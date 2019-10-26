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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 10 modelleri için Android 10 beta güncelleme programı başladı

    Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus sahipleri için sevindirici haber geldi. Samsung en son Note serisi için Android 10 beta güncelleme programını resmen başlattı. İşte detaylar.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Note 10 modelleri için Android 10 beta güncelleme programı başladı
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    Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus sahipleri, artık akıllı telefonlarını One UI 2.0 arayüzünü de barındıran Android 10 betaya güncelleyebilecekler. Samsung tarafından kısa bir süre önce Galaxy S10 kullanıcılarına da sunulan bu güncelleme, en son Note serisine de gelmiş durumda.

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    Almanya'daki kullanıcılara sunuldu

    Şimdilik N975FXXU1ZSJF sürüm numarasıyla Almanya'daki kullanıcılara sunulan bu güncelleme, yakın bir süre içinde ABD ve Güney Kore'de de yayınlanacak. Yayınlanan güncellemenin Galaxy S10 serisindeki ikinci Android 10 beta güncellemesiyle aynı olduğu belirtiliyor.

    Güncelleme dosyasının boyutu 1.8 GB olarak açıklandı ve içinde Kasım güvenlik paketi de geliyor. Her zaman olduğu gibi bu güncellemeyi kullanmak isteyenlerin Samsung Members uygulamasına üye olmalarının gerektiğini de belirtelim. Üyeliğiniz onaylandıktan sonra güncelleme Ayarlar kısmında görünecektir. Güncellemenin ülkemizde ne zaman dağıtılacağı ise şimdilik belli değil.



    https://www.sammobile.com/news/breaking-galaxy-note-10-android-10-one-ui-2-0-beta-program-is-a-go/ Yorum Yaz
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    Galatas4ray 9 sa. en beğenilen
    Yeryüzündeki en rezil güncelleme sistemine sahip şirket açık ara samsungdur.Bi güncelleme çıkarıyorsun herkese aynı zamanda ver apple gibi.
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    JaxFellex 8 sa.
    S8 Plus için de gelecek mi güncelleme ? Android 10 S8 Plus ve Note 8 içinde gelecek mi?
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    smart1978 3 sa. JaxFellex
    Senin satin alma tarihin uzerinden 2 yil Android usurm guncellemesi olayi yoktur :/

    2 yila kadar Android guncellmesi alir :/ Sonrasinda ise 3 ayda 1 anca guvenlik guncellemesi alir. Samsung politikasi boyledir :/


    Kisacasi Note8 ve S8 lere Android 10 kesinlikle gelmeyecektir...


    Snapdragonlu iseniz belki custom romla bir umut olabilir. xda-developers gibi forumlarda takip etmek lazim ...

    Custom ROM isini ozellikle garanti bitmisse oneririm aksi halde garantinizi erken sonlandirmis olursunuz :/

    2 yilda bir telefon degistirilecekse ve guncellemelerin gec gelmesini de dert edilmiyorsa size hitap ozellikler de varsa Samsung goreceli idealdir..


    Guncelleme isinde Samsung mutlak cok vasattir :/ ...

    Aman dikkat...

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    smart1978 9 sa.
    Haber eski ve yanlis! . Yayinlanir yayinlanmaz kisa surede iptal edildi yani ertelendi! Suan icin BETA programi Note10+ ve Note10 larda yoktur!

    Haber kaynagini ile ayni site! DH Editoru anlasilan pek te kasitli onemsemiyor ...

    sammobile.com/...

    Illa merak edenler icin xda da ozel bir konu acilmis oradan takip edilebilir dosyalar orada da paylasilacak anlasilan. Tabiki sansa guncelleme update OTA .zip dosyasini cekebilen biri varsa o ertelenen Almanya firmware inden belki birileri umut edebilir :)

    forum.xda-developers.com/...


    Ilk BETA Kore ye de gelebilir yani N varyantilara ... F varyantilara ise ne zaman BETASI gelir suan icin kesin bir bilgi yoktur ...

    Rakipleri Android 10 resmi final surumlusunu yayinladi kendi arayuzlerine de port edilmis halde... Samsung daha BETA isini Note serisine getirmeyi beceremiyor...


    Enteresan ...

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    Galatas4ray 9 sa. en beğenilen
    Yeryüzündeki en rezil güncelleme sistemine sahip şirket açık ara samsungdur.Bi güncelleme çıkarıyorsun herkese aynı zamanda ver apple gibi.
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