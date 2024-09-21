Sony giriş seviyesi kablosuz kulaklığını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Tam kablosuz kulaklık pazarında üst seviye ürünleri ile gördüğümüz Sony, zaman zaman giriş seviyesi ürünlerle de farklı segmentleri hedeflemeye devam ediyor. Sony WF-C510 firmanın yeni giriş seviyesi tam kablosuz kulaklığı oldu.

Sony WF-C510 özellikleri ve fiyatı

Sony WF-C510 tam kablosuz kulaklık modeli 6mm sürücüler kullanıyor. DSEE dijital ses genişleme motoru sayesinde frekanslar arasında ses iyileştiriliyor. 360 derecelik ses sayesinde tecrübe yoğunlaşırken uygulama ile farklı ekolayzır ayarları arasında geçiş yapılabiliyor.

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Yazılım destekli çevre gürültüsü engellenirken görüşme esnasında da berrak sese odaklanılıyor. Bluetooth 5.3 ile aynı anda iki cihaza bağlanılabiliyor. 10 saate varan pil ömrü kutusu ile 22 saate yükseliyor. 5 dakikalık hızlı şarj ile 1 saat kullanım süresi elde ediliyor. Sony WF-C510 tam kablosuz kulaklık modeli 48$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Sony WF-C510 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı