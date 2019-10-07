Galaxy Fold 2, S Pen desteğiyle gelebilir

Her ne kadar 2019 yılının katlanabilir akıllı telefonların yılı olacağı düşünülse de, bunun gerçekleşmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Şirketler birbiri ardına katlanabilir akıllı telefon prototiplerini sergilediler ancak bunlardan sadece Samsung cihazı piyasaya sürebildi ve de sancılı bir şekilde.
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İki tarafa da katlanabilecek
Şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold çeşitli hatalar barındırsa da, Samsung birkaç aylık revize sürecinden sonra Galaxy Fold'u tekrar piyasaya sürdü. Gelen haberler ise bu katlanabilir akıllı telefonun ikinci versiyonunun da yolda olduğuna işaret ediyor. Üstelik Galaxy Fold 2 olarak adlandırılması beklenen bu yeni versiyonu Note serisinde olduğu gibi S Pen desteğine de sahip olabilir.
LetsGoDigital'in haberine göre Samsung, Nisan 2019 tarihinde yeni bir patent başvurusunda bulundu 15 Ağustos tarihinde de onay aldı. Ortaya çıkan yeni patent iki yöne katlanabilen bir akıllı telefonu gösteriyor. Ayrıca telefonun katlama çizgilerinde bile S Pen'in çalışacağı belirtilmiş. Şirketin bu yeni cihazı 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkarması ve yıl içinde de satışa sunması bekleniyor.
https://nl.letsgodigital.org/opvouwbare-telefoons/samsung-galaxy-note-fold-s-pen/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bozulmasına rağmen bu telefonu alacaklara şaşıyorum.Bu tasarım hiçbir zaman sağlıklı çalışmayacak.Katlama noktasındaki esneme dayanıklılığı uzun olmayacak.Neden inatla bukadar zorluyorlar durumu anlamış değilim.
Kalem eklenmesi mantıklı.Bu kadar geniş ekran oluşturan telefona güzel bi fikir.
Ben 5 defa tekrar note 2 aldım.Kaybettim çoğunu.300 tl den ikinci elden aldım son.Çatır çatır çalışıyor.Açmadı uygulama yok kalemide var.
Ben bu milletin aşalık kompleksini bir türlü anlayamadım.Üst model 5000tl üstünde fiyatla telefon alınca , üstün telefon kullanınca nasılbir mertebeye eriliyor acaba.
Bakmayan o kız-erkek artık bakmayamı başlıyor..Patronun sana artık beymi diyor..
Ben söyleyeyim kerizlendiniz.Önemli adam olmayı 4500tl ye satın alıcanızı zanederek telefon aldınız.
Simdi note 10 nun 10.000tl olan fiyatını duydum bir ara.Benim aklım hayalim şaşıyor.Yarış motorsikleti nin ikinci el fiyatına telefon.
Benim bu ürünleri alanlar için duyduğum üzüntü artık yerini acımaya bıraktı.
Uyanınn artık!!!