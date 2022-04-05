Galaxy S20 FE 2022 Güney Kore’de satışa sunuldu

Satışa çıktığı dönemde önemli bir satış başarısı elde eden ve FE serisinin önünü açan Galaxy S20 FE üçüncü versiyona kavuşuyor. Önce 4G ardından 5G özelliği kazanan model kutu içerisinde değişikliğe uğramış.

Galaxy S20 FE 2022 özellikleri ve fiyatı

6.5 inç Super AMOLED ekran

6GB LPDDR5 RAM

128GB US 3.1 depolama

Snapdragon 865G yonga seti

12MP(OIS)+12MP+8MP(OIS) arka kamera

32MP ön kamera

4500mAh batarya

25W hızlı şarj

575$ fiyat etiketi

Samsung Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi 2 yıl önce eklendi

Galaxy S20 FE 2022 herhangi bir değişiklikle gelmiyor. Sadece kutu içerisinde AKG kulaklık yer almıyor. Fiyat ise 165$ civarında indirime uğramış. Bu da alternatif arayanların dikkatini çekebilir. Şimdilik sadece Güney Kore operatörleri ile satışa sunulmuş ve global pazara çıkacak mı bilinmiyor.



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Galaxy S20 FE 2022 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı