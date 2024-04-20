Samsung Galaxy M15’in Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Özellikle Avrupa ve Asya pazarlarında ciddi satış oranlarına sahip olan Samsung, fiyat performans odaklı Galaxy M serisini daha çok kullanıcıyla buluşturmak istiyor. Bir süredir sızıntılara konu olan Galaxy M15, Samsung’un Avrupa’da sunduğu Galaxy M modellerinden biri olabilir.

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Galaxy M15 uygun fiyatı ile dikkat çekecek

Samsung’un Polonya web sitesi, tanıtımdan önce Galaxy M15’i listeledi ve cihaz, teknik detayları ve fiyatı ile ortaya çıkmış oldu. Siteye göre giriş-orta seviyesine yönelik olacak 4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olacak Galaxy M15, Polonya’da 699 Polonya zlotisi yani 161€ fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın teknik özellikleri ise istenen fiyatı dikkat çekici bir hale getiriyor.

Samsung’un sitesine göre Galaxy M15, 6.5 inç 90Hz hızında çalışan 2340x1080 çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekrana sahip. MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinden güç alan cihaza, 6000mAh batarya ve 25W hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Cihazın kamera sistemini ise 50MP geniş açılı sensör, 5MP ultra geniş açılı sensör, 2MP makro sensör ve 13MP selfie kamerası oluşturuyor. Samsung, henüz Galaxy M15’in hangi ülkelerde satışa sunulacağını açıklamadı ancak Polonya dışında bazı Avrupa ülkelerinde satılması bekleniyor.



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