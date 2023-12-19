Samsung'dan iki modele daha Android 14 sürprizi

Tam Boyutta Gör Samsung, hem Android 14 tabanlı One UI 6.0, hem de 6.1 güncellemeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bildiğiniz gibi daha önce One UI 6.0'ın dağıtımı başlamıştı. Son olarak yeni güncelleme, Galaxy F54 ve M53 olmak üzere iki modele daha geliyor.

One UI 6.1 Galaxy F54 ve M53 için hazır

Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Android 14'ün kararlı sürümünü(One UI 6.0) Galaxy F54 ve M53 kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Bu güncelleme, Galaxy M53 özelinde ''M536BXXU4DWL2'' yapı numarası ve 1 Kasım 2023 güvenlik yamasıyla geliyor. Ayrıca yaklaşık 2,39GB indirme boyutuna sahip. F54 için paylaşılan sürüm ise ''546BXXU3BWL1'' yapı numarası, Kasım ayı güvenlik eki ve 2.37GB dosya boyutunda geliyor.

One UI 6.1 yepyeni bir özellikle geliyor! Pilinizi koruyacak 1 hf. önce eklendi

Galaxy F54 ve M53'e ek olarak önümüzdeki hafta çok daha fazla Samsung cihazının Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesine kavuşacağını hatırlatalım. Güncellemeleri Ayarlar » Yazılım güncelleme bölümünden kontrol edebilirsiniz.

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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