Ekran : 1.5 inç, 480×480, 327 ppi, Super AMOLED

: 1.5 inç, 480×480, 327 ppi, Super AMOLED Kasa boyutu : 47 mm

: 47 mm İşlemci : Exynos W1000

: Exynos W1000 Bellek : 2GB RAM

: 2GB RAM Depolama : 32GB

: 32GB Pil : 590mAh

: 590mAh İşletim Sistemi : One UI Watch 6.0

: One UI Watch 6.0 Bağlantı : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4/ 5GHz, NFC, GPS çift frekansı (L1+L5)

: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4/ 5GHz, NFC, GPS çift frekansı (L1+L5) Dayanıklılık : IP6X, 10 ATM, IP68, MIL-STD-810H

: IP6X, 10 ATM, IP68, MIL-STD-810H Boyut ve ağırlık: 47.4 x 47.1 x 12.1 mm, 60.5 g

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