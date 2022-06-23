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    6000mAh bataryalı Galaxy F13 tanıtıldı

    Galaxy F13 akıllı telefon modelinde 6.6 inçlik Full HD+ ekran, Exynos 850 yonga seti, 50MP arka kamera, 6000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi detaylar yer alıyor. 
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    Galaxy F13
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    Elinde büyük bir stok kalmasına rağmen Samsung alt seviyeye yeni akıllı telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Galaxy F13 modeli büyük bataryası ile kullanım süresini daha da uzatma amacını taşıyor.

    Galaxy F13 özellikleri ve fiyatı

    • 6.6 inçlik Full HD+ ekran
    • Exynos 850 yonga seti
    • 4GB RAM
    • 64GB/128GB depolama
    • 50MP+5MP+2MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 6000mAh batarya
    • 15W hızlı şarj
    • 155$-167$

    Galaxy F13 aslında Galaxy M13 ile hemen hemen benzer özelliklere sahip. Tek farkı bataryanın 6000mAh kapasitede olması. Bu da kullanım süresini daha uzun hale getiriyor. Kenar kısımda parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği güvenlik katmanları olarak öne çıkıyor. Galaxy F13 önümüzdeki hafta Hindistan’da satışa sunulacak.

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