Samsung Galaxy F34 destek sayfasında, Galaxy M34 ise Geekbench'te ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör 7 Temmuz lansmanından önce Geekbench'te ortaya çıkan Samsung'un yeni cihazı Galaxy M34 5G'nin özellikleri, liste sayesinde ortaya çıktı. Ayrıca Samsung'un giriş seviyesi yeni cihazı Galaxy F34 5G'de şirketin destek sayfasında ortaya çıktı. Bu durumdan ötürü lansman, sandığımızdan daha erken olabilir.

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İşte Samsung Galaxy F34 ve M34 5G'nin beklenen özellikleri:

Exynos 1280 SoC tarafından desteklenecek Galaxy M34 5G, Geekbench'te listelendi. Listede tekli çekirdek testinde 956, çoklu çekirdek testinde ise 2032 skorunu elde eden cihaz, 6GB RAM ile gelecek. Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile kutudan çıkacak cihaz, 7 Temmuz'da piyasaya sürülecek. 120Hz AMOLED ekran ile gelecek cihaz, 50MP ana kameranın ev sahipliği yaptığı üçlü kamera kurulumuna ve 6.000 mAh gibi devasa bir pile sahip olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un destek sayfasında ortaya çıkan Samsung Galaxy F34 5G, SM-E346B model numarasıyla listelendi. Ancak henüz herhangi bir özellik veya tasarım bilgisi ortaya çıkmamakla birlikte Galaxy A34 ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

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