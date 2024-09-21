Sony giriş seviyesi kablosuz kulaklığını duyurdu

Sony WF-C510 özellikleri ve fiyatı
Sony WF-C510 tam kablosuz kulaklık modeli 6mm sürücüler kullanıyor. DSEE dijital ses genişleme motoru sayesinde frekanslar arasında ses iyileştiriliyor. 360 derecelik ses sayesinde tecrübe yoğunlaşırken uygulama ile farklı ekolayzır ayarları arasında geçiş yapılabiliyor.
Yazılım destekli çevre gürültüsü engellenirken görüşme esnasında da berrak sese odaklanılıyor. Bluetooth 5.3 ile aynı anda iki cihaza bağlanılabiliyor. 10 saate varan pil ömrü kutusu ile 22 saate yükseliyor. 5 dakikalık hızlı şarj ile 1 saat kullanım süresi elde ediliyor. Sony WF-C510 tam kablosuz kulaklık modeli 48$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...