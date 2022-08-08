Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Fold 4'ün yeni bir özelliği ortaya çıktı: Selfie kamerası daha az görünür olacak

    Samsung'un, Galaxy Fold 4 modelinin ekran altı kamera sensöründe yeni bir geliştirmeye imza attığı ortaya çıktı. Selfie kamerası artık daha az görünür olacak.  
    Oy Ver

    Galaxy Fold 4'ün selfie kamerası artık daha az görünür olacak
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy Z serisi katlanabilir telefonlar ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran Samsung, serinin yeni modelleri Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4’ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonların çıkış tarihi yaklaşırken, Galaxy Fold 4’ün yeni bir kamera detayı ortaya çıktı.

    Selfie kamerası artık daha az görünecek

    İlk olarak Galaxy Z Fold 3 modelinde ekran altı kamera tasarımına geçiş yapan Güney Kore merkezli teknoloji devi, bu özelliği Fold 4 modelinde daha da ileri taşıyacak gibi görünüyor. Sızdırılan tanıtım görsellerine göre Samsung, Galaxy Fold 4 modelinde dağınık alt pikseller kullanarak ekranın üst bölümünün ekran çözünürlüğünü yüzde 40 oranında arttırmayı planlıyor.

    Yeni gelişmenin ekran piksel yoğunluğu 94 ppi’dan 132 ppi’a ulaştırması beklenirken, resim veya metinlerde selfie kamerasını daha az görünür hale getireceğini söyleyebiliriz. Öte yandan görüntü kalitesi üzerinde bir etkisi olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Yeni telefonlar hakkında tüm detayların 10 Ağustos'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked 2022 etkinliğinde açıklanması bekleniyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 8i
    Huawei Nova 8i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Flex 5
    Lenovo IdeaPad Flex 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız