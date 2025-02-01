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    Türkçe Galaxy AI, satışları yüzde 20 arttırdı, Samsung için Türkiye öncelikli pazar oldu

    Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, geçen yıldan bu yana artan satışlar ile birlikte artık öncelikli pazar haline geldiğimizi söyledi.  
    Samsung Tam Boyutta Gör
    Yıllardır dünya devi Samsung için en önemli pazarlardan birisi olan Türkiye bundan sonra daha da önemli hale gelecek. Son 3 yıldır satışların beklentilerin üzerinde seyrettiği ülkemiz Samsung’un dikkatini çekti. 

    Samsung akıllı telefon satışları artıyor

    Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, pazardaki satışlar hakkında bilgi verdi. Son 3 yıldır Türkiye’de yıllık ortalama 11 milyon akıllı telefon satışına ulaşıldığını belirten Azdemir, bu yıl Premium ürünlerin artacağını düşündüklerini sözlerine ekledi. 

    Geçen yıl Türkçe desteğine kavuşan Galaxy AI paketi sayesinde Ekim ayından bu yana Galaxy S24 serisinin satışlarında yüzde 20 artış yaşadıklarını dile getiren Azdemir, Samsung’un Türkiye’yi artık öncelikli operasyon grubuna aldığını ve Samsung’un çıkarttığı yeni ürün ve hizmetlerin en öncelikli sunduğu ülkeler arasına girdiğimiz sözlerine ekledi. 

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