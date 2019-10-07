Galaxy Fold 2, S Pen desteğiyle gelebilir

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Her ne kadar 2019 yılının katlanabilir akıllı telefonların yılı olacağı düşünülse de, bunun gerçekleşmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Şirketler birbiri ardına katlanabilir akıllı telefon prototiplerini sergilediler ancak bunlardan sadece Samsung cihazı piyasaya sürebildi ve de sancılı bir şekilde.

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İki tarafa da katlanabilecek

Şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold çeşitli hatalar barındırsa da, Samsung birkaç aylık revize sürecinden sonra Galaxy Fold'u tekrar piyasaya sürdü. Gelen haberler ise bu katlanabilir akıllı telefonun ikinci versiyonunun da yolda olduğuna işaret ediyor. Üstelik Galaxy Fold 2 olarak adlandırılması beklenen bu yeni versiyonu Note serisinde olduğu gibi S Pen desteğine de sahip olabilir.

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LetsGoDigital'in haberine göre Samsung, Nisan 2019 tarihinde yeni bir patent başvurusunda bulundu 15 Ağustos tarihinde de onay aldı. Ortaya çıkan yeni patent iki yöne katlanabilen bir akıllı telefonu gösteriyor. Ayrıca telefonun katlama çizgilerinde bile S Pen'in çalışacağı belirtilmiş. Şirketin bu yeni cihazı 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkarması ve yıl içinde de satışa sunması bekleniyor.

https://nl.letsgodigital.org/opvouwbare-telefoons/samsung-galaxy-note-fold-s-pen/