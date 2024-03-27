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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 hızlı şarj desteğiyle sınıfta kalacak

    Dünyanın en büyük katlanabilir telefon üreticisi Samsung, 6. Nesil Galaxy Z serisi için çalışmalara devam ediyor. Bir süredir sızıntılara konu olan cihazların şimdi de şarj bilgisi ortaya çıktı.
    Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler katlanabilir akıllı telefon üreticisi olan Samsung, hız kesmeden Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen cihazların şarj hızı, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak.

    Z Fold 6 ve Z Flip 6, 25W hızlı şarj desteği sunacak

    Geçtiğimiz haftalarda birçok sızıntıya konu olan 6. Nesil Galaxy Z ailesinin şimdi de şarj detayları ortaya çıktı. Mobil teknoloji dünyasında güvenilir bir kaynak haline gelen MySmartPrice, cihazların 3C sertifikasını aldığını duyurdu. Bu sertifikaya göre Galaxy Z Fold 6, SM-F9560 model numarasına sahip olacakken Galaxy Z Flip 6, SM-F7410 model numarasına sahip olacak. Ayrıca bu rapora göre iki cihaz da Samsung EP-TA800 şarj aletini destekleyecek. Bu şarj aletinin maksimum 25W güç sağladığını hatırlatalım.

    Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6: 3C sertifikası Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şarj hızı tarafında; Oppo, Xiaomi, OnePlus gibi rakiplerinin gerisinde kalsa da firma, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modellerinde 45W hızlı şarj desteğine yer vermişti. Firmanın Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 cihazları için de bu desteği sağlaması bekleniyordu ancak görünüşe göre Samsung, 6. Nesil Galaxy Z serisinde 25W şarj desteğine devam edecek. Tüm bunlara rağmen Samsung, yeni nesil Z Fold ve Z Flip modellerinde titanyum çerçeve, yeni kamera sistemi ve daha dayanıklı tasarıma yer verecek. Yeni Galaxy Z serisi temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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