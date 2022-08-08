Galaxy Fold 4'ün yeni bir özelliği ortaya çıktı: Selfie kamerası daha az görünür olacak

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Galaxy Z serisi katlanabilir telefonlar ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran Samsung, serinin yeni modelleri Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4’ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonların çıkış tarihi yaklaşırken, Galaxy Fold 4’ün yeni bir kamera detayı ortaya çıktı.

Selfie kamerası artık daha az görünecek

İlk olarak Galaxy Z Fold 3 modelinde ekran altı kamera tasarımına geçiş yapan Güney Kore merkezli teknoloji devi, bu özelliği Fold 4 modelinde daha da ileri taşıyacak gibi görünüyor. Sızdırılan tanıtım görsellerine göre Samsung, Galaxy Fold 4 modelinde dağınık alt pikseller kullanarak ekranın üst bölümünün ekran çözünürlüğünü yüzde 40 oranında arttırmayı planlıyor.

Samsung Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4'ün canlı görüntüleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Yeni gelişmenin ekran piksel yoğunluğu 94 ppi’dan 132 ppi’a ulaştırması beklenirken, resim veya metinlerde selfie kamerasını daha az görünür hale getireceğini söyleyebiliriz. Öte yandan görüntü kalitesi üzerinde bir etkisi olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Yeni telefonlar hakkında tüm detayların 10 Ağustos'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked 2022 etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

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Galaxy Fold 4'ün selfie kamerası artık daha az görünür olacak