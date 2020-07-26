Galaxy Buds Live'ın aktif gürültü engelleme özelliği kesinleşti

Google Play mağazasında, Samsung'un henüz resmi olarak duyurusunu yapmadığı yeni kablosuz kulaklığı için tasarlanmış Galaxy Buds Live Plugin isimli bir uygulama ortaya çıktı. Cihaz 5 Ağustos'taki Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak.İlginizi Çekebilir Samsung'un bir sonraki kablosuz kulaklığı Galaxy Buds X olacak
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Fasulye şeklindeki kulaklıkların Samsung Galaxy Buds Live olarak adlandırılacağını artık kesin olarak biliyoruz. Buna ek olarak Güney Koreli şirket ilk kez bir kablosuz kulaklığında aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sunacak.
Uygulama özellikleri
Mobil uygulama üzerinden ekolayzer ayarı yapılabileceği gibi Kulaklığımı Bul özelliği etkinleştirilebilecek. Aynı zamanda kulaklıkların dokunmatik kontrollere sahip olacağını belirtelim. Yanlışlıkla dokunmaları önlemek için uygulama üzerinden sensörleri kilitlemek mümkün olacak.
Samsung'un Galaxy Unpacked 2020 etkinliği kapsamında beş yeni ürün tanıtacağını zaten biliyoruz. Bu ürünlerin Galaxy Buds Live kulaklık, Galaxy Note 20 serisi akıllı telefonlar, Galaxy Tab S7 tablet ve ikinci nesil katlanabilir Galaxy Fold olması bekleniyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.accessory.neobeanmgr Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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