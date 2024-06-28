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    Anlık Bildirim

    Samsung Türkiye, Galaxy Unpacked etkinliğine hediyelerle davet ediyor

    Samsung, yeni cihazlarını tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliği için davetiyeleri göndermeye başladı. Samsung Türkiye'nin etkinliğe kaydolan ve formu dolduranlara hediyeleri var.

    Samsung, yakın zamanda bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin 2024 Olimpiyatlarından birkaç hafta önce 10 Temmuz’da Paris’te düzenleneceğini resmî olarak duyurdu. Etkinlikte yeni katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, Apple Watch Ultra rakibi Galaxy Watch Ultra ile birlikte Galaxy Watch 7, yeni kulaklıklar Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro ve Galaxy Ring akıllı yüzük tanıtılacak.

    Galaxy Unpacked 2024 etkinliği canlı yayın 10 Temmuz’da TSİ 16.00’da başlayacak. Samsung Türkiye, etkinliğe kaydolanlara harika hediyeler veriyor. “Galaxy AI ile dünyanı büyüt” başlıklı davet e-postasında “Ön siparişte ek avantajlar ve formu dolduran her 1.000’inci kişiye Galaxy Buds FE hediyesi fırsatını yakalamak için şimdi kaydolun.” yazıyor.

    Ön sipariş kampanyasına dahil edilen ürünler

    Ürünler Stok sayısı
    25W hızlı şarj adaptörü 1000
    İkili kablosuz hızlı şarj cihazı 500
    Galaxy Buds FE 50

    Kampanya kapsamında tüketicilerin kayıtlı e-posta adresine ve Samsung telefonlarına gönderilen bildirimler üzerinden etkinliğe kaydolan ve ürünü ön sipariş veren katılımcılara, tavsiye edilen satış fiyatı 719 TL olan Hızlı Şarj Adaptörü (25W) ürünü hediye olarak verilecektir.

    Etkinliğe kayıt olup formu dolduran kişilerin ürünü ön sipariş vermesi durumunda, tavsiye edilen satış fiyatı 2.199 TL olan İkili Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı ürünü hediye olarak verilecektir.

    Söz konusu hediye fırsatından yararlanabilmek için, ürünlerin aynı gün satın alınması, iletilen hediye kodunun satın alım sırasında promosyon alanına eklenmesi gerekmektedir. Hediye ürünler ayrıca alıcı adresine kargolanacaktır.

    Etkinlik formunu dolduran her 1.000’inci kişiye tavsiye edilen satış fiyatı 2.699 TL olan Galaxy Buds FE ürünü ön sipariş şartı aranmaksızın hediye edilecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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