Samsung Türkiye, Galaxy Unpacked etkinliğine hediyelerle davet ediyor

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Samsung, yakın zamanda bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin 2024 Olimpiyatlarından birkaç hafta önce 10 Temmuz’da Paris’te düzenleneceğini resmî olarak duyurdu. Etkinlikte yeni katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, Apple Watch Ultra rakibi Galaxy Watch Ultra ile birlikte Galaxy Watch 7, yeni kulaklıklar Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro ve Galaxy Ring akıllı yüzük tanıtılacak.

Samsung Galaxy Watch ve Buds'ın resmi görselleri ortaya çıktı 20 sa. önce eklendi

Galaxy Unpacked 2024 etkinliği canlı yayın 10 Temmuz’da TSİ 16.00’da başlayacak. Samsung Türkiye, etkinliğe kaydolanlara harika hediyeler veriyor. “Galaxy AI ile dünyanı büyüt” başlıklı davet e-postasında “Ön siparişte ek avantajlar ve formu dolduran her 1.000’inci kişiye Galaxy Buds FE hediyesi fırsatını yakalamak için şimdi kaydolun.” yazıyor.

Ön sipariş kampanyasına dahil edilen ürünler

Ürünler Stok sayısı 25W hızlı şarj adaptörü 1000 İkili kablosuz hızlı şarj cihazı 500 Galaxy Buds FE 50

Kampanya kapsamında tüketicilerin kayıtlı e-posta adresine ve Samsung telefonlarına gönderilen bildirimler üzerinden etkinliğe kaydolan ve ürünü ön sipariş veren katılımcılara, tavsiye edilen satış fiyatı 719 TL olan Hızlı Şarj Adaptörü (25W) ürünü hediye olarak verilecektir.

Etkinliğe kayıt olup formu dolduran kişilerin ürünü ön sipariş vermesi durumunda, tavsiye edilen satış fiyatı 2.199 TL olan İkili Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı ürünü hediye olarak verilecektir.

Söz konusu hediye fırsatından yararlanabilmek için, ürünlerin aynı gün satın alınması, iletilen hediye kodunun satın alım sırasında promosyon alanına eklenmesi gerekmektedir. Hediye ürünler ayrıca alıcı adresine kargolanacaktır.

Etkinlik formunu dolduran her 1.000’inci kişiye tavsiye edilen satış fiyatı 2.699 TL olan Galaxy Buds FE ürünü ön sipariş şartı aranmaksızın hediye edilecektir.

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Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğine hediyelerle davet ediyor