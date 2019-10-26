Galaxy Note 10 modelleri için Android 10 beta güncelleme programı başladı

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Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus sahipleri, artık akıllı telefonlarını One UI 2.0 arayüzünü de barındıran Android 10 betaya güncelleyebilecekler. Samsung tarafından kısa bir süre önce Galaxy S10 kullanıcılarına da sunulan bu güncelleme, en son Note serisine de gelmiş durumda.

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Almanya'daki kullanıcılara sunuldu

Şimdilik N975FXXU1ZSJF sürüm numarasıyla Almanya'daki kullanıcılara sunulan bu güncelleme, yakın bir süre içinde ABD ve Güney Kore'de de yayınlanacak. Yayınlanan güncellemenin Galaxy S10 serisindeki ikinci Android 10 beta güncellemesiyle aynı olduğu belirtiliyor.

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Güncelleme dosyasının boyutu 1.8 GB olarak açıklandı ve içinde Kasım güvenlik paketi de geliyor. Her zaman olduğu gibi bu güncellemeyi kullanmak isteyenlerin Samsung Members uygulamasına üye olmalarının gerektiğini de belirtelim. Üyeliğiniz onaylandıktan sonra güncelleme Ayarlar kısmında görünecektir. Güncellemenin ülkemizde ne zaman dağıtılacağı ise şimdilik belli değil.

https://www.sammobile.com/news/breaking-galaxy-note-10-android-10-one-ui-2-0-beta-program-is-a-go/