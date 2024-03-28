Galaxy AI ve One UI 6.1, 2023 model Samsung amiral gemisi telefonlara geldi!

Tam Boyutta Gör Samsung'un daha önce açıkadığı gibi, yeni yapay zeka özellikleriyle OneUI 6.1, Samsung'un 2023 amiral gemisi telefonlarına geldi. Samsung Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, Z Fold 5 ve Z Flip 5 güncelleme almaya başladı.

Galaxy AI ve One UI 6.1 eski modellere geldi

Bütün dünyada sunulmaya başlayan güncelleme 3 GB boyutunda. Güncelleme temel olarak Galaxy AI özelliklerini içeriyor. Galaxy S24 serisinde ilk kez tanıtılan Circle to Search özelliği ile herhangi bir nesne yuvarlak içine alınarak web'de arama yapılabiliyor ve tanımlanabiliyor. Bunun dışında telefon görüşmelerini canlı olarak başka dile çevirme, metin, resim ve döküman çevirme, metinleri özetleme, ses kayıtlarını özetleme, resim ve duvar kağıdı üretme gibi çok çeşitli yapay zeka özellikleri 2023 model Samsung amiral gemisi telefonlara geliyor.

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Bunların dışında kullanışlılık ile ilgili iyileştirmeler, yeni batarya ömrünü arttırma özellikleri ve güvenlik iyileştirmeleri de güncelleme ile sunuluyor. Güncelleme telefonunuza gelmediyse, Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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Galaxy AI ve One UI 6.1, 2023 Samsung amiral gemilerine geldi!