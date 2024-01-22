Samsung Galaxy A35 5G özellikleri netleşti: İşte beklenenler

Samsung Galaxy A35 5G beklenen özellikler
Kaçıranlar için Galaxy A35 5G'nin 6GB RAM, Exynos 1380 yonga seti ve Android 14 desteğiyle tanıtılacağı doğrulanmıştı. FCC'den alınan bilgiler ise tıpkı kardeşi gibi 5G, NFC ve harici SD kart yuvasına sahip olacağını gösteriyor. Pil bölümünde ise ''EP-TA800'' numaralı şarj cihazı ile gönderilecek. Bu da 25W hızlı şarj desteğini kanıtlıyor.
Daha önce paylaşılan CAD görüntüleri, düz çerçeve ve dikey olarak istiflenmiş üç kamera sensörüne işaret ediyordu. Bu bölümde ise, 50 MP birincil, 8MP geniş açı ve 5MP makro sensörleri bulunacak. Ancak sensör detayları şu an için net değil. Ayrıca 161.6 x 77.9 x 8.2mm ölçülerinde olacak modelin, 120Hz yenileme hızı ve FullHD çözünürlük sunan 6,6 inç OLED panelden destek alacağı belirtiliyor.
Bu panele ise A34 modelinde olduğu gibi ekran altı parmak izi sensörü eşlik edecek. Son raporlara göre Galaxy A35 5G, bu yılın ikinci çeyreğinde Galaxy A55 ile birlikte piyasaya çıkacak. Ayrıca orta sınıfta görmeye alışık olduğumuz 250 dolarlık fiyat geleneğini koruması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.