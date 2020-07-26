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    Galaxy Buds Live'ın aktif gürültü engelleme özelliği kesinleşti

    Samsung önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlikte yeni kablosuz kulaklığını da tanıtacak. Fasülye tasarımlı Galaxy Buds Live'ın aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacağı onaylandı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy Buds Live'ın aktif gürültü engelleme özelliği kesinleşti
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    Google Play mağazasında, Samsung'un henüz resmi olarak duyurusunu yapmadığı yeni kablosuz kulaklığı için tasarlanmış Galaxy Buds Live Plugin isimli bir uygulama ortaya çıktı. Cihaz 5 Ağustos'taki Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak.

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    Fasulye şeklindeki kulaklıkların Samsung Galaxy Buds Live olarak adlandırılacağını artık kesin olarak biliyoruz. Buna ek olarak Güney Koreli şirket ilk kez bir kablosuz kulaklığında aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sunacak.

    Galaxy Buds Live'ın aktif gürültü engelleme özelliği kesinleşti
    Tam Boyutta Gör

    Uygulama özellikleri

    Mobil uygulama üzerinden ekolayzer ayarı yapılabileceği gibi Kulaklığımı Bul özelliği etkinleştirilebilecek. Aynı zamanda kulaklıkların dokunmatik kontrollere sahip olacağını belirtelim. Yanlışlıkla dokunmaları önlemek için uygulama üzerinden sensörleri kilitlemek mümkün olacak.

    Samsung'un Galaxy Unpacked 2020 etkinliği kapsamında beş yeni ürün tanıtacağını zaten biliyoruz. Bu ürünlerin Galaxy Buds Live kulaklık, Galaxy Note 20 serisi akıllı telefonlar, Galaxy Tab S7 tablet ve ikinci nesil katlanabilir Galaxy Fold olması bekleniyor.



    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.accessory.neobeanmgr Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dr.Danger 11 dk.
    Güzelim tasarımdan ne hale geçirmişler.
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    th9 1 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu
    galaxy budslardan sonra hiç güven vermiyor samsung
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