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    One UI 6 Watch duyuruldu: Galaxy AI özellikleri Samsung akıllı saatlere geliyor

    Samsung, Wear OS tabanlı Galaxy Watch'lar için yeni One UI sürümünü tanıttı. One UI 6 Watch, Galaxy AI özelliklerini akıllı saatlere getiriyor. Güncellemeyi alacak modeller de açıklandı. 
    Samsung One UI 6 Watch ile saatlere gelecek Galaxy AI özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 6 Watch güncellemesiyle Galaxy AI'yi akıllı saatlerine getiriyor. Yeni güncelleme Wear OS 5 özelliklerinin yanı sıra enerji puanı ve Galaxy AI destekli kişiselleştirilmiş sağlık ipuçları ve motive etme dahil olmak üzere yeni sağlık özellikleri getiriyor.

    One UI 6 Watch ile gelen yeni özellikler

    One UI 6 Watch özelliği Enerji Puanı Tam Boyutta Gör
    Samsung Health’in yeni bir özelliği olan Enerji Puanı, günlük kondisyonunuzu anlamanıza yardımcı olacak. Bu özellik, ortalama uyku süresi, yatma/uyanma süresi tutarlılığı, kalp atış hızı değişkenliği, önceki gün etkinliği, uyku süresi tutarlılığı, uyku zamanlaması ve uykuda kalp atış hızı dahil olmak üzere sağlığınızın ve rutinlerinizin çeşitli yönlerini inceleyerek o gün egzersiz yapmak için uygun olup olmadığınızı söyleyecek.

    Galaxy AI, özel hedeflerinize ve sağlık geçmişinize göre günlük ve aylık hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş sağlık ipuçları ve motivasyon sunacak.

    Samsung, yapay zekanın yardımıyla uyku algoritmalarını geliştirdiğini iddia ediyor. Uyku Analizi özelliği, uyku kalitenizin daha doğru ve detaylı analizini sunacak. Uyku sırasındaki hareket, uykuya dalana dek geçen süre, kalp atış hızı ve uyku sırasındaki solunum hızı gibi ek verileri kullanıyor. Bu, uyku alışkanlığınızı daha iyi anlamanıza ve uyku kalitenizi iyileştirmenin yollarını bulmanıza yardımcı olacak.

    One UI 6 Watch, kişiselleştirilmiş kalp atış hızı bölgelerine ek olarak Aerobik Eşik (AT) / Anaerobik Eşik (AnT) Kalp Atış Hızı Bölgesi bilgilerini de sunacak. Bisikletçiler için de İşlevsel Eşik Gücü (FTP) özelliği (10 dakikada hesaplanacağı söyleniyor) geliyor. Yeni Yarış özelliği sayesinde bisikletçiler ve koşucular mevcut antrenmanlarını geçmiş kayıtlarıyla karşılaştırabilecek. Antrenman Rutini özelliği, istediğiniz sayıda antrenmanı birleştirmenizi sağlıyor; akıllı saat bunları otomatik olarak takip etmeye devam ediyor.

    One UI 6 Watch güncellemesini alacak Samsung Galaxy saatler

    Samsung, One UI 6 Watch güncellemesinin bu yılın sonlarında Wear OS çalıştıran tüm Galaxy Watch'lar için yayınlanacağını açıkladı. One UI 6 Watch alacak modeller şöyle:

    • Galaxy Watch 4
    • Galaxy Watch 4 Classic
    • Galaxy Watch 5
    • Galaxy Watch 5 Pro
    • Galaxy Watch 6
    • Galaxy Watch 6 Classic
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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