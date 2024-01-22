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    Samsung Galaxy A35 5G özellikleri netleşti: İşte beklenenler

    Samsung'un popüler orta seviye telefonu Galaxy A34'ün halefi olacak Galaxy A35 5G'nin özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte Galaxy A35 5G özellikleri...
    Samsung Galaxy A35 5G özellikleri netleşti: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy A35 5G modeli netleşmeye başladı. Hatırlayanlar olacaktır, Galax A34'ün halefi olacak modelin daha önce Geekbench sonuçları paylaşılmıştı. Şimdi de Galaxy A35 5G, FCC sertifikasyon sitesinde görüntülendi. 

    Samsung Galaxy A35 5G beklenen özellikler

    Kaçıranlar için Galaxy A35 5G'nin 6GB RAM, Exynos 1380 yonga seti ve Android 14 desteğiyle tanıtılacağı doğrulanmıştı. FCC'den alınan bilgiler ise tıpkı kardeşi gibi 5G, NFC ve harici SD kart yuvasına sahip olacağını gösteriyor. Pil bölümünde ise ''EP-TA800'' numaralı şarj cihazı ile gönderilecek. Bu da 25W hızlı şarj desteğini kanıtlıyor.

    Daha önce paylaşılan CAD görüntüleri, düz çerçeve ve dikey olarak istiflenmiş üç kamera sensörüne işaret ediyordu. Bu bölümde ise, 50 MP birincil, 8MP geniş açı ve 5MP makro sensörleri bulunacak. Ancak sensör detayları şu an için net değil. Ayrıca 161.6 x 77.9 x 8.2mm ölçülerinde olacak modelin, 120Hz yenileme hızı ve FullHD çözünürlük sunan 6,6 inç OLED panelden destek alacağı belirtiliyor. 

    Bu panele ise A34 modelinde olduğu gibi ekran altı parmak izi sensörü eşlik edecek. Son raporlara göre Galaxy A35 5G, bu yılın ikinci çeyreğinde Galaxy A55 ile birlikte piyasaya çıkacak. Ayrıca orta sınıfta görmeye alışık olduğumuz 250 dolarlık fiyat geleneğini koruması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    kaynaştırma ünsüz türemesi midir araba al sat yapmak omuz genişliği gossip girl yorumları yedek sim kart

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