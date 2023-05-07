Samsung Galaxy F54’te kullanılacak işlemci belli oldu

Tam Boyutta Gör 2023 yılına girmemiz ile yeni model akıllı telefonlarını tanıtmaya başlayan Samsung, orta seviye cihazlarını da güncellemeye devam ediyor. Galaxy M serisinden ilham alan ve Hindistan pazarına odaklı Galaxy F serisi yakında önemli bir üyeye kavuşacak.

Pixel Watch 2 gelecek hafta tanıtılabilir 1 gün önce eklendi

Exynos 1380 ile gelecek

Geekbench 6 üzerinde ortaya bir test sonucu, Galaxy F54’ün özelliklerini gözler önüne seriyor. Testte cihazın ismi gözükmese de cihazın kod adı, geçtiğimiz ay yanlışlıkla Samsung tarafından yayınlanan Galaxy F54 destek sayfasındaki kod adı ile aynı, bu nedenle cihazın Galaxy F54 olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Test sonucuna göre F54; Android 13 üzerinde Exynos 1380 çip setini kullanıyor ve 8GB belleğe sahip ancak cihazın 6GB bellek seçeneğine de sahip olması bekleniyor.

Galaxy M54 ve Galaxy A54’te de kullanılan bu işlemci; 4 Cortex-A78 ve 4 Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. 5 çekirdekli Mali-G68 grafik birimine sahip olan çip set, orta seviye için başarılı bir performans sunuyor.

Galaxy M54’e oldukça benzeyecek

Cihazın kalan özellikleri Geekbench testinde gözükmese de ürünün Galaxy M54’ün Hindistan’a özel bir versiyonu olması bekleniyor. Galaxy M54; 6.7 inçlik AMOLED ekrana, 108MP ana kameraya, 8MP geniş açılı kameraya, 2MP makro kameraya, 32MP selfie kamerasına ve 6000mAh bataryaya sahip. Bu özelliklerin birçoğunu koruması beklenen Galaxy F54, muhtemelen yaz aylarında tanıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.