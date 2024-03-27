Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 hızlı şarj desteğiyle sınıfta kalacak

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler katlanabilir akıllı telefon üreticisi olan Samsung, hız kesmeden Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen cihazların şarj hızı, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak.

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Z Fold 6 ve Z Flip 6, 25W hızlı şarj desteği sunacak

Geçtiğimiz haftalarda birçok sızıntıya konu olan 6. Nesil Galaxy Z ailesinin şimdi de şarj detayları ortaya çıktı. Mobil teknoloji dünyasında güvenilir bir kaynak haline gelen MySmartPrice, cihazların 3C sertifikasını aldığını duyurdu. Bu sertifikaya göre Galaxy Z Fold 6, SM-F9560 model numarasına sahip olacakken Galaxy Z Flip 6, SM-F7410 model numarasına sahip olacak. Ayrıca bu rapora göre iki cihaz da Samsung EP-TA800 şarj aletini destekleyecek. Bu şarj aletinin maksimum 25W güç sağladığını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şarj hızı tarafında; Oppo, Xiaomi, OnePlus gibi rakiplerinin gerisinde kalsa da firma, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modellerinde 45W hızlı şarj desteğine yer vermişti. Firmanın Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 cihazları için de bu desteği sağlaması bekleniyordu ancak görünüşe göre Samsung, 6. Nesil Galaxy Z serisinde 25W şarj desteğine devam edecek. Tüm bunlara rağmen Samsung, yeni nesil Z Fold ve Z Flip modellerinde titanyum çerçeve, yeni kamera sistemi ve daha dayanıklı tasarıma yer verecek. Yeni Galaxy Z serisi temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

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Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 25W hızlı şarj desteği sunacak