Tam Boyutta Gör Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy A35 5G modeli netleşmeye başladı. Hatırlayanlar olacaktır, Galax A34'ün halefi olacak modelin daha önce Geekbench sonuçları paylaşılmıştı. Şimdi de Galaxy A35 5G, FCC sertifikasyon sitesinde görüntülendi.

Samsung Galaxy A35 5G beklenen özellikler

Kaçıranlar için Galaxy A35 5G'nin 6GB RAM, Exynos 1380 yonga seti ve Android 14 desteğiyle tanıtılacağı doğrulanmıştı. FCC'den alınan bilgiler ise tıpkı kardeşi gibi 5G, NFC ve harici SD kart yuvasına sahip olacağını gösteriyor. Pil bölümünde ise ''EP-TA800'' numaralı şarj cihazı ile gönderilecek. Bu da 25W hızlı şarj desteğini kanıtlıyor.

Daha önce paylaşılan CAD görüntüleri, düz çerçeve ve dikey olarak istiflenmiş üç kamera sensörüne işaret ediyordu. Bu bölümde ise, 50 MP birincil, 8MP geniş açı ve 5MP makro sensörleri bulunacak. Ancak sensör detayları şu an için net değil. Ayrıca 161.6 x 77.9 x 8.2mm ölçülerinde olacak modelin, 120Hz yenileme hızı ve FullHD çözünürlük sunan 6,6 inç OLED panelden destek alacağı belirtiliyor.

Pil canavarı: Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max'e karşı! 1 gün önce eklendi

Bu panele ise A34 modelinde olduğu gibi ekran altı parmak izi sensörü eşlik edecek. Son raporlara göre Galaxy A35 5G, bu yılın ikinci çeyreğinde Galaxy A55 ile birlikte piyasaya çıkacak. Ayrıca orta sınıfta görmeye alışık olduğumuz 250 dolarlık fiyat geleneğini koruması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy A35 5G özellikleri netleşti: İşte beklenenler