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    Vivo V25 5G Türkiye tanıtımı yapıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Çin merkezli teknoloji devi Vivo, yeni akıllı telefonu olan Vivo V25 5G modelini Türkiye pazarına resmen tanıttı. İşte Vivo V25 5G’nin Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi bilgileri.
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    Vivo V25 5G Türkiye’de tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çin menşeli Vivo, düzenlediği etkinlik kapsamında yeni akıllı telefonlarının duyurusunu gerçekleştirdi. Akıllı telefonların Türkiye lansmanı kısa bir süre önce gerçekleştirildi ve düzenlenen etkinlikte Vivo V25 5G, Vivo Y35, Vivo V22s ve Vivo Y16 modellerinin Türkiye tanıtımı yapıldı.

    Vivo V25 5G özellikleri

    • Ekran: 6.44 inç 1080 x 2404 piksel AMOLED 90 Hz
    • İşlemci: MediaTek MT6877 Dimensity 900
    • Depolama: 128GB, 256 GB
    • RAM: 8GB, 12 GB
    • Kamera: 64 MP f/1.8 ana kamera, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 macro
    • Ön kamera: 50 MP, f/2.0
    • Video: 4K’da 30fps ve 1080p’de 30fps
    • Batarya: 4500 mAh
    • İşletim sistemi: Android 12, Funtouch 12

    Vivo V25 5G, özellikleri itibariyle hayli dolu bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Telefona MediaTek Dimensity 900 yongası güç veriyor. Bu yongaya 128 GB ve 256 GB depolama alanı ve 8/12 GB RAM eşlik ediyor. Kamera tarafında 64 MP ana kamerası ile vaatkar olan telefonda 8 MP ultra geniş açı lens ve 2 MP macro lens yer alıyor. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüğünde bir kamera konumlandırılmış durumda.

    Android 12 tabanlı Funtouch 12 işletim sisteminin çalıştığı cihazda Blueatoot 5.2, Wi-Fi 802.11ac ve ekran altı parmak izi okuyucu yer alıyor. Telefon için gerekli olan enerji ise 4500mAh boyutundaki 44W hızlı şarj destekli pil ile sağlanıyor.

    Vivo V25 Türkiye fiyatı

    Vivo V25 5G Türkiye’de tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo V25 Türkiye fiyatı ne kadar derseniz hemen cevaplayalım: 13.999 TL. Bununla birlikte telefonu ön sipariş verenler için bazı kampanyalar da sunulmakta. Vivo V25 5G, ön siparişe özel ilk 100 kişiye araç içi şarj cihazı, ekran onarım paket, TWS 2 ANC kablosuz kulaklık ve FIFA Dünya Kupası resmi maç topunu hediye olarak veriyor. Bu hediyelerin toplam değeri ise 3300 TL. Ön siparişler ise bugün itibariyle başlıyor. Ön siparişler için Vivo'nun buradaki resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
    Vivo V25 5G Türkiye’de tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo V25 5G modeline ek olarak Vivo Y35'in 8GB RAM ve 256 GB depolama modeli 8.999 TL olarak satışa çıkacak. Vivo Y22s ise 4GB+64GB varyantı 5.699 TL,6GB+128GB varyantı ise 7.499 TL olarak raflardaki yerini alacak. Son olarak Vivo Y16 modelinin 4GB+64GB varyantı 4.999 TL olarak satışa sunulacak.
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