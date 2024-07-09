Galaxy Buds 3'ün kutu açılış videosu ortaya çıktı: İşte Samsung'un yeni kulaklığı

Galaxy Buds 3 Pro’nun ardından Galaxy Buds 3 modeli de tanıtım etkinliği öncesinde sızdırıldı. Samsung Galaxy Buds 3'ü beyaz ve gri renk seçeneğiyle gösteren fotoğraf ve videolar yayınlandı. Kulaklığın hangi yolla satın alındığı belli değil.
Görüntüler ve videolarda, şeffaf kapaklı şarj kutusu, kulaklıkların üstündeki şeritler ve kulaklıkların oturma yerindeki kırmızı-yeşil ledler dikkat çekiyor. Kulaklıkların daha yuvarlak bir şekilde olan geleneksel kulaklıklara kıyasla açılı bir tasarıma sahip olduğu görülüyor.
Bu son sızıntı, bir Reddit kullanıcısının Galaxy Buds 3 Pro'yu satın alıp görselleri ve kısa izlenimleri çevrimiçi olarak yayınlamasının ardından geldi. Kullanıcı, Pro model için 250 dolar ödediğini paylaştı. Standart Buds 3, elbette çok daha düşük bir fiyatla gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.