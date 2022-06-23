6000mAh bataryalı Galaxy F13 tanıtıldı

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Elinde büyük bir stok kalmasına rağmen Samsung alt seviyeye yeni akıllı telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Galaxy F13 modeli büyük bataryası ile kullanım süresini daha da uzatma amacını taşıyor.

Galaxy F13 özellikleri ve fiyatı

6.6 inçlik Full HD+ ekran

Exynos 850 yonga seti

4GB RAM

64GB/128GB depolama

50MP+5MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

6000mAh batarya

15W hızlı şarj

155$-167$

Samsung’un stok fazlalığı dağ gibi 5 sa. önce eklendi

Galaxy F13 aslında Galaxy M13 ile hemen hemen benzer özelliklere sahip. Tek farkı bataryanın 6000mAh kapasitede olması. Bu da kullanım süresini daha uzun hale getiriyor. Kenar kısımda parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği güvenlik katmanları olarak öne çıkıyor. Galaxy F13 önümüzdeki hafta Hindistan’da satışa sunulacak.

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