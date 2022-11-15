Vivo V25 5G Türkiye tanıtımı yapıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Çin menşeli Vivo, düzenlediği etkinlik kapsamında yeni akıllı telefonlarının duyurusunu gerçekleştirdi. Akıllı telefonların Türkiye lansmanı kısa bir süre önce gerçekleştirildi ve düzenlenen etkinlikte Vivo V25 5G, Vivo Y35, Vivo V22s ve Vivo Y16 modellerinin Türkiye tanıtımı yapıldı.

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Vivo V25 5G özellikleri

Ekran: 6.44 inç 1080 x 2404 piksel AMOLED 90 Hz

6.44 inç 1080 x 2404 piksel AMOLED 90 Hz İşlemci: MediaTek MT6877 Dimensity 900

MediaTek MT6877 Dimensity 900 Depolama: 128GB, 256 GB

128GB, 256 GB RAM: 8GB, 12 GB

8GB, 12 GB Kamera: 64 MP f/1.8 ana kamera, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 macro

64 MP f/1.8 ana kamera, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 macro Ön kamera: 50 MP, f/2.0

50 MP, f/2.0 Video: 4K’da 30fps ve 1080p’de 30fps

4K’da 30fps ve 1080p’de 30fps Batarya: 4500 mAh

4500 mAh İşletim sistemi: Android 12, Funtouch 12

Vivo V25 5G, özellikleri itibariyle hayli dolu bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Telefona MediaTek Dimensity 900 yongası güç veriyor. Bu yongaya 128 GB ve 256 GB depolama alanı ve 8/12 GB RAM eşlik ediyor. Kamera tarafında 64 MP ana kamerası ile vaatkar olan telefonda 8 MP ultra geniş açı lens ve 2 MP macro lens yer alıyor. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüğünde bir kamera konumlandırılmış durumda.

Android 12 tabanlı Funtouch 12 işletim sisteminin çalıştığı cihazda Blueatoot 5.2, Wi-Fi 802.11ac ve ekran altı parmak izi okuyucu yer alıyor. Telefon için gerekli olan enerji ise 4500mAh boyutundaki 44W hızlı şarj destekli pil ile sağlanıyor.

Vivo V25 Türkiye fiyatı

Tam Boyutta Gör Vivo V25 Türkiye fiyatı ne kadar derseniz hemen cevaplayalım: 13.999 TL. Bununla birlikte telefonu ön sipariş verenler için bazı kampanyalar da sunulmakta. Vivo V25 5G, ön siparişe özel ilk 100 kişiye araç içi şarj cihazı, ekran onarım paket, TWS 2 ANC kablosuz kulaklık ve FIFA Dünya Kupası resmi maç topunu hediye olarak veriyor. Bu hediyelerin toplam değeri ise 3300 TL. Ön siparişler ise bugün itibariyle başlıyor. Ön siparişler için Vivo'nun buradaki resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Vivo V25 5G modeline ek olarak Vivo Y35'in 8GB RAM ve 256 GB depolama modeli 8.999 TL olarak satışa çıkacak. Vivo Y22s ise 4GB+64GB varyantı 5.699 TL,6GB+128GB varyantı ise 7.499 TL olarak raflardaki yerini alacak. Son olarak Vivo Y16 modelinin 4GB+64GB varyantı 4.999 TL olarak satışa sunulacak.

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Vivo V25 5G Türkiye’de tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri