One UI 6 Watch duyuruldu: Galaxy AI özellikleri Samsung akıllı saatlere geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 6 Watch güncellemesiyle Galaxy AI'yi akıllı saatlerine getiriyor. Yeni güncelleme Wear OS 5 özelliklerinin yanı sıra enerji puanı ve Galaxy AI destekli kişiselleştirilmiş sağlık ipuçları ve motive etme dahil olmak üzere yeni sağlık özellikleri getiriyor.

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One UI 6 Watch ile gelen yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Samsung Health’in yeni bir özelliği olan Enerji Puanı, günlük kondisyonunuzu anlamanıza yardımcı olacak. Bu özellik, ortalama uyku süresi, yatma/uyanma süresi tutarlılığı, kalp atış hızı değişkenliği, önceki gün etkinliği, uyku süresi tutarlılığı, uyku zamanlaması ve uykuda kalp atış hızı dahil olmak üzere sağlığınızın ve rutinlerinizin çeşitli yönlerini inceleyerek o gün egzersiz yapmak için uygun olup olmadığınızı söyleyecek.

Galaxy AI, özel hedeflerinize ve sağlık geçmişinize göre günlük ve aylık hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş sağlık ipuçları ve motivasyon sunacak.

Samsung, yapay zekanın yardımıyla uyku algoritmalarını geliştirdiğini iddia ediyor. Uyku Analizi özelliği, uyku kalitenizin daha doğru ve detaylı analizini sunacak. Uyku sırasındaki hareket, uykuya dalana dek geçen süre, kalp atış hızı ve uyku sırasındaki solunum hızı gibi ek verileri kullanıyor. Bu, uyku alışkanlığınızı daha iyi anlamanıza ve uyku kalitenizi iyileştirmenin yollarını bulmanıza yardımcı olacak.

One UI 6 Watch, kişiselleştirilmiş kalp atış hızı bölgelerine ek olarak Aerobik Eşik (AT) / Anaerobik Eşik (AnT) Kalp Atış Hızı Bölgesi bilgilerini de sunacak. Bisikletçiler için de İşlevsel Eşik Gücü (FTP) özelliği (10 dakikada hesaplanacağı söyleniyor) geliyor. Yeni Yarış özelliği sayesinde bisikletçiler ve koşucular mevcut antrenmanlarını geçmiş kayıtlarıyla karşılaştırabilecek. Antrenman Rutini özelliği, istediğiniz sayıda antrenmanı birleştirmenizi sağlıyor; akıllı saat bunları otomatik olarak takip etmeye devam ediyor.

One UI 6 Watch güncellemesini alacak Samsung Galaxy saatler

Samsung, One UI 6 Watch güncellemesinin bu yılın sonlarında Wear OS çalıştıran tüm Galaxy Watch'lar için yayınlanacağını açıkladı. One UI 6 Watch alacak modeller şöyle:

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 Classic

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 Pro

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 Classic

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