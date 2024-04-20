Samsung Galaxy M15’in Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Galaxy M15 uygun fiyatı ile dikkat çekecek
Samsung’un Polonya web sitesi, tanıtımdan önce Galaxy M15’i listeledi ve cihaz, teknik detayları ve fiyatı ile ortaya çıkmış oldu. Siteye göre giriş-orta seviyesine yönelik olacak 4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olacak Galaxy M15, Polonya’da 699 Polonya zlotisi yani 161€ fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın teknik özellikleri ise istenen fiyatı dikkat çekici bir hale getiriyor.
Samsung’un sitesine göre Galaxy M15, 6.5 inç 90Hz hızında çalışan 2340x1080 çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekrana sahip. MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinden güç alan cihaza, 6000mAh batarya ve 25W hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Cihazın kamera sistemini ise 50MP geniş açılı sensör, 5MP ultra geniş açılı sensör, 2MP makro sensör ve 13MP selfie kamerası oluşturuyor. Samsung, henüz Galaxy M15’in hangi ülkelerde satışa sunulacağını açıklamadı ancak Polonya dışında bazı Avrupa ülkelerinde satılması bekleniyor.
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)