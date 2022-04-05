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    Anlık Bildirim

    Galaxy S20 FE 2022 Güney Kore’de satışa sunuldu

    Galaxy S20 FE 2022 akıllı telefon modeli orijinale göre sadece kutu içerisinde değişikliğe uğrayarak daha indirimli bir fiyat etiketi ile Güney Kore’de satışa çıktı. 
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    Galaxy S20 FE 2022

    Satışa çıktığı dönemde önemli bir satış başarısı elde eden ve FE serisinin önünü açan Galaxy S20 FE üçüncü versiyona kavuşuyor. Önce 4G ardından 5G özelliği kazanan model kutu içerisinde değişikliğe uğramış. 

    Galaxy S20 FE 2022 özellikleri ve fiyatı

    • 6.5 inç Super AMOLED ekran
    • 6GB LPDDR5 RAM
    • 128GB US 3.1 depolama
    • Snapdragon 865G yonga seti
    • 12MP(OIS)+12MP+8MP(OIS) arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 4500mAh batarya
    • 25W hızlı şarj
    • 575$ fiyat etiketi

    Galaxy S20 FE 2022 herhangi bir değişiklikle gelmiyor. Sadece kutu içerisinde AKG kulaklık yer almıyor. Fiyat ise 165$ civarında indirime uğramış. Bu da alternatif arayanların dikkatini çekebilir. Şimdilik sadece Güney Kore operatörleri ile satışa sunulmuş ve global pazara çıkacak mı bilinmiyor. 
     

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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