Vivo V25 5G Türkiye tanıtımı yapıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Kamera: 64 MP f/1.8 ana kamera, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 macro
Ön kamera: 50 MP, f/2.0
Video: 4K’da 30fps ve 1080p’de 30fps
Batarya: 4500 mAh
İşletim sistemi: Android 12, Funtouch 12
Vivo V25 5G, özellikleri itibariyle hayli dolu bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Telefona MediaTek Dimensity 900 yongası güç veriyor. Bu yongaya 128 GB ve 256 GB depolama alanı ve 8/12 GB RAM eşlik ediyor. Kamera tarafında 64 MP ana kamerası ile vaatkar olan telefonda 8 MP ultra geniş açı lens ve 2 MP macro lens yer alıyor. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüğünde bir kamera konumlandırılmış durumda.
Android 12 tabanlı Funtouch 12 işletim sisteminin çalıştığı cihazda Blueatoot 5.2, Wi-Fi 802.11ac ve ekran altı parmak izi okuyucu yer alıyor. Telefon için gerekli olan enerji ise 4500mAh boyutundaki 44W hızlı şarj destekli pil ile sağlanıyor.