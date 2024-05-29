One UI 6 Watch duyuruldu: Galaxy AI özellikleri Samsung akıllı saatlere geliyor

- One UI 6 Watch ile gelen yeni özellikler
- One UI 6 Watch güncellemesini alacak Samsung Galaxy saatler
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One UI 6 Watch ile gelen yeni özellikler
Galaxy AI, özel hedeflerinize ve sağlık geçmişinize göre günlük ve aylık hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş sağlık ipuçları ve motivasyon sunacak.
Samsung, yapay zekanın yardımıyla uyku algoritmalarını geliştirdiğini iddia ediyor. Uyku Analizi özelliği, uyku kalitenizin daha doğru ve detaylı analizini sunacak. Uyku sırasındaki hareket, uykuya dalana dek geçen süre, kalp atış hızı ve uyku sırasındaki solunum hızı gibi ek verileri kullanıyor. Bu, uyku alışkanlığınızı daha iyi anlamanıza ve uyku kalitenizi iyileştirmenin yollarını bulmanıza yardımcı olacak.
One UI 6 Watch, kişiselleştirilmiş kalp atış hızı bölgelerine ek olarak Aerobik Eşik (AT) / Anaerobik Eşik (AnT) Kalp Atış Hızı Bölgesi bilgilerini de sunacak. Bisikletçiler için de İşlevsel Eşik Gücü (FTP) özelliği (10 dakikada hesaplanacağı söyleniyor) geliyor. Yeni Yarış özelliği sayesinde bisikletçiler ve koşucular mevcut antrenmanlarını geçmiş kayıtlarıyla karşılaştırabilecek. Antrenman Rutini özelliği, istediğiniz sayıda antrenmanı birleştirmenizi sağlıyor; akıllı saat bunları otomatik olarak takip etmeye devam ediyor.
One UI 6 Watch güncellemesini alacak Samsung Galaxy saatler
Samsung, One UI 6 Watch güncellemesinin bu yılın sonlarında Wear OS çalıştıran tüm Galaxy Watch'lar için yayınlanacağını açıkladı. One UI 6 Watch alacak modeller şöyle:
- Galaxy Watch 4
- Galaxy Watch 4 Classic
- Galaxy Watch 5
- Galaxy Watch 5 Pro
- Galaxy Watch 6
- Galaxy Watch 6 Classic
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.