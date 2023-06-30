Samsung Galaxy F34 destek sayfasında, Galaxy M34 ise Geekbench'te ortaya çıktı

İşte Samsung Galaxy F34 ve M34 5G'nin beklenen özellikleri:
Exynos 1280 SoC tarafından desteklenecek Galaxy M34 5G, Geekbench'te listelendi. Listede tekli çekirdek testinde 956, çoklu çekirdek testinde ise 2032 skorunu elde eden cihaz, 6GB RAM ile gelecek. Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile kutudan çıkacak cihaz, 7 Temmuz'da piyasaya sürülecek. 120Hz AMOLED ekran ile gelecek cihaz, 50MP ana kameranın ev sahipliği yaptığı üçlü kamera kurulumuna ve 6.000 mAh gibi devasa bir pile sahip olması bekleniyor.Kaynakça https://www.samsung.com/in/support/model.SM-E346BZKDINS/ https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1756636 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D