Samsung Galaxy M32 ve Galaxy M52 için Android 13 güncellemesi çıktı

Samsung daha önce Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A serisine ve katlanabilir cihazlarına bu güncellemeyi vermeye başlamıştı. Sırada ise firmanın hedefinde daha giriş-orta segment olan Galaxy M serisi yer alıyor.
Galaxy M32 ve Galaxy M52 için Android 13 güncellemesi
Galaxy M32 için Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesi ise M326BDDU4CVK1 yazılım sürümüyle ve yine Kasım güvenlik yamasıyla birlikte geliyor. Güncelleme şu anda Hindistan pazarında kullanıma sunulmuş durumda. Önümüzdeki günlerde diğer ülkeler için de güncellemenin yayınlanması bekleniyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi telefonunuz için güncellemenin yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek için Ayarlar » Yazılım güncelleme menüsündeki İndir ve yükle seçeneğine dokunmanız yeterli.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-m32-5g-android-13-one-ui-5-0-update-released/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-m52-5g-android-13-one-ui-5-0-update/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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