Samsung Galaxy Note 10 Lite çalışır halde görüntülendi

Samsung’un uzun zamandır gündemi meşgul eden Galaxy Note 10 Lite modeli, bu sefer çalışır halde görüntülendi. Note serisine daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak yerleşecek Note 10 Lite’ın tasarımı kesinleşmiş oldu.

Kare lens alanı

2020 yılında tanıtılacak telefon modellerinde “kare lens alanı” tanımını sıkça kullanacağımız şimdiden belli. Her ne kadar ilk olarak Huawei Mate 20 Pro modelinde bu tasarım anlayışını görsek de kare lens alanı trendinin arkasında Apple’ın yeni iPhone 11 modelleri olduğunu söylememiz yanlış olmayakcaktır. Çalışır halde görüntülenen Samsung Galaxy Note 10 Lite’da da bu tasarım anlayışıyla yerleştirilen üç arka kamera en dikkat çekici nokta oluyor. Ön tarafa geçtiğimizde ise Note 10 serisinden aşina olduğumuz orta üst kısma yerleştirilmiş ekran içi ön kamera ve uçtan uca ekran deneyimi bizleri karşılıyor.

Note 10 Lite'ın çalışır haldeki görüntüleri, daha önceden sızdırılan render görsellerini doğrular nitelikte. Özellikle arka taraftaki kamera tasarımı sebebiyle Pixel 4 ile karıştırılması mümkün. Bu kamera alanının içerisindeki üç sensörün her birinin 12 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Ana kamera için kullanılacak sensör f/1.7, telefoto sensörü f/2.4, ultra geniş açı sensörü ise f/2.2 diyafram açıklığı sunacak.

Ayrıca Bkz.

"Transcend SLC NAND yongalı M.2 SSD’lerini duyurdu"

Galaxy Note 10 Lite modelinin daha önceden sızdırılan bilgileri ise 6.7 inç boyutunda 2400 x 1080 (Full HD+) çözünürlüğünde Super AMOLED ekran, Exynos 9810 yonga seti, 6 GB RAM, 32 MP ön kamera, 4500 mAh batarya, 25W hızlı şarj desteği, ekran içerisinde parmak izi sensörü vb. şeklinde. Sızıntılardan da anlaşılacağı üzere, Galaxy Note 10 Lite modelinin yakın zamanda tanıtılması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note10_lite_live_images-news-40804.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.