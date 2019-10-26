Galaxy Note 10 modelleri için Android 10 beta güncelleme programı başladı

Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus sahipleri, artık akıllı telefonlarını One UI 2.0 arayüzünü de barındıran Android 10 betaya güncelleyebilecekler. Samsung tarafından kısa bir süre önce Galaxy S10 kullanıcılarına da sunulan bu güncelleme, en son Note serisine de gelmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "ABD, TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturabileceği konusunda endişeli"
Almanya'daki kullanıcılara sunuldu
Şimdilik N975FXXU1ZSJF sürüm numarasıyla Almanya'daki kullanıcılara sunulan bu güncelleme, yakın bir süre içinde ABD ve Güney Kore'de de yayınlanacak. Yayınlanan güncellemenin Galaxy S10 serisindeki ikinci Android 10 beta güncellemesiyle aynı olduğu belirtiliyor.
Güncelleme dosyasının boyutu 1.8 GB olarak açıklandı ve içinde Kasım güvenlik paketi de geliyor. Her zaman olduğu gibi bu güncellemeyi kullanmak isteyenlerin Samsung Members uygulamasına üye olmalarının gerektiğini de belirtelim. Üyeliğiniz onaylandıktan sonra güncelleme Ayarlar kısmında görünecektir. Güncellemenin ülkemizde ne zaman dağıtılacağı ise şimdilik belli değil.
https://www.sammobile.com/news/breaking-galaxy-note-10-android-10-one-ui-2-0-beta-program-is-a-go/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2 yila kadar Android guncellmesi alir :/ Sonrasinda ise 3 ayda 1 anca guvenlik guncellemesi alir. Samsung politikasi boyledir :/
Kisacasi Note8 ve S8 lere Android 10 kesinlikle gelmeyecektir...
Snapdragonlu iseniz belki custom romla bir umut olabilir. xda-developers gibi forumlarda takip etmek lazim ...
Custom ROM isini ozellikle garanti bitmisse oneririm aksi halde garantinizi erken sonlandirmis olursunuz :/
2 yilda bir telefon degistirilecekse ve guncellemelerin gec gelmesini de dert edilmiyorsa size hitap ozellikler de varsa Samsung goreceli idealdir..
Guncelleme isinde Samsung mutlak cok vasattir :/ ...
Aman dikkat...
Haber kaynagini ile ayni site! DH Editoru anlasilan pek te kasitli onemsemiyor ...
sammobile.com/...
Illa merak edenler icin xda da ozel bir konu acilmis oradan takip edilebilir dosyalar orada da paylasilacak anlasilan. Tabiki sansa guncelleme update OTA .zip dosyasini cekebilen biri varsa o ertelenen Almanya firmware inden belki birileri umut edebilir :)
forum.xda-developers.com/...
Ilk BETA Kore ye de gelebilir yani N varyantilara ... F varyantilara ise ne zaman BETASI gelir suan icin kesin bir bilgi yoktur ...
Rakipleri Android 10 resmi final surumlusunu yayinladi kendi arayuzlerine de port edilmis halde... Samsung daha BETA isini Note serisine getirmeyi beceremiyor...
Enteresan ...