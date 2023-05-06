İddia: Google Pixel Watch 2 gelecek hafta tanıtılacak

Pixel 8 serisi ile satışa çıkacak
9to5Google’ın haberine göre Google, gelecek hafta düzenlenecek olan I/O Geliştirici Etkinliğinde ikinci nesil Pixel Watch’u tanıtacak ve cihaz, sonbahar aylarında Pixel 8 serisi ile satışa çıkacak. Habere göre cihazın ismine karar verilmemiş ancak Pixel Watch 2 oldukça olası duruyor.
Yeni nesil Pixel Watch’un neler sunacağı henüz bilinmese de önceki nesilde kullanılan Exynos 9110 ve 1GB RAM’in terk edilmesi bekleniyor. Yazılımsal optimizasyonlar ile başarılı sayılabilecek bir batarya ömrü sunan Google, 5nm sürecinde geliştirilen Exynos W920 veya 4nm sürecinde geliştirilen Snapdragon W5+ Gen 1 çip setine geçerse çok daha başarılı bir batarya ömrü sunacaktır. WearOS tarafında ciddi yenilikler sunması beklenmeyen cihaz muhtemelen benzer bir tasarıma sahip olacak ancak umarız Google, cihazın çerçevelerini önceki nesilden daha ince yapar. Sağlık takibi konusunda ise cihazın sıcaklık sensörüne sahip olması mümkün görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah