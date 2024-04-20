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    Samsung Galaxy M15’in Avrupa fiyatı ortaya çıktı

    Avrupa pazarına daha çok giriş ve orta seviye akıllı telefonları getirmek isteyen Samsung, Galaxy M15’i yakında satışa çıkaracak. Merakla beklenen akıllı telefonun Polonya fiyatı ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy M15 Tam Boyutta Gör
    Özellikle Avrupa ve Asya pazarlarında ciddi satış oranlarına sahip olan Samsung, fiyat performans odaklı Galaxy M serisini daha çok kullanıcıyla buluşturmak istiyor. Bir süredir sızıntılara konu olan Galaxy M15, Samsung’un Avrupa’da sunduğu Galaxy M modellerinden biri olabilir.

    Galaxy M15 uygun fiyatı ile dikkat çekecek

    Samsung’un Polonya web sitesi, tanıtımdan önce Galaxy M15’i listeledi ve cihaz, teknik detayları ve fiyatı ile ortaya çıkmış oldu. Siteye göre giriş-orta seviyesine yönelik olacak 4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olacak Galaxy M15, Polonya’da 699 Polonya zlotisi yani 161€ fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın teknik özellikleri ise istenen fiyatı dikkat çekici bir hale getiriyor.

    Samsung’un sitesine göre Galaxy M15, 6.5 inç 90Hz hızında çalışan 2340x1080 çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekrana sahip. MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinden güç alan cihaza, 6000mAh batarya ve 25W hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Cihazın kamera sistemini ise 50MP geniş açılı sensör, 5MP ultra geniş açılı sensör, 2MP makro sensör ve 13MP selfie kamerası oluşturuyor. Samsung, henüz Galaxy M15’in hangi ülkelerde satışa sunulacağını açıklamadı ancak Polonya dışında bazı Avrupa ülkelerinde satılması bekleniyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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