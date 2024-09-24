Galaxy Buds FE, Türk kullanıcının kulağında patladı: Kalıcı işitme kaybı yaşandı

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Tam Boyutta Gör Samsung’un geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ve hem Türkiye’de hem de dünya genelinde büyük ilgi gören Galaxy Buds FE kulak içi kablosuz kulaklık modeli bir skandala neden oldu. Türkiye’de Galaxy Buds FE kulaklığı satın alan “Bayazıt” adlı bir kullanıcı birkaç gün önce Samsung forumunda yaptığı paylaşımda cihazın kullanım esnasında patladığını ve kalıcı hasara neden olduğunu bildirdi.

Galaxy Buds FE kalıcı işitme kaybına neden oldu

Bayazıt adlı kullanıcının aktardığına göre Galaxy Buds FE yeni satın alınmıştı ve henüz hiç şarja takılmamıştı. Cihazın kutusunun yaklaşık yüzde 36 şarjla geldiğini aktarılırken kulaklığı ise Bayazıt’ın arkadaşının cihazı denediği esnada kulağında patladığı bildiriliyor. Patlama sonrasında kalıcı işitme kaybının oluştuğu ve ilgili doktor raporunun da mevcut olduğu belirtiliyor.

Samsung "yeni ürün" vermeyi teklif etti

Tam Boyutta Gör Adana’da yaşanan bu olay sonrasında Samsung Türkiye ile irtibata geçen Bayazıt, kulaklığı yetkili servise götürdüğünü, oradaki yetkililerin özür dilediklerini söylüyor. Ancak olayın “skandal” boyutu da burada. Aktarılanlara göre tutulan tutanakta kulaklığın “patlamadığı” ve sadece deforme olduğu rapor edilmiş. Samsung ise “iyi niyet” göstergesi olarak yeni bir Galaxy Buds FE vermeyi teklif etmiş.

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Aylardır bu durumla uğraştığını söyleyen Bayazıt, Galaxy Buds FE için fatura, patladığı tarih, patlamadan öncesi, patlamadan sonrası, üstünde kulaklık patlamasından ötürü işitme kaybı yazan doktor raporu gibi her şeyin mevcut olduğunun altını çiziyor.

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