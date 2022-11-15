Samsung Galaxy M32 ve Galaxy M52 için Android 13 güncellemesi çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung, akıllı telefonlarına yeni güncellemeler vermeye devam ediyor. Son zamanlarda Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemelerinde gaza basan firma son olarak Galaxy M32 ve Galaxy M52 için Android 13 güncellemesinin dağıtımına başladı.

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Samsung daha önce Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A serisine ve katlanabilir cihazlarına bu güncellemeyi vermeye başlamıştı. Sırada ise firmanın hedefinde daha giriş-orta segment olan Galaxy M serisi yer alıyor.

Galaxy M32 ve Galaxy M52 için Android 13 güncellemesi

Tam Boyutta Gör Galaxy M52 için Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesi Avrupa pazarında yayınlanmaya başladı. Şimdilik hangi ülkelerin olduğu belli değil ancak hızlı bir şekilde Türkiye dahil diğer pazarlara da güncellemenin ulaşması bekleniyor. Bu arada gelen güncelleme M526BRXXU1CVJ7 sürüm numarasına ve Kasım 2022 güvenlik yamasına sahip. Her zaman olduğu gibi, telefonunuzun Ayarlar » Yazılım güncelleme menüsündeki İndir ve yükle seçeneğine dokunarak güncellemenin telefonunuz için yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edebilirsiniz.

Galaxy M32 için Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesi ise M326BDDU4CVK1 yazılım sürümüyle ve yine Kasım güvenlik yamasıyla birlikte geliyor. Güncelleme şu anda Hindistan pazarında kullanıma sunulmuş durumda. Önümüzdeki günlerde diğer ülkeler için de güncellemenin yayınlanması bekleniyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi telefonunuz için güncellemenin yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek için Ayarlar » Yazılım güncelleme menüsündeki İndir ve yükle seçeneğine dokunmanız yeterli.

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Galaxy M32 ve Galaxy M52 için Android 13 güncellemesi çıktı