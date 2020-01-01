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    Samsung Galaxy Note 10 Lite çalışır halde görüntülendi

    Samsung’un, uygun fiyatlı Note 10 modeli üzerinde çalıştığı uzun zamandır biliniyor. Lite kod adıyla raflara yerleşmesi beklenen model, bugün çalışır halde görüntülendi.
    3 hf.
    5,3b
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    30
    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Samsung Galaxy Note 10 Lite çalışır halde görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un uzun zamandır gündemi meşgul eden Galaxy Note 10 Lite modeli, bu sefer çalışır halde görüntülendi. Note serisine daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak yerleşecek Note 10 Lite’ın tasarımı kesinleşmiş oldu.

    Kare lens alanı

    2020 yılında tanıtılacak telefon modellerinde “kare lens alanı” tanımını sıkça kullanacağımız şimdiden belli. Her ne kadar ilk olarak Huawei Mate 20 Pro modelinde bu tasarım anlayışını görsek de kare lens alanı trendinin arkasında Apple’ın yeni iPhone 11 modelleri olduğunu söylememiz yanlış olmayakcaktır. Çalışır halde görüntülenen Samsung Galaxy Note 10 Lite’da da bu tasarım anlayışıyla yerleştirilen üç arka kamera en dikkat çekici nokta oluyor. Ön tarafa geçtiğimizde ise Note 10 serisinden aşina olduğumuz orta üst kısma yerleştirilmiş ekran içi ön kamera ve uçtan uca ekran deneyimi bizleri karşılıyor.

    Samsung Galaxy Note 10 Lite çalışır halde görüntülendi
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    Note 10 Lite'ın çalışır haldeki görüntüleri, daha önceden sızdırılan render görsellerini doğrular nitelikte. Özellikle arka taraftaki kamera tasarımı sebebiyle Pixel 4 ile karıştırılması mümkün. Bu kamera alanının içerisindeki üç sensörün her birinin 12 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Ana kamera için kullanılacak sensör f/1.7, telefoto sensörü f/2.4, ultra geniş açı sensörü ise f/2.2 diyafram açıklığı sunacak.

    Ayrıca Bkz. "Transcend SLC NAND yongalı M.2 SSD’lerini duyurdu"

    Galaxy Note 10 Lite modelinin daha önceden sızdırılan bilgileri ise 6.7 inç boyutunda 2400 x 1080 (Full HD+) çözünürlüğünde Super AMOLED ekran, Exynos 9810 yonga seti, 6 GB RAM, 32 MP ön kamera, 4500 mAh batarya, 25W hızlı şarj desteği, ekran içerisinde parmak izi sensörü vb. şeklinde. Sızıntılardan da anlaşılacağı üzere, Galaxy Note 10 Lite modelinin yakın zamanda tanıtılması bekleniyor. 



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note10_lite_live_images-news-40804.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    DokuzKuyrukluTilki 2 hf. en beğenilen
    Neden her telefona "çöp, boş, gereksiz" benzeri yorumlar geliyor? Adamlar tutan bir seriyi uygun fiyatlı olarak da satıyorlar ki herkes ulaşsın belki ana modeli almaya karar verirler. Telefonun bi falsosu da yok. Eee?
    Neden her telefona "çöp, boş, gereksiz" benzeri yorumlar geliyor? Adamlar tutan bir seriyi uygun fiyatlı olarak da satıyorlar ki herkes ulaşsın belki ana modeli...
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    Yanıtla +22
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    canmania 2 hf.
    Daha note 10 a güncelleme veremeyen Samsung lite a mı verecek
    Ölü yatırım
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Carlsberg7539 2 hf. canmania
    sen güncelleme veren apple'ın 2 senelik işlemcisini koyduğu, 2014'ten kalan tasarımlı iphone se 2'sini bekle kardeşim
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    DH Misafiri 2 hf.
    Hangi ürünü olursa olsun Samsung ise at çöpe gitsin. En alası beş para etmez..
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    Krone 2 hf.
    Android tarafında ara modellere 3 bin liradan fazla vermek hiç mantıklı değil. Yazılım desteği güncellemeler falan çok zayıf ve piyasa değeri çok çabuk düşüyor ara modellerin. Al 6 ay sonra yarı fiyatına sat büyük zarar.
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    chengineer 2 hf. Krone
    Tahminim TR çıkış fiyatı 8 bin olur.
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    _RaGoN_ 2 hf.
    Fiyatı uygun olursa iyi satar. S-Pen isteyip oyun oynamayan, en yüksek performans beklentisi olmayanlar için birebir.
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    DH Misafiri 2 hf.
    aynı telefonun hepsiburada da1000,n11.com da 2000 olmasının nedeni nedir
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    DH Misafiri 2 hf.
    Türkiye'de satışa çıkarmıcaklar muhtemelen
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    Patren 2 hf.
    Fiyatı 4999 tl
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    12 Angry Men 2 hf.
    İphonun 2 senelik diye küçümsediğim işlemci, çoğu 2019 model amiral gemisi modellerin işlemcisinden daha hızlı o nasıl olacak? :)) Hemde Se2 gibi küçük ve çözünürlüğü düşük bir ekranda o işlemci uçurur.
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    TearsForFears 2 hf.
    Ucuz diye çıkaracakları cihaz 700-750 dolar. Şu cihaza 2 tane adam gibi kamera koy, delikle kamera yerine ince çerçeve koy, kavisli ekran yerine düz ekran yap, cam kasa yerine metal kasa koy, 6.7 inç yerine 6 inç ekran koy, bu dediğim özellikleri kıstığında zaten kar ediyorsun sat 500 dolardan peynir ekmek gibi alınsın.
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    koyunsayar 2 hf. TearsForFears
    Ben delik seviyorum çerçeve sana kalsın
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    MoTW 2 hf.
    Ciddi ciddi adamlar Galaxy S2'den beri ayni tasarimi 500 kere cikardilar.
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    smart1978 2 hf.
    Note9 islemcisi :) Android 12 alacak lakin birkac ay once satisa cikan Note10+ ve Note malesef alamayacak :/ .

    Note9 bu vesile ile Android 12 dahil guncelleme alabilir tabiki custom rom ile ... Note4 Exynos ta da boyle bir firsat olustu ustelik islemcisi birebir olmayan baska yeni model cihazda .

    Garantisi bitenler icin Custom ROM goreceli de olsa mantiklidir . S-Pen li Note9 uzerine bir cihaz almayi dusunmeyen biri olarak Pixel serisine tercih etmek illa Android olacaksa ( Pixel 5 XL gibi ) veya Iphone 12 Pro gibi cihazlar anlamli olacaktir.

    Sirf uygun fiyatli diye bu urunu bence alinabilir bir cazibesi yoktur... Yani Samsung kalemin lite versiyonu gidip eskimis islemci eskimis GPU ile yapmasi resmen cop elde kalmislari sattirma politikalari ve tuketiciye de kufur etmektir de ... Yapacaksan orta seviye islemcili koyarsin Snapdragon orta ustu G serisi islemci GPU paketlisini sorun olmaz.

    Delikli ekranda kalem cok sacma geliyor Note10+ lardan beri alisamadim :/ ... Samsung bu inadi birakmadikca Samsung delikli S-Pen li bir urun ust seviye bile olsa alinmaz almayacagim .

    Samsung Apple gibi urun cesitliligini azaltmali ! Es zamanli TEK Snapdragon islemcili tum dunyada uyumlu cihazlarina es zamanli ayni yazilimi sunmali mumkunse Apple gibi Google Pixel lerdeki gibi gecikmesiz hizli guncellemeler ile gelmeli.

    Aksilikler ile uretimde 2020 pek hayirli baslanmamis anlasilan ... 3 gunluk uretime ara verilecek ... Milyonlarca Dolar zarar bekleniyor. ...
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