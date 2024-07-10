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    Galaxy Watch Ultra 7 tanıtıldı: Samsung'un en dayanıklı akıllı saati

    Samsung, Unpacked 2024 etkinliğinde Galaxy Watch Ultra modelini tanıttı. Apple Watch Ultra rakibi Galaxy Watch 7 Ultra, ekstrem sporlarla uğraşan, performansını sürekli ölçmek isteyenler için ideal.
    Samsung Galaxy Watch Ultra 7 akıllı saat tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 10 Temmuz’da Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde yeni akıllı saatlerini tanıttı. Düzenli fitness yapan kullanıcılar için ideal olduğu söylenen Galaxy Watch 7 ile birlikte ekstrem sporlarla uğraşanların tercih edeceği ultra dayanıklı Galaxy Watch Ultra tanıtıldı. Peki, Apple Watch Ultra’nın rakibi neler sunuyor? İşte Galaxy Watch Ultra 7’nin dikkat çeken özellikleri:

    Samsung Galaxy Watch Ultra akıllı saat neler sunuyor?

    samsung watch ultra 7 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Watch Ultra’nın ekstrem sporlarla uğraşan ve performansını sürekli ölçerek rekorlarını tazelemek isteyen kullanıcılar için ideal bir akıllı saat olduğunu söylüyor. Şirket, tasarımın dış mekanda en iyi kullanım performansını sunmak için geliştirildiğini belirtiyor. Dayanıklılık açısından, havacılık endüstrisinde kullanılan düzeyde titanyum materyale sahip olan saat, okyanus derinliği ölçütünde suya karşı dayanıklı (10ATM ve IPx8), Amerikan askeri standartları düzeyinde dayanıklı (810H ve safir cam), ekstrem sıcaklıklar (55℃ -20℃) ve toza karşı dayanıklı (IP6x) yapısıyla dış mekan aktiviteleri ve fitness için en iyi seçeneklerden biri.

    Galaxy Watch Ultra 7 modeli, tamamıyla yeni çift GPS sistemiyle geliyor. Yeni çift frekanslı (L1 + L5) sistemi ve gelişmiş algoritması ile yoğun bölgelerde geliştirilmiş GPS konumlandırması, egzersizler için ideal bir kullanım sunuyor. Akıllı saat, big.LITTLE teknolojisiyle geliştirilen 3nm işlemcili ilk akıllı saat olma özelliğine de sahip. Samsung, yeni işlemci ve algoritma sayesinde güç verimliliği, çalışma performansı ve tepki süresinde iyileştirilme sağlandığını söylüyor. Güç tasarrufu özellikleriyle daha uzun kullanım süresi elde edilirken, Stamina modu egzersiz sırasında uzun süreli ölçümü destekliyor.

    Samsung Watch Ultra, eski nesle kıyasla 3.2 kat daha gelişmiş kalp atış hızı ölçümü yapıyor. Yeni tasarlanan BioActive Sensör, kullanıcının egzersiz ve uyku sırasında kalp atış hızına ait verileri daha net bir ölçüm teknolojisiyle sunuyor.

    Galaxy Watch 7, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki boyut seçeneğiyle gelirken, Watch Ultra modeli 47 mm boyutla geliyor. Saatin 1.5 inç Super AMOLED ekranı 480x480 çözünürlük sağlıyor ve dayanıklılığı artıran safir cam mevcut. 2GB RAM 32GB depolama alanı sunan saat, Exynos W1000 işlemciden güç alıyor ve 590 mAh bataryaya sahip. Uyku apnesi takibi gibi yeni sağlık özellikleri getiren One UI Watch 6 sürümüyle geliyor.

    Samsung Galaxy Watch Ultra fiyatı

    Samsung Galaxyh Watch Ultra, 650 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

    Samsung Galaxy Watch Ultra özellikleri

    • Ekran: 1.5 inç, 480×480, 327 ppi, Super AMOLED
    • Kasa boyutu: 47 mm
    • İşlemci: Exynos W1000
    • Bellek: 2GB RAM
    • Depolama: 32GB
    • Pil: 590mAh
    • İşletim Sistemi: One UI Watch 6.0
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4/ 5GHz, NFC, GPS çift frekansı (L1+L5)
    • Dayanıklılık: IP6X, 10 ATM, IP68, MIL-STD-810H
    • Boyut ve ağırlık: 47.4 x 47.1 x 12.1 mm, 60.5 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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