Galaxy Buds 3'ün kutu açılış videosu ortaya çıktı: İşte Samsung'un yeni kulaklığı

Tam Boyutta Gör Galaxy Unpacked 2024 etkinliği 10 Temmuz’da TSİ 16.00’da başlayacak. Etkinlikte Samsung’un yeni katlanır telefonları, akıllı yüzüğü, saatleri, kulaklıkları gibi birçok ürün tanıtılacak. Etkinliğe saatler kala bir cihaz daha tüm detaylarıyla sızdırıldı. Galaxy Buds 3’ü şimdiden elde etmeyi başaran bir kişi, Reddit’te kutu açılış videosunu paylaştı.

Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun fiyatı sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Galaxy Buds 3 Pro’nun ardından Galaxy Buds 3 modeli de tanıtım etkinliği öncesinde sızdırıldı. Samsung Galaxy Buds 3'ü beyaz ve gri renk seçeneğiyle gösteren fotoğraf ve videolar yayınlandı. Kulaklığın hangi yolla satın alındığı belli değil.

Görüntüler ve videolarda, şeffaf kapaklı şarj kutusu, kulaklıkların üstündeki şeritler ve kulaklıkların oturma yerindeki kırmızı-yeşil ledler dikkat çekiyor. Kulaklıkların daha yuvarlak bir şekilde olan geleneksel kulaklıklara kıyasla açılı bir tasarıma sahip olduğu görülüyor.

Bu son sızıntı, bir Reddit kullanıcısının Galaxy Buds 3 Pro'yu satın alıp görselleri ve kısa izlenimleri çevrimiçi olarak yayınlamasının ardından geldi. Kullanıcı, Pro model için 250 dolar ödediğini paylaştı. Standart Buds 3, elbette çok daha düşük bir fiyatla gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Galaxy Buds 3'ün kutu açılış videosu ortaya çıktı